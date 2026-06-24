売れるネット広告社グループ（9235）、利益最大化する「グループシナジー」を創出し将来的なSaaS展開を目指す独自AIマーケティング基盤『UREGMA』始動！

売れるネット広告社グループ株式会社

売れるネット広告社グループ株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役社長 CEO：植木原 宗平、東証グロース市場：証券コード9235、以下 売れるネット広告社グループ）は、『全13社』にまで拡大する『売れるネット広告社グループ』の連結子会社のマーケティング活動および営業活動を“完全に統合”し、グループシナジーと利益最大化を牽引する独自AIマーケティングオートメーション基盤『UREGMA（ウレグマ／正式名称：Ureru Group Marketing Automation）』を始動いたしましたので、お知らせいたします。

※BCDC.Ai.GPU Data Center株式会社は2026年６月設立予定、株式会社GANECCIは2026年７月設立予定です。

※上記13社には、子会社化予定企業を含んでおります。

■『UREGMA』始動の背景と目的

『売れるネット広告社グループ』は上場（IPO）からわずか２年８ヶ月で、積極的なM&A戦略を強力に推進し、連結子会社が『13社』に達する大規模なグループ体制へと急成長を遂げ、マーケティング支援事業、グローバル情報通信事業、コマース事業、デジタルアセット・Web3事業など、極めて高いポテンシャルを持つ多様な事業ポートフォリオを構築してまいりました。

一方で、これら『13社』にも及ぶグループ企業の急速な増加に伴い、各社が保有する膨大な顧客情報や営業活動、マーケティング活動はそれぞれ独立して運用されており、グループ全体としての巨大な顧客基盤や営業機会を未だ十分に活用しきれていないという、裏を返せば「莫大な利益の伸びしろ」が存在しておりました。



例えば、獲得した貴重なリード情報が各社内に分散して管理されていることや、グループ各社が同一企業へ個別に営業活動を行う可能性があること、各社が保有する優良顧客に対して他社サービスを提案する仕組みが十分に整備されていないこと、営業活動の進捗をグループ全体で可視化できていないことなどが挙げられます。



『売れるネット広告社グループ』はこれらの機会損失を完全にゼロにし、M&Aによって拡大し続ける連結子会社『全13社』の顧客資産・営業資産から連鎖的なグループシナジーを創出し、徹底的な利益最大化を図るため、独自AIマーケティングオートメーション基盤「UREGMA」を始動いたしました。



『UREGMA』は単なるマーケティングツールではなく、グループ全体の営業活動を統合し、全社の業績を成長させる「利益最大化エンジン」としての共通営業基盤と位置付けております。

※BCDC.Ai.GPU Data Center株式会社は2026年６月設立予定、株式会社GANECCIは2026年７月設立予定です。

※上記13社には、子会社化予定企業を含んでおります。



■『UREGMA』の概要

『UREGMA（Ureru Group Marketing Automation）』は、グループ各社が保有する膨大な見込み顧客情報、既存顧客情報、展示会やウェビナー等で獲得したリード情報を一元管理し、最先端のAIを活用して営業活動およびマーケティング活動を最適化・自動化する独自基盤です。



本基盤では、リード情報の取得・統合から、AIによるデータ整備および高度な情報補完、精緻な企業分析・顧客分類、最適なアプローチ生成、グループ横断での即時送客・強力なクロスセル提案、商談管理、紹介管理、受注状況分析までを一気通貫で管理することを目指しております。



これにより、連結子会社13社のうちの一社で獲得した顧客がグループ内の他社サービスの顧客にも次々と連鎖していく環境を整備し、グループシナジーを爆発させることで、これまで十分に活用されていなかった営業機会の極大化と、グループ全体の利益最大化を図ってまいります。

■AIによる営業プロセスの高度化

『UREGMA』では、最新の生成AIをフル活用し、従来人手で行っていた営業支援業務の効率化および高度化を進めてまいります。



詳細な顧客分析、企業調査、顧客分類、超高確率で刺さるアプローチ文面生成、メール配信、ナーチャリング、反応分析などをAIが自律的に支援することで、営業担当者はより付加価値が高く、直接的な売上と利益最大化に直結する商談活動や提案活動のみに集中できる無駄のない環境の構築を目指します。



また、グループ全体で日々蓄積される膨大な営業データをAIが継続的に機械学習・分析することで、営業活動の属人化を排除し、全社的な営業スキルの標準化と成約率の飛躍的な成果向上にも取り組んでまいります。

■『UREGMA』が目指す姿

『売れるネット広告社グループ』は、『UREGMA』を通じて、これまで各社ごとに分断管理されていた営業活動や顧客情報をグループ全体で完全に可視化し、巨大な営業パイプラインを一元的に管理・コントロールできる強固な体制の構築を目指しております。



また、一社で獲得した顧客に対してグループ内の全サービスを網羅的かつ最適に提案できる環境を整備することで、強力なグループシナジーを伴うクロスセルおよび相互送客を推進し、顧客一社当たりの取引価値（LTV）の極限までの最大化を図ってまいります。



さらに、営業活動の標準化および圧倒的な効率化を推進するとともに、グループ各社による重複アプローチの防止にも取り組み、営業生産性の向上による利益最大化を実現してまいります。



加えて、今後新たにM&A等でグループ入りする企業についても、即座に順次『UREGMA』へ統合することで、取得企業が保有する顧客基盤や営業基盤をタイムラグなく迅速にグループ全体のシナジー創出と業績成長へと直結させる体制を構築してまいります。



『売れるネット広告社グループ』は、「各社が個別に売る組織」から「グループ全体で強力に売る組織」への進化を目指しております。



『UREGMA』をグループ共通の最強の営業インフラとして最大限に活用することで、グループシナジーの最大化と、グループ総売上・利益の拡大を推進してまいります。

■将来的なSaaS展開について

『売れるネット広告社グループ』はまずグループ内において『UREGMA』を徹底的に運用し、実際の営業活動およびマーケティング活動を通じた機能改善と成功ノウハウの蓄積をハイスピードで進めてまいります。



その過程で得られる圧倒的な運用知見やデータ資産、『売れるネット広告社グループ』が長年培ってきた「確実な売上につながる」D2Cマーケティングノウハウ、そして最先端の生成AI技術を完全に融合することで、将来的には数兆円規模とも言われる外部企業向けのマーケティングオートメーションSaaS（Software as a Service）として市場へ本格展開し、莫大なストック収益をもたらす新規事業化の可能性についても強力に推進してまいります。



『売れるネット広告社グループ』は、最新のAIとデータを活用した「売れる仕組み」の自社導入および外部提供を通じて、強烈なグループシナジーの創出と全く新たな巨大収益機会の獲得を実現し、利益最大化とさらなる企業価値の向上を目指してまいります。

■『売れるネット広告社グループ』のM&Aとグループ経営について

『売れるネット広告社グループ』は、今期のM&A戦略によって、新たに以下の５社がグループへ参画いたします。

第1号：SOBAプロジェクト（売上約1.5億円、黒字進行中）【子会社化済】

第2号：ADWAYS CHINA/ASIA（売上約5億円、黒字進行中）【子会社化済】

第3号：Step Y's（売上約3億円、黒字進行中）【基本合意】

第4号：パロットビーク（売上約14億円、黒字進行中）【基本合意】

第5号：ライト（売上約1.5億円、黒字進行中）【基本合意】



現時点で、これらM&Aにより年間約『25.0億円』の売上を新たに積み上げる予定です。すべての対象会社が『黒字』で進行中であり、来期以降のグループ全体の営業利益も改善を想定しております。

今期の売上金額「18.8億円」に、M&Aによる売上積上『25.0億円』が加わることで、グループの売上規模は一気に『2.3倍』へと非連続的な大成長を遂げます。この戦略的同規模M&Aモデルの確実な実行により、2027年７月期以降は売上高『43.8億円』以上の規模を持つグループへと進化いたします！



さらに、今期中にさらなる追加M&A実現に向けた案件ソーシングも継続して進行中です。



『UREGMA』でM&Aによって拡大し続ける連結子会社『13社』の顧客資産・営業資産から連鎖的なグループシナジーを創出し、徹底的な利益最大化を目指します。

※BCDC.Ai.GPU Data Center株式会社は2026年６月設立予定、株式会社GANECCIは2026年７月設立予定です。

※上記13社には、子会社化予定企業を含んでおります。

以 上

社名 ：売れるネット広告社グループ株式会社（東証グロース市場：証券コード9235）

東京オフィス

〒135-0091 東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場20階

TEL：03-6459-0562 FAX：03-6459-0563

福岡オフィス（本社）

〒814-0001 福岡県福岡市早良区百道浜2-3-8 RKB放送会館4階

TEL：092-834-5520 FAX：092-834-5540

代表者：代表取締役社長CEO 植木原宗平

設立日：2010年1月20日

URL ：https://group.ureru.co.jp

Facebook ：https://www.facebook.com/ureru

＜リリースに関するお問い合わせ＞

売れるネット広告社グループ株式会社 執行役員 後藤祐弥

E-MAIL ：goto@ureru.co.jp

TEL ：092-834-5520