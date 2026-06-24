Garmin、日本のアサヒクオリティーアンドイノベーションズ株式会社を「Garmin Health Awards 2026」のファイナリストに選出

ガーミンジャパン株式会社

アメリカ発データ活用のプロフェッショナル、ガーミンジャパン株式会社（以下、Garmin）は、ヘルスケア事業やソリューションをサポートする事業であるGarmin Health（Garminのグローバルプロジェクト）において、健康とウェルネスプログラムにGarminのウェアラブルテクノロジーを組み合わせ、長期的な利益を生み出し世界で最も革新的なソリューションを表彰する「Garmin Health Awards 2026」を今年も開催。本年も各国から多数のノミネートが寄せられ、この度ファイナリストが決定しました。

Garmin Healthシニアディレクターのヨルン・ウァツカは、「130件を超える応募の中から、わずか6組のファイナリストに絞り込むのは非常に困難な作業でした。パーソナライズされ、進化を続けるデータドリブンなケアが、多様な業界において重要な転換点を迎えている今、アサヒクオリティーアンドイノベーションズ株式会社をはじめとする2026年のファイナリストの創意・献身・先見性を称えられることを、大変光栄に、また嬉しく思います。」とコメントしています。

最終選考に残ったファイナリストは、「Garmin Health Summit 2026」で直接プレゼンテーションを行い、業界の専門家とサミットの参加者で構成される2つ審査パネルによって評価され、「Expert's Choice Garmin Health Award」と「People's Choice Garmin Health Award」が選出されます。それぞれの受賞者には、1万ドル相当のGarminウォッチおよびフィットネストラッカーが贈られます。

■「Garmin Health Awards 2026」ファイナリスト

[表: https://prtimes.jp/data/corp/135223/table/111_1_be51c731efb56e4fdd126a8ed2ec67a2.jpg?v=202606241252 ]

■日本からのファイナリスト

アサヒクオリティーアンドイノベーションズ株式会社のプロジェクトについて

飲食品が人の心理・生理状態に与える効果に知見を有するアサヒクオリティーアンドイノベーションズ株式会社は、シンガポール国立大学のAugmented Human Labと共同で、個人の状態に応じたウェルビーイング支援技術の研究開発に取り組んでいます。本取り組みでは、Garmin製スマートウォッチから取得される生体データと最先端のAI技術を活用し、飲料を通じて一人ひとりのウェルビーイングに寄り添うアプリの開発を進めています。

●アサヒクオリティーアンドイノベーションズ株式会社について

アサヒクオリティーアンドイノベーションズ株式会社は、ビールを中心とした酒類、飲料、食品で多様なブランドを世界で展開するアサヒグループホールディングス株式会社の傘下にあり、グループ全体の中長期的な企業発展に資する研究テーマに取り組む独立研究子会社です。2019年に設立され、研究戦略の立案から基礎・応用研究、新規事業創出まで幅広く手がけています。

2026年10月28日～29日にバンコクで開催される「Garmin Health Summit 2026」では、招待制のメディアイベント、業界リーダーによるプレゼンテーション、Garmin Healthリーダーシップ陣によるコメント、基調講演、厳選されたネットワーキングの機会、そしてGarmin Health Awardsプログラムが実施されます。

本イベントへの参加は、以下の応募フォームをご確認ください。（メディア関係者含む）

詳細を見る :https://www.garmin.com/en-US/forms/GarminHealthSummitApplication/

詳細は以下をご覧ください。

Garmin Health Summit 2026

詳細を見る :https://www.garmin.com/en-US/health/news-and-events/2026-garmin-health-summit/

Garmin Health Awards 2026

詳細を見る :https://www.garmin.com/en-US/health/news-and-events/2026-garmin-health-awards/

Garmin Health （ガーミン ヘルス）について

Garmin Healthは、Garmin製品エコシステムのセンサーデータとインサイトを活用したデジタルヘルスソリューションのリーディングプロバイダーであり、従業員の健康増進（健康経営）、集団健康、患者モニタリングプログラムにおいてカスタマイズされたデータ情報を提供しています。Garmin HealthのAPIとSDKを使用することで、第三者は、特定のプライバシーポリシーに従って、リアルタイムおよび過去のウォッチデータを自社のアプリにシームレスに統合することができます。世界で製品の設計、製造、出荷を行うグローバル企業の一員として、Garmin Healthは企業が信頼できる唯一のプロバイダーとの協力を提供します。

https://www.garmin.com/ja-JP/health/

【ガーミンジャパン株式会社について】

Garminはアメリカ合衆国で創業されたGPS機器のパイオニアです。2020年秋、ヘルスプロモーション、ソリューション事業、研究などのニーズに合わせ、独自のソリューションをサポートするグローバルプロジェクト「Garmin Health」を日本でもスタートさせました。Garminならではの使いやすさと多彩な機能性を有するウェアラブルデバイスを活用し、スポーツ＆アクティビティシーンだけでなく日常生活における健康管理・健康増進、そして最先端の研究などをサポートします。

https://www.garmin.co.jp/

※将来の見通しに関する注意事項

本リリースには、Garmin Ltd.およびその事業に関する将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は経営陣の現在の予測に基づいています。本リリースに記載されている将来の見通しに関する事象や状況は、Garminに影響を与える既知および未知のリスク要因や不確実性の結果、発生しない可能性があり、実際の結果は大きく異なる場合があります。これには、Garminが米国証券取引委員会に提出した、2024年12月28日終了年度の年次報告書に記載されているリスク要因が含まれますが、これらに限定されません。

将来の見通しに関する記述は保証されません。将来の見通しに関する記述は、作成日時点でのみ有効であり、Garminは、新しい情報、将来の出来事、その他の結果にかかわらず、将来の見通しに関する記述を公に更新または修正する義務を負いません。

※本リリースに掲載されているブランド名、会社名などの固有名詞は各社の商号、商標または登録商標です。

＜本情報に関する読者からのお問い合わせ先＞

ガーミンジャパン株式会社

https://www.garmin.co.jp/

〒354-0036 埼玉県富士見市ふじみ野東1-7-6

TEL：049-267-9114 FAX：049-267-9124 E-mail：jp_Info@garmin.com