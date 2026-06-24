アイ・オー・データ機器が「国際モダンホスピタルショウ2026」に出展

株式会社アイ・オー・データ機器

株式会社アイ・オー・データ機器（本社：石川県金沢市、代表取締役会長：細野 昭雄、以下、アイ・オー・データ）は、2026年7月8日（水）～7月10日（金）の3日間、東京ビッグサイトで開催される国際モダンホスピタルショウ2026に出展します。

「国際モダンホスピタルショウ」は、「病院をはじめ、保健・医療・福祉分野における質の向上、充実に役立つ機器、製品、システム、サービスなどを幅広く展示し、最新情報の発信および情報交流の場を提供することにより、健康福祉社会の発展に寄与する」ことを目的とし、一般社団法人日本病院会および一般社団法人日本経営協会が主催する展示会です。

展示内容

アイ・オー・データブースでは、今年始まるオンライン資格確認端末および次世代顔認証カードリーダーのリプレイスに向け、最新の実機展示およびデモを行います。

このほか、医療機関のBCP策定に欠かせないバックアップストレージやHPKIカードに対応した電子署名アプリをご紹介します。

出展概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/11207/table/194_1_b489bb1230cea683c67809fbb3f3bde4.jpg?v=202606241252 ]

医療向けソリューション :https://www.iodata.jp/biz/medical/株式会社アイ・オー・データ機器

今年で創業50周年をむかえた、石川県金沢市に本社を置く電子機器メーカーです。

主に、デジタルデバイス周辺機器及びソフトウェア、関連サービスの開発・製造・販売を行っています。



社名 ：株式会社アイ・オー・データ機器

本社所在地：石川県金沢市桜田町3-10

設立 ：昭和51年（1976年）1月10日

代表者 ：代表取締役会長 細野 昭雄

資本金 ：3,588百万円

ホームページ： https://www.iodata.jp/



●広報お問い合わせ先

アイ・オー・データ機器広報事務局

MAIL：kouhou-pub@iodata.jp

担当：佐藤