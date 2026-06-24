【エステー】「Air Forest YOWAN（エアフォレスト ヨワン）車用エアケアキューブ」を全国のスーパーやドラッグストアなどで発売開始

エステー株式会社

ステー株式会社（本社所在地：東京都新宿区、代表執行役社長：上月洋、以下「エステー」）とスズキ株式会社（本社所在地：静岡県浜松市、代表取締役社長：鈴木俊宏、以下「スズキ」）が共同開発した、車での移動を不快に感じる方に向けて、快適な車内空間をサポートする「Air Forest YOWAN(エアフォレスト ヨワン) 車用エアケアキューブ」と、その「つめかえ」を、エステーが7月3日から全国のスーパー、ドラッグストア、ホームセンター、カー用品量販店、ネットショップ等で発売を開始します。

本製品は、2025年3月28日よりスズキ公式ECサイト「S-MALL（https://s-mall.jp/）」や、スズキ四輪車販売店などで発売を開始しました。発売以降、お客様からご好評をいただき、発売から6カ月で年間の目標販売数量を達成するなど大きな反響を受け、このたび、販路を拡大することとしました。

価格はいずれもオープン価格ですが、店頭での実勢価格は本体が税込み1,980円前後、「つめかえ」が税込み1,480円前後となる見込みです。

製品特徴

「Air Forest YOWAN 車用エアケアキューブ」は、よどみやすい車のニオイ空間に森の香りの力でアプローチし、快適な空間へとサポートする、車移動が苦手な方に向けて開発された車用の消臭芳香剤です。北海道トドマツの天然精油を配合し、爽やかな心地よいグリーンの香りとなっています。車の中の不快臭に対する高い消臭効果があります。

パッケージはトドマツの森林を水彩画タッチのイラストで描写し、森の静けさと清々しい空気を表現しています。また「Air Forest YOWAN」のロゴと組み合わせることで、シンプルで上質感のあるデザインに仕上げました。

中身の丸みのあるトドマツのキューブが車内に柔らかな温かさを与えます。内容量は29.5gです。トドマツキューブはつめかえ方式となっているため、別売りのつめかえ用で繰り返し香りを楽しむことができます。香りは約1～2カ月持続します(季節や使用状況により異なります)。

（左から）トドマツキューブ、つめかえ

製品名の「YOWAN」は、「Your Wants」の頭文字「Yo」と「Wan」を組み合わせた造語で、「森の香りの力を借りて、不快な移動空間にアプローチし、快適なクルマでの移動を希望するあなたの望みに寄り添う」という意味が込められています。

こうした製品特徴が評価され、「2024年度グッドデザイン賞（主催：公益財団法人デザイン振興会）」受賞や、「第22回ガラスびんアワード 2026（主催：日本ガラスびん協会）」入賞といった実績があります。

■関連動画：

スズキ株式会社【広報】：『Air Forest YOWAN 車用エアケアキューブ（Youtube内）』

https://www.youtube.com/watch?v=xUHkWyRV9-A

北海道トドマツ間伐材を活用したサステナブルな製品

「Air Forest YOWAN 車用エアケアキューブ」は、エステーグループの日本かおり研究所株式会社が国立研究開発法人 森林研究・整備機構と共に開発した北海道トドマツの間伐材から抽出した機能性樹木抽出成分の「クリアフォレスト」を活用しています。これまで自然廃棄されていた未利用の枝葉を有効活用し、樹木の香りで空気の質を改善する画期的かつサステナブルな成分です。

エステーは、「空気をかえよう」をコーポレートスローガンに、空気をとおして暮らしを明るく元気にすることにより、世界中のお客様や社会から愛される会社を目指しています。

スズキは、「By Your Side」をコーポレートスローガンに、お客様の暮らしに寄り添い、日々の生活を支える価値ある製品やサービスを提供することで、信頼され必要とされる企業であり続けることを目指しています。

これからも両社は、それぞれの強みを活かした共同開発を通じて、快適な移動空間を提供することに取り組んでまいります。

製品概要

製品名：Air Forest YOWAN 車用エアケアキューブ

価格：オープン/店頭実勢価格 本体：税込1,980円/つめかえ：税込1,480円

発売日：2026年7月3日

ルート：全国のスーパー、ドラッグストア、ホームセンター、カー用品量販店、

ネットショップなど

内容量：本体・つめかえ：29.5g

成分：香料、木片（トドマツ）

初年度販売目標：本体・つめかえ 計24.1万個