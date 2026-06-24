【鴨川シーワールド】 ＼お待たせしました！／ 食べ歩きがもっと楽しくなる!スナックメニューに可愛らしい水族館の動物デザインが続々登場！

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

URL：https://www.kamogawa-seaworld.jp/release/15482/

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）の基幹施設である、鴨川シーワールド（千葉県鴨川市、館長：勝俣 浩）では、館内のダイナー店舗で販売している人気スナックのパッケージを更新し、愛らしい動物たちを描いた水族館オリジナルデザインとして新登場します！！

思わず写真を撮りたくなる水族館フードは、館内散策の楽しみのひとつです。これからも可愛いパッケージやメニューを制作していきたいと思うので、ぜひ、新デザインのスナックメニューを撮影してSNSで紹介してくださいね！

1：チュロス

ワンハンドスナックの代表格、甘くて美味しいチュロスは10種の動物たちがデザインされた専用スリーブが登場しました。片手で持ちやすく、館内散策のお供にぴったりのカラフルで楽しい仕上がりです。

登 場 時 期：提供中

対 象 店 舗：ポートダイナー

フレーバー：シュガー

価 格：450円（税込）

2：ポップコーン

表側にシャチ・ベルーガ・イルカが描かれた鴨川シーワールドらしいデザインで登場！ご家族やご友人とシェアして食べる団らんの時間が一段と楽しくなりそうです。

登 場 時 期：2026年7月1日（水）

対 象 店 舗：タンギラダイナー

フレーバー：塩バター風味orキャラメル

価 格：500円（税込）

3：フライドポテト

シャチが連れてきた波しぶきを思わせる立体的に飛び出したアツアツのポテトと可愛らしくも勇ましい表情のシャチが印象的！思わずシェアしたくなる遊び心あふれるパッケージです。

登 場 時 期：2026年7月1日（水）

対 象 店 舗：ポートダイナー・シーガルダイナー

フレーバー：塩

価 格：450円（税込）

※新パッケージの登場日は、それぞれの商品の提供状況により前倒しとなる場合があります。

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

グランビスタ ホテル＆リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立：1958年8月27日

資本金：1億円

代表取締役社長：荒井 幸雄

TEL：03-5209-4121（代表）

URL：https://www.granvista.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp

X：https://twitter.com/granvistaTW

Instagram：https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/



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鴨川シーワールド

800種11,000点の海の動物を展示。海の王者シャチをはじめ、イルカ、アシカ、ベルーガ4つの動物パフォーマンスが人気！ご家族や友人、そして大切な人とともに、海の仲間たちとの楽しい癒しのひと時をお楽しみください。



※鴨川シーワールドは、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。



名称：鴨川シーワールド

所在地：〒296-0041千葉県鴨川市東町1464-18

開業：1970年10月1日

TEL：04-7093-4803

休館日：不定休

入館料：大人3,300円、小人（小学生・中学生）2,000円、

幼児（4歳以上）1,300円、65歳以上の方 3,000円

URL： http://www.kamogawa-seaworld.jp/

Facebook： https://www.facebook.com/kamosea

X： https://twitter.com/kamoseaOfficial

Instagram： https://www.instagram.com/kamogawaseaworld/