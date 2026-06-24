オフィスビルメディアGRAND、広告主・代理店向け『媒体ツアー』受付開始｜決裁者が集うビルを実地で体感

GRAND株式会社

オフィスビル広告メディア『GRAND』を運営するGRAND株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 坂上仁／三菱地所グループ）は本日、広告主・広告代理店を実際のオフィスビルへお招きする実地見学会『GRAND媒体ツアー』の受付を開始します。「リーチ数や到達率は分かっても、“実際にどんなビルの・どんな人の前に出るのか”は、資料の数字だけではイメージしにくい」--その引っかかりに、現地でお応えします。

「資料の数字」だけでは、伝わらないものがある

- ▶ 媒体ツアーに申し込む（参加無料・随時受付）：https://tokyo-grand.jp/contact- ▶ GRAND媒体資料を見る（媒体規模・実測データ）：https://box.tokyo-grand.jp/p/grand/ms2607_09

リーチ可能社数や広告到達率といった数字は提示できても、実際の視聴環境の“温度”--どんなビルで、どんなビジネスパーソンが、どんな空間で広告に接するのか--は、紙の上では伝わりきりません。とりわけBtoB商材は一人ではなく複数名の合議で決まるため、関与者それぞれに腹落ちしてもらう必要がありますが、それを資料だけで届けるのは簡単ではありません。

だから、実物を見ていただく--『GRAND媒体ツアー』

『GRAND媒体ツアー』は、実物のサイネージ・働く人・街の文脈とともにオフィスビル広告を現地でご確認いただき、担当者がその場のご質問に柔軟にお答えする、申込制・随時開催の実地見学会です。

ツアーで得られる、３つのこと

GRANDという媒体（媒体資料 2026年7-9月準拠）

- 丸の内コース：丸の内エリアのオフィスビルで、ビジネスパーソンが日常的に乗るエレベーター空間と横型の大型ビジョンをご覧いただき、多様な企業の意思決定層が同じビルに同居する「面」を実地で体感。- 四谷安田ビル：サイネージの実物と運営の現場をご覧いただいたうえで、会議室にてゆっくり質疑にお答えします。- 資料で伝わらない価値を、五感で確かめられる：実物のサイネージ・働く人・街の文脈ごと体感できる。- “なぜ届くか”が腹落ちする：同じビルに意思決定層が同居する「面」を実地で見ることで、合議体への反復到達の構造が分かる。- その場の疑問に、担当者が柔軟に答える：台本固定ではなく、「誰に届く？」「絞れる？」といった懸念にも対話で応える。

視聴者の99%がビジネスパーソン、6割以上が大企業・上場企業に所属。設置6,200台／1,700棟／リーチ可能2.8万社／月間UU 310万人。広告到達率は64.6%。GRANDの価値は、基本「全台配信」で幅広いビジネスパーソンに届けつつ、どの企業層へ届くかを事前に把握できる「リーチの可視化」にあります。ツアーは、その構造を実物で体感いただく場です。

※BLS＝ブランドリフト調査（全プランに無償付帯）。広告到達率はBLS実測値であり、放映の到達を個別に保証するものではありません。

ご参加について

お申し込み・お問い合わせ

- 対象：広告主・広告代理店のマーケティング／広告／販促ご担当者- 参加費：無料（交通費のみご負担）／形式：少人数・対話前提のリアル対面- 開催：ご希望日で随時調整（お申し込みはご希望日の2週間前が目安）／荒天時は前日までに振替（小雨は屋内中心に調整して開催）- 案内役：GRANDメディアセールス部 宍戸 優太郎・斉藤 佑亮（いずれかが案内）- 集合・入館：日程確定後、集合場所・地図・入館手続きをまとめたご案内状をお送りします

『GRAND媒体ツアー』は申込制です。ご希望のコース・日程をそえて、下記よりお申し込みください。

会社概要

- ▶ 媒体ツアーに申し込む（参加無料・随時受付）：https://tokyo-grand.jp/contact- ▶ GRAND媒体資料（メディアシート）を見る：https://box.tokyo-grand.jp/p/grand/ms2607_09- 社名：GRAND株式会社（三菱地所グループ）- 所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷3-3-1 四谷安田ビル6階- 代表取締役社長：坂上仁- 事業内容：オフィスビルメディア『GRAND』の運営- URL：https://tokyo-grand.jp/