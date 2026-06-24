渡邊工務店が「エコアクション21」の認証を取得

株式会社渡邊工務店

株式会社渡邊工務店（代表取締役 渡辺 均,本社：愛知県海部郡飛島村）（https://www.watanabekomu.co.jp/）は、このたび、環境省が策定した環境マネジメントシステム「エコアクション21」の認証を取得いたしました。

当社は、明治40年創業以来、「天然木」を活かした家造りをはじめ、社寺建築、公共建築、リフォーム・リノベーションなど、地域に根ざした総合建築企業として歩んでまいりました。

近年、地球温暖化や資源循環への取り組みが社会全体で求められる中、建設業においても環境負荷の低減は重要な使命となっています。当社では、岐阜県東白川村の「東濃桧」をはじめ国産材・地域材の積極的な活用や、建築現場での廃棄物の分別、省エネルギー設備機器の導入などに継続して取り組んでまいりました。

今回のエコアクション21認証取得を契機に、これからの取り組みをより一層推進し、環境経営のさらなる充実を図ってまいります。

また、当社では、お客様とともに森林づくりに取り組む植林活動など、住まい造りだけでなく、未来へ豊かな自然環境をつなぐ活動にも積極的に取り組んでいます。

今後もエコアクション21の活動を通じて環境負荷の低減に努めるとともに、「日本の家は、日本で育った木で造る」ことにこだわり、「天然木で建てる100年住み継ぐ家」をコンセプトとして、持続可能な社会の実現と地域社会への貢献を目指してまいります。

エコアクション21について

エコアクション21は、環境省が策定した環境経営システムです。企業が環境への取り組みを継続的に改善し、CO2排出量や廃棄物の削減、省エネルギーなどを推進することで、環境負荷の低減と持続可能な社会の実現を目指す認証制度です。

株式会社渡邊工務店について

株式会社渡邊工務店（代表取締役 渡辺 均,本社：愛知県海部郡飛島村）（https://www.watanabekomu.co.jp/）は、明治40年の創業以来、地域に根ざした企業として、注文住宅を中心に、伝統的な社寺建築や公共建築物の施工・リフォーム・リノベーションまで、幅広い分野で総合建築事業を展開しております。中でも上野天満宮の「晴明殿」や世界デザイン博の会場となった白鳥庭園の茶室「清羽亭」を施工、芸術院賞の栄誉にあずかり、その技術力を証明いたしました。

【会社概要】

会社名：株式会社渡邊工務店

所在地：本社／〒490-1437 愛知県海部郡飛島村元起5丁目４３番地

創 業:明治40年

代表取締役：渡辺 均

URL:https://www.watanabekomu.co.jp/

業務内容：新築住宅／伝統建築物／古民家再生／住宅リフォーム／店舗・オフィス／特殊建築物／マンションリフォーム／リノベーション／不動産売買、仲介