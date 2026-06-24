2026/6/17~19開催｜総務・人事・経理Week【HR EXPO】に出展

One人事株式会社

ワンストップ人事労務システム「One人事」を提供するOne人事株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：唐沢雄三郎）は、2026年6月に開催された総務・人事・経理Week【HR EXPO】に出展いたしました。

会期中の3日間、弊社ブースには人事労務の効率化やDX推進に課題をお持ちの非常に多くの皆様にご来場いただき、大盛況のうちに終了いたしました。ご多忙の折、弊社ブースにお立ち寄りいただいた皆様には、スタッフ一同、心より御礼申し上げます。

今回の出展では、人事労務の効率化やDX推進に課題を抱える多くの企業様にお立ち寄りいただきました。ブース内では、実際のシステム画面をご覧いただけるデモ実演を実施し、「複数のシステムに点在する人事データを一元管理したい」「法改正に対応した労務管理を効率化したい」といった、具体的なご相談や熱心なご質問を数多くいただきました。

会期中、スタッフの説明不足などで行き届かない点もあったかと存じますが、ご容赦いただけますと幸いです。製品の詳しい資料請求や、実際のデモ画面を用いた個別のご相談・お見積もりは、随時受け付けております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

今後とも、皆様の人事労務DXを支援するパートナーとして、より良いサービスの提供に努めてまいります。

◼️開催概要

・開催日時：2026年6月17日（水）～6月19日（金）

・会場：東京ビッグサイト ※「総務・人事・経理Week【東京】」内にて開催。

・特設サイト：https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/about/hr.html

・主催：RX Japan株式会社

◼️ご紹介サービス

当日は、点在する人事労務業務をワンストップで効率化する「One人事」の各プラン・機能をご紹介いたしました。展示会で関心をお寄せいただいた機能や、当日ゆっくりご覧いただけなかったサービスがございましたら、下記URLより詳細をご確認いただけます。

・労務管理：https://onehr.jp/hr/

・勤怠管理：https://onehr.jp/attendance/

・給与計算：https://onehr.jp/payroll/

・タレントマネジメント：https://onehr.jp/talent-management/

・ワークフロー：https://onehr.jp/wf/

◼️「One人事」とは

有償利用ユーザー数60万人を突破！労務管理、勤怠管理、給与計算、タレントマネジメント、ワークフローの業務効率化をワンストップで実現し、人材情報を一元管理できる人事労務システム。社員の成長と業務の効率化を全面的に支えます。

・サービスHP：https://onehr.jp/

・コーポレートHP：https://onehr.co.jp/

・公式X：https://twitter.com/onehr_jp

・公式Facebook：https://www.facebook.com/onehrjp

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

One人事株式会社 広報担当 E-mail：pr@onehr.jp