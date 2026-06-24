夫婦関係に不満を抱く既婚者の3割が浮気・不倫経験あり

株式会社MR

MR探偵事務所が30～59歳既婚男女を対象に「夫婦関係の満足度」に関する調査を実施

夫婦関係において、日々の会話や休日の過ごし方、スキンシップ、性生活は、パートナーとの距離感を測る身近な要素といえます。

一方で、関係への不満やすれ違いを抱えた際、それが夫婦間のコミュニケーションや、配偶者以外との関係にどのように表れるのか、気になる方も少なくないでしょう。

そこで今回、浮気調査や身辺調査を手がけるMR探偵事務所（https://www.tantei-mr.co.jp/）は、30～59歳既婚男女（配偶者あり・同居中）を対象に、「夫婦関係の満足度」に関する調査を実施しました。

調査概要

調査名：「夫婦関係の満足度」に関する調査

調査方法：インターネット調査

調査期間：2026年6月15日（月）

調査人数：655人

調査対象：30～59歳既婚男女（配偶者あり・同居中）

【記事等でのご利用にあたって】

本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「MR探偵事務所」である旨の記載

・ ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。

URL：https://www.tantei-mr.co.jp/

夫婦関係に満足している人は7割超、一方で約4人に1人は「不満」と回答

まずは、「現在の夫婦関係にどの程度満足していますか？」と質問したところ、「非常に満足している（28.7%）」「やや満足している（45.5%）」を合わせると、74.2%が現在の夫婦関係に満足していると回答しました。

一方で、「あまり満足していない（16.3%）」「まったく満足していない（9.5%）」を合わせると、25.8%が夫婦関係に不満を感じていることがわかりました。

多くの既婚者が夫婦関係に一定の満足感を抱く一方、約4人に1人は何らかの不満を抱えている実態が明らかになりました。

会話は週7時間以上、休日は「ほぼ毎週一緒」が最多

続いて、「配偶者と1週間のうちどのくらい会話をしていますか？」と質問したところ、「7時間以上（32.1%）」が最も多く、次いで「3時間以上～7時間未満（24.9%）」「1時間以上～3時間未満（21.7%）」となりました。

「ほとんど会話しない」と回答した人は6.6%にとどまったものの、「1時間未満（14.8%）」と合わせると、約2割が週あたりの会話時間を1時間未満、またはほとんど会話をしていないと回答しています。

また、「配偶者と一緒に休日を過ごす頻度はどのくらいですか？」と質問したところ、「ほぼ毎週（61.4%）」が最多となりました。

「月に2～3回（16.6%）」「月に1回程度（7.8%）」を合わせると、85.8%が少なくとも月に1回は配偶者と休日を過ごしているようです。

一方で、「ほとんどない」と回答した人も10.2%おり、休日の過ごし方には夫婦によって差があることがうかがえます。

スキンシップ・性生活ともに「ほとんどない」が4割超

「配偶者とのスキンシップ（手をつなぐ、ハグなど）の頻度はどのくらいですか？」と質問したところ、「ほとんどない（42.7%）」が最も多い結果となりました。

「ほぼ毎日（20.0%）」「週に数回（19.1%）」「月に数回（18.2%）」と回答した人もいる一方、日常的な触れ合いの頻度には大きな個人差があることがわかります。

さらに、「配偶者との性生活の頻度はどのくらいですか？」と質問したところ、こちらも「ほとんどない（42.7%）」が最多となりました。

「週1回以上（10.2%）」「月に2～3回（14.7%）」「月1回程度（11.3%）」を合わせると、36.2%が少なくとも月1回程度の性生活があると回答しています。

夫婦間の触れ合いや性生活は、単純に頻度だけで良し悪しを判断できるものではありません。しかし、日々の関係性やコミュニケーションのあり方を考えるうえで、ひとつの指標となり得る結果といえるでしょう。

浮気・不倫経験者は2割超、約3割は「考えたことがある」と回答

「これまでに、配偶者以外の相手と浮気・不倫関係になった経験はありますか？」と質問したところ、「ある（20.8%）」という結果となりました。

既婚者の約5人に1人が、配偶者以外の相手との浮気・不倫関係を経験したことがあると回答しています。

また、「これまでに、配偶者以外の相手との浮気・不倫を考えたことはありますか？」と質問したところ、「現在ある（10.5%）」「過去にあった（19.7%）」を合わせると、30.2%が浮気・不倫を考えた経験があると回答しました。

浮気・不倫の経験の有無と、考えたことがあるという回答は同一ではありませんが、夫婦関係のなかで配偶者以外の相手を意識した経験がある人は、決して少なくないことがうかがえます。

配偶者以外の相手と浮気・不倫関係になってしまった理由は？

・家庭内の不満やマンネリ夫婦間の会話が減り、家族としての関係に落ち着いてしまう。恋愛感情が薄れ、スキンシップや性生活がなくなる。育児や家事の分担などに対する不満が蓄積している（30代／女性／会社員）

・夫にときめかなくなった時に他の人に好意を持って浮気関係になった（30代／女性／自営業）

・配偶者とは真逆の人で、その当時配偶者の事がしんどく感じてたから真逆の人に好意を寄せられた時に流されて惹かれてしまった（40代／女性／専業主婦）

・今の配偶者以前に出会っていて、結婚後に再会したから（50代／男性／会社員）

・ネトゲで知り合って、相手の方も夫婦仲冷め切ってたので、とんとん拍子で進んでしまいダブル不倫になった（50代／男性／会社員）

夫婦関係への不満が強い層ほど、浮気・不倫経験率が高い傾向に

最後に、「現在の夫婦関係にどの程度満足していますか？」と「これまでに、配偶者以外の相手と浮気・不倫関係になった経験はありますか？」の回答をクロス集計しました。

浮気・不倫経験が「ある」と回答した割合は、「非常に満足している」層で20.7%、「やや満足している」層で18.5%、「あまり満足していない」層で21.5%、「まったく満足していない」層で30.6%となりました。

「まったく満足していない」層の浮気・不倫経験率は、「やや満足している」層と比べて12.1ポイント高い結果です。

本調査だけで因果関係を断定することはできませんが、夫婦関係への不満が強い層ほど、浮気・不倫経験率が高まる傾向が見られました。夫婦間の不満や孤独感を抱え込まず、日頃からコミュニケーションを重ねることの重要性が示唆される結果といえるでしょう。

浮気・不倫経験者は、配偶者との性生活が「ほとんどない」傾向に

続いて、「これまでに、配偶者以外の相手と浮気・不倫関係になった経験はありますか？」で「ある」と回答した方と、配偶者との性生活頻度についてクロス集計を行いました。

その結果、浮気・不倫経験がある136人のうち、「ほとんどない（48.5%）」が最も多く、約半数を占めました。次いで、「月に2～3回（16.9%）」「週1回以上（14.0%）」「月1回程度（12.5%）」「数カ月に1回程度（8.1%）」と続きました。

全体では、配偶者との性生活が「ほとんどない」と回答した人は42.7%でしたが、浮気・不倫経験者に限ると48.5%となり、全体より5.8ポイント高い結果となりました。

このことから、浮気・不倫経験者は、配偶者との性生活が少ない傾向にあることがうかがえます。性生活の頻度だけで浮気・不倫の有無を判断することはできませんが、夫婦間の親密なコミュニケーションが減少することは、関係性の変化を示す一つのサインになるのかもしれません。

総括

今回の調査から、既婚者の7割以上が現在の夫婦関係に満足している一方で、約4人に1人は何らかの不満を抱えている実態が明らかになりました。

夫婦間の会話や休日をともに過ごす頻度は比較的高い一方、スキンシップ・性生活については、いずれも「ほとんどない」と回答した人が4割を超えています。夫婦の関係性は、会話や時間の共有だけでは測れず、日常的な触れ合いや親密なコミュニケーションにも個人差があることがうかがえます。

また、既婚者の20.8%が配偶者以外との浮気・不倫関係を経験したことがあると回答しました。夫婦関係に「まったく満足していない」層では、浮気・不倫経験者の割合が30.6%となり、「やや満足している」層より12.1ポイント高い結果となりました。

さらに、浮気・不倫経験者と配偶者との性生活頻度をクロス集計したところ、「ほとんどない」と回答した人は48.5%と約半数を占め、全体の42.7%を5.8ポイント上回りました。

夫婦関係への不満や性生活の頻度が、直接的に浮気・不倫につながるとは断定できません。

しかし、会話、スキンシップ、性生活を含む夫婦間の親密なコミュニケーションが減少している場合は、関係性の変化を見逃さないための一つの視点となるかもしれません。

会社概要

商号 ：株式会社MR

代表者：代表取締役 岡田 真弓

設立 ：2003年3月

資本金：8,000万円

本社所在地：東京都新宿区西新宿6丁目5番1号新宿アイランドタワー4階

事業内容：浮気、素行、結婚、身上、信用、人探し、家出、ストーカー対策、盗聴器発見、その他各種

URL ：https://www.tantei-mr.co.jp/

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