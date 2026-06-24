【受講者募集】〈VIPOアカデミー〉秋期2コース「コーポレートリーダー」「プロジェクトリーダー」受付開始

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

特定非営利活動法人映像産業振興機構（略称：VIPO［ヴィーポ］、理事長：松谷孝征、東京都中央区）が運営するコンテンツ業界に特化した人材育成事業「VIPOアカデミー」では、2026年秋期に「コーポレートリーダー」「プロジェクトリーダー」の2コースを開催いたします。

１．「コーポレートリーダーコース」は、プロジェクトリーダー(プロデューサー型人材)を、コーポレートリーダー(経営幹部人材)へ進化させるきっかけを提供するプログラムとなっています。コース修了前後には「振り返りとまとめ」や「フォローアップ」を実施することで学びの定着を促進させています。



２．「プロジェクトリーダーコース」は、周囲を巻き込んでプロジェクトを成功に導く、コンテンツ業界のプロジェクトリーダー育成を目的としており、コース開始以来10年で既に約250名以上の方にご受講いただいている人気コースです。リーダーシップ、発想法、ロジカルシンキング、プロジェクトマネジメントなど、リーダーに必須の講座が揃ったVIPOオリジナルのプログラムパッケージとなっています。



また、両コースとも会場開催による対面講義を中心とし、 合同講座であるビジネスアカウンティング講座ではレベル別にクラス分けを行うなど、これまで以上に参加者同士のネットワーキングや学習効果の向上を目指しております。



※新人研修から経営幹部人材育成まで、幅広くお役立ていただける内容ですので、総務・人事・人材開発等のご担当者の方にもご転送いただけると幸いです。

◆2026年度秋期2コース概要

秋期 各2コースのお申込みはこちら :https://forms.gle/UmoCh7n68gHJFxwE7

1. コーポレートリーダーコース 第23期（9/12～12/10および2027.6/3）

講義と演習、グループ活動を通して、経営戦略、ビジネスアカウンティング、ビジネスプランニング、プレゼンテーション、リーダーシップの知識やノウハウを身につけることで、企業の成長・発展に貢献するコーポレートリーダー（経営幹部人材）を育成する。

※全11回（会場開催: 9日［土曜日、一部平日あり］／オンライン開催: 2日［平日］）



定員：16名

申込締切：8月28日（金）

★コーポレートリーダーコースの詳細・お申込みは［こちら(https://vipo-academy.jp/course/cl/)］

2．プロジェクトリーダーコース 第22期（9/26～12/8および2027.6/4）

講義と演習、グループ活動を通して、企画力（発想力、ロジカルシンキング、ビジネスアカウンティング）と推進力（リーダーシップ、プレゼンテーション、プロジェクトマネジメント）を強化することで、クオリティとスピードを両立させ、周囲を巻き込んでプロジェクトを成功に導くプロジェクトリーダーを育成する。

※全9回（会場開催: 6日［土曜日、一部平日あり］／オンライン開催: 3日［平日］）



定員：16名

申込締切：9月11日（金）

★プロジェクトリーダーコースの詳細・お申込みは［こちら(https://vipo-academy.jp/course/pl/)］

秋期 各2コースのお申込みはこちら :https://forms.gle/UmoCh7n68gHJFxwE7

※最少催行人数に満たない場合、開催を中止させていただくことがございます。

◆2026年度 スケジュール ◆

※【仮】印については、日程が確定しておりません

※今後の状況により日程に変更が生じることもございますのでご了承ください

★Xやってます！

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【お問い合わせ先】

VIPOアカデミー事務局（特定非営利活動法人映像産業振興機構［VIPO］内）

E-mail：academy@vipo.or.jp 担当：内海、水野

※メールでお問い合わせの際は、件名に「秋期コース2026」とご明記ください。