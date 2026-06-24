「寝たきり社長」こと佐藤仙務氏のレギュラーラジオ番組「寝たきり社長のおはようエール」 6月28日（日）の放送はゲストにストリートアーティストの「サックス侍」さんをお迎えします！

株式会社エフエム愛知

FM AICHI（株式会社エフエム愛知 名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）では、毎週日曜6:45～7:00にラジオ番組「寝たきり社長のおはようエール」をお送りしています。6月28日（日）の放送ではゲストに、名古屋発のストリートアーティスト、サックス侍さんを迎えてお送りします。

ゲストのサックス侍さん（後列右）と番組パーソナリティの「寝たきり社長」佐藤仙務氏（前列）アシスタントの吉川朋江（後列左）

「寝たきり社長のおはようエール」は、「寝たきり社長」こと株式会社仙拓の佐藤仙務社長と、アシスタントのFM AICHIパーソナリティ、吉川朋江がお送りしている15分のラジオ番組。先天的に全身の筋肉が徐々に衰える「脊髄性筋萎縮症」という難病を抱えながらも、日々新しい挑戦を続ける佐藤社長が、日曜の朝からリスナーにエールを送る番組です。

不定期にゲストをお招きしているこの番組。6月28日（日）の放送ではゲストに、名古屋発のストリートアーティスト、サックス侍さんをお迎えします。着物に編み笠、というまさに侍のスタイルでサックスを演奏するサックス侍さんは、その癒しのサウンドから「名古屋の歩くパワースポット」と呼ばれています。SNSフォロワー数は37万人を超え、史上5人目となる「名古屋観光特使」に就任するなど、多方面で活躍中です。番組では、「あいち広報大使」を務める佐藤社長とサックス侍さんとの接点や、ストリートアーティストとして活動する上で大事にしている事など、様々なお話を伺っていく他、スタジオでの生演奏の模様もお届けします。放送はラジオの他、スマートフォンアプリの「radiko」なら、放送後1週間以内ならタイムフリー機能でお聴きいただけます。

サックスを演奏するサックス侍さん

- 番組概要

タイトル：寝たきり社長のおはようエール

放送日時：毎週日曜6:45～7:00

パーソナリティ：佐藤仙務（株式会社仙拓代表取締役社長/LOVEあいちサポーターズ あいち広報大使）、吉川朋江

6月28日（日）ゲスト：サックス侍（ストリートアーティスト/名古屋観光特使）

放送局：FM AICHI （名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）

6/28放送分のradikoへのリンクはコチラ→https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20260628064500(https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20260628064500)

※放送後1週間はradikoのタイムフリー機能で聴く事が可能です