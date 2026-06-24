20～30代の転職検討層と非検討層で入社後のギャップ実感に2倍超の差　最多は「入社後に期待される役割」

ラグザス株式会社

ラグザス株式会社（本社：大阪市北区／代表取締役社長：福重 生次郎、以下、当社）が提供する人材紹介エージェント「HUGAN」では、全国の20歳以上39歳以下の男女のうち、入社3ヶ月～3年未満で会社員（正社員）、会社員（契約・派遣社員）、公務員（教職員を除く）として働く200名を対象に、現在の転職意向の有無別で、入社前後のギャップや入社前に企業から説明してほしかった内容に関するアンケート調査を実施しました。

■調査背景

近年、若手人材の採用競争が激化する一方で、入社から間もない時期に転職を検討する若手社員も少なくありません。企業にとって、若手社員の早期離職は採用・育成コストの損失につながるだけでなく、組織づくりや人材定着にも大きな影響を及ぼします。

早期離職の背景には、待遇やキャリアへの不満だけでなく、入社前に抱いていた仕事内容や職場環境へのイメージと、入社後の実態とのズレが関係している可能性があります。特に、入社後に期待される役割や評価基準、配属先・チーム体制などは、入社前の段階では具体的に把握しづらく、企業側からの情報提供や期待値調整が十分でない場合、入社後のギャップにつながりやすいと考えられます。

そこでHUGANでは、入社3ヶ月～3年未満の20代・30代の若手社員200名を対象に、転職意向の有無別で、入社前に聞いていた内容やイメージと入社後の実態にどのようなギャップを感じたのか、また入社前に企業からもっと説明してほしかったことは何かについて調査を実施しました。

■調査サマリー

・早期転職を考える若手社員の89％が「入社後ギャップ」を実感

・転職意向なし層で「入社後ギャップ」を感じた人は41％にとどまり、転職意向あり層と2倍超の差

・入社後ギャップを感じた転職意向あり層では、ギャップを感じた項目の最多が「入社後に期待される役割」40％

・入社前にもっと説明してほしかったことも、転職意向あり層では「入社後に期待される役割」37％が最多

・一方、転職意向なし層では「特にない」が26％。入社前の説明不足に対する受け止め方に差

・転職意向なし層の情報収集源は「企業の採用担当者」が最多。入社前の理解形成には、採用担当者とのコミュニケーションが重要

■早期転職を考える若手社員の89％が「入社後ギャップ」を実感。転職意向なし層の41％と2倍超の差

今回の調査では、早期転職を考える若手社員の89％が、入社前に聞いていた内容やイメージと入社後の実態に「ギャップを感じた」と回答しました。内訳を見ると、「大きなギャップを感じた」が46％、「ややギャップを感じた」が43％となっており、転職意向あり層の大半が入社後に何らかのズレを感じていることがわかります。

一方で、現在は転職を考えていない若手社員では、「大きなギャップを感じた」が8％、「ややギャップを感じた」が33％となり、ギャップを感じた人は合計41％にとどまりました。転職意向あり層とは2倍超の差があり、入社後ギャップの有無や大きさが、早期転職意向と関連している可能性がうかがえます。

特に、転職意向あり層では「大きなギャップを感じた」と回答した割合が46％と、転職意向なし層の8％を大きく上回っています。入社前の説明や情報収集だけでは、実際の仕事内容や職場環境、期待される役割を十分に把握しきれていないケースがあり、入社前後の認識のズレが早期のキャリア見直しにつながっていると考えられます。

■入社後ギャップの最多は「入社後に期待される役割」。仕事内容だけでなく、役割認識のズレも転職意向に影響か

入社後にギャップを感じた項目を聞いたところ、入社後ギャップを感じた転職意向あり層では「入社後に期待される役割」が40％で最多となりました。次いで、「上司・同僚の雰囲気」が33.68％、「仕事内容」「配属先・チーム体制」がそれぞれ32.63％で続きました。

転職意向あり層では、仕事内容そのものだけでなく、入社後にどのような役割を求められるのか、どのようなチームで働くのか、どのような人と一緒に働くのかといった点でもギャップを感じていることがわかります。求人票や面接で仕事内容を確認していても、実際に担う役割や周囲から期待される水準までは十分に把握できていないケースがあると考えられます。

特に、「入社後に期待される役割」が最多となった点は注目されます。若手社員の早期転職意向には、単に仕事内容が合わないという理由だけでなく、入社後に求められる役割や責任に対する認識のズレが影響している可能性がうかがえます。

■転職意向あり層は「入社後に期待される役割」の説明不足を実感。一方、転職意向なし層の4人に1人は「特にない」と回答

入社前に企業からもっと具体的に説明してほしかったことを聞いたところ、転職意向あり層では「入社後に期待される役割」が37％で最多となりました。次いで、「具体的な仕事内容」が29％、「配属先・チーム体制」が20％で続きました。

一方、転職意向なし層では「具体的な仕事内容」が29％で最多となり、「入社後に期待される役割」は24％でした。また、「特にない」と回答した人は26％に上り、転職意向あり層の5％を大きく上回りました。

この結果から、転職意向あり層では、入社前に仕事内容だけでなく、入社後にどのような役割を期待されるのかについて、より具体的な説明を求めていたことがうかがえます。一方で、転職意向なし層では「特にない」が4人に1人を占めており、入社前の説明内容に対する不足感の有無が、入社後の納得感や転職意向にも関係している可能性があります。

■早期離職を防ぐ鍵は“入社前の期待値調整”。仕事内容・役割・評価基準の具体的な情報提供が重要に

今回の調査では、転職意向あり層において「入社後に期待される役割」や「具体的な仕事内容」「評価基準」など、入社前にもっと説明してほしかった項目が複数挙がりました。特に、「入社後に期待される役割」は、入社後にギャップを感じた項目でも、入社前にもっと説明してほしかった項目でも上位となっており、企業と候補者の間で役割認識にズレが生じている可能性がうかがえます。

早期離職を防ぐためには、仕事内容の概要だけでなく、入社後にどのような役割を担うのか、どのような成果を期待されるのか、どのような基準で評価されるのかを、選考段階から具体的に伝えることが重要です。求人票や採用サイトだけでは伝わりにくい情報については、面接や面談の場で丁寧にすり合わせる必要があります。

また、配属先やチーム体制、上司・同僚との関わり方など、実際に働く環境に関する情報も、入社後の納得感に影響すると考えられます。企業には、候補者に良い面だけを伝えるのではなく、入社後に求められる役割や働き方を具体的に共有し、入社前の段階で期待値を調整する姿勢が求められます。

■情報があふれている社会だからこそ、採用担当者とのコミュニケーションが求められる

入社前に仕事内容や職場環境について、どこから情報を得たかを聞いたところ、転職意向あり層では「求人票・求人情報ページ」が43％で最多となり、次いで「面接官・現場社員との面接・面談」が42％、「口コミサイト」が28％で続きました。

一方、転職意向なし層では「企業の採用担当者」が33％で最多となり、転職意向あり層の27％を6ポイント上回りました。転職意向あり層では求人票や求人情報ページ、口コミサイトなど、候補者自身が確認する情報源の割合が比較的高い一方で、転職意向なし層では採用担当者から情報を得た割合が最も高い結果となっています。

求人情報や口コミ、採用サイトなど、候補者が入社前に得られる情報は増えています。しかし、公開情報だけでは、入社後に期待される役割や配属先の雰囲気、評価基準など、実際に働くうえで重要な情報を十分に理解することは難しい場合があります。情報があふれている社会だからこそ、企業には採用担当者を通じて候補者と丁寧にコミュニケーションを取り、入社前の不安や疑問を解消する姿勢が求められます。

■調査概要

調査方法：インターネット調査

調査地域：全国

調査実施期間：2026年6月10日

調査対象：入社3ヶ月～3年未満の20代・30代の会社員（正社員）、会社員（契約・派遣社員）、公務員（教職員を除く）

回答数：200名

内訳：転職意向あり層100名、転職意向なし層100名

※転職意向あり層は「転職活動をしている」「具体的に転職を考えている」と回答した人、転職意向なし層は「今は転職を考えていない」と回答した人を対象

■HUGAN担当者コメント

今回の調査では、早期転職を考える若手社員の89％が「入社後ギャップ」を感じており、特に「入社後に期待される役割」にギャップを感じている人が多い結果となりました。仕事内容そのものだけでなく、入社後にどのような成果を求められるのか、どのような立ち位置で働くのかといった役割認識のズレが、早期の転職意向につながっている可能性があります。

また、入社前にもっと説明してほしかったことでも、転職意向あり層では「入社後に期待される役割」が最多となりました。求人票や採用サイトでは、業務内容や条件面は確認できても、実際に期待される役割や評価されるポイントまでは伝わりにくい場合があります。候補者が入社後の働き方を具体的にイメージできるよう、企業側が選考段階から情報を丁寧に共有することが重要です。

HUGANでは、企業と求職者の間に入り、求人情報だけでは伝わりにくい仕事内容や職場環境、入社後に期待される役割などを整理し、双方の認識をすり合わせる支援を行っています。早期離職を防ぐためには、採用時のマッチングだけでなく、入社前の期待値調整を通じて、入社後の納得感を高めることが欠かせないと考えています。

■人材紹介エージェント『HUGAN』について

HUGANは、若手人材に特化した転職・キャリア支援サービスです。営業職・IT職・マーケティング職を中心に、成長意欲の高い求職者と、採用に力を入れる企業とのマッチングを支援しています。

求職者に対しては、キャリア相談から求人紹介、選考対策、入社後フォローまで一貫したサポートを提供。企業に対しては、採用戦略の設計から人材紹介までを行い、ミスマッチの少ない採用を支援しています。

また、Webマーケティングを活用した集客力を強みとしており、若年層との接点形成を通じて、企業の採用課題解決に取り組んでいます。

HUGAN公式ページ：https://hugan.jp/

企業お問合せページ：https://hugan.jp/company

■ラグザス株式会社について

ラグザス株式会社は、「今ここにない未来を創り出す」というミッションのもと、モビリティ・人材・教育・M&A・スポーツなどの領域で、テクノロジーとリアルを融合させた事業を展開しています。

既存産業の枠組みにとらわれず、社会課題に対する本質的な解決を起点としたサービスを構築し、まだ世の中に存在しない価値を提供することを目指しています。

構造改革や事業変革を通じて、これまでにない市場を切り拓きながら、持続的な成長と企業価値の向上に取り組んでいます。

＜会社概要＞

・会社名：ラグザス株式会社

・代表者：代表取締役社長 福重 生次郎

・本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪 タワーB 18階

・事業内容：純粋持株会社（グループ会社の経営管理）

・リリース記事関連URL：https://hugan.jp/