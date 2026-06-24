お弁当の価格帯を３つに統一、298円ラインを強化　「だけ弁当」の５周年を記念した新作の発売と、お弁当に使える50円引券がもらえるキャンペーンを実施

株式会社ローソンストア１００

株式会社ローソンストア100（神奈川県川崎市）が運営する「ローソンストア100」（524店舗/2026年5月末現在）は、2026年6月24日(水)より、お弁当の価格を298円・398円・498円（各税抜）の3つに整理し(※1)、298円ラインを強化いたします。

昨今の継続的な物価上昇にともない日々の食費の負担は高まり続けています。ホットペッパーグルメ外食総研の「有職者のランチ実態調査」によると、平日ランチ１回にかける小売店購入品の平均金額は年々上昇し、600円を超える状況が続く(※2)など、日々の食事においても価格への意識が高まっています。

ローソンストア100では、お客様が予算やその日の気分に合わせて選びやすい売場を目指し、お弁当の価格帯を分かりやすく再編いたします。特に298円ラインを強化し、日常使いしやすい価格帯の商品を拡充してまいります。

また、298円ラインの人気シリーズである「だけ弁当」が今年で発売5周年を迎えることを記念し、新商品3品を発売いたします。さらに、お弁当購入で次回のお弁当に使える50円引券がもらえるキャンペーンも同時に実施し、毎日の食事を応援いたします。

※1 おにぎりとセットのお弁当、冷し麺とセットのお弁当は対象外です。

※2 ホットペッパーグルメ外食総研「有職者のランチ実態調査」における、平日のランチ1回あたりにかける予算・平均値に基づく

だけ弁当シリーズ特設サイト：https://store100.lawson.co.jp/special/campaign/2023/dakebentou/

■3つの価格帯による「分かりやすさ」と「選びやすさ」の実現

ローソンストア100では、お弁当※の価格帯を298円・398円・498円（各税抜）の3つに整理いたします。

単一の商品で完結するお弁当に加えて、298円ラインでは、「だけ弁当」やミニ弁当シリーズなどを展開。

サラダやお惣菜、汁物などの豊富な商品と自由に組み合わせて楽しめる“ちょうどいいサイズ“のお弁当も取り揃えます。

食事量や好み、予算など、お客様ごとのニーズに合わせて選べる売場づくりを進めることで、日常の食事をより手軽に、より選びやすくしてまいります。

※おにぎりとセットのお弁当、冷し麺とセットのお弁当は対象外です。

■発売５周年を迎える「だけ弁当」シリーズ

2021年の発売以来、「おかずは1種類だけ」というシンプルで大胆な発想でSNSや各種メディアで話題となった「だけ弁当」シリーズが、今年で発売5周年を迎えます。

『だけ弁当』は、「主役になれないおかずを、あえて主役にする」、「ありそうで なかった」を形にするという発想から生まれました。ウインナーやミートボールなど、普段は脇役になりがちなおかずを主役に据えた商品として、多くのお客様にご支持いただいています。

今回発売する新商品は、「ハムエッグだけ」「ナポリタンだけ」「鶏そぼろだけ」の3品です。

ハムエッグは朝食の定番として親しまれている組み合わせを、ナポリタンはどこか懐かしさを感じる喫茶店の定番メニューを、鶏そぼろはお弁当の人気具材をテーマに開発しました。

派手さはないけれど、多くの方に愛され続けてきたおかずをあえて主役に据えることで、「好きなものだけを堪能したい」という『だけ弁当』ならではの世界観を表現しています。

だけ弁当 ハムエッグ

本体価格：298円（税込：322円）

「おかずはハムエッグだけ」のだけ弁当です。

白米に、玉子焼きとボロニアソーセージを盛付けました。

朝食でもなじみのある組み合わせを、お弁当として楽しめる一品です。

だけ弁当 ナポリタン

本体価格：298円（税込：322円）

「おかずはナポリタンだけ」のだけ弁当です。

白米とナポリタンをシンプルに盛付けました。

長く親しまれてきた喫茶店の定番メニューを、だけ弁当として表現した一品です。

だけ弁当 鶏そぼろ

本体価格：298円（税込：322円）

「おかずは鶏そぼろだけ」のだけ弁当です。

白米に、甘辛く炊き上げた鶏そぼろを盛付けました。

お弁当でおなじみの具材のそぼろの中でも、鶏そぼろを主役にした一品です。

■商品開発担当者に聞きました

Q. なぜ今回、「ハムエッグ」「ナポリタン」「鶏そぼろ」を選んだのですか？

5周年という節目にあたり、派手さよりも、多くのお客様が日常的に親しんでいるおかずを選びました。

『だけ弁当』は、普段は脇役になりがちなおかずを主役にする商品です。

ハムエッグは、誰もが知る朝食の王道でありながら、お弁当の主役としては意外と見かけないメニューです。誰もが味を想像でき、かつ絶対的な安心感があるこの組み合わせこそ、「これが食べたかった！」と感じていただけるのではないかと考えました。

ナポリタンについては、お弁当の片隅に添えられているイメージが強いですが、思い切って主役に抜擢しました。「いつも少ししか入っていないけど、もっと食べたい」と感じていたのではないかと考え、ナポリタンをとことん味わえる一品を目指しました。

鶏そぼろは、これまで三色、二色弁当の一部として販売されるのが定番でした。しかし、「そぼろだけを思う存分食べたい」というニーズは存在すると考え、「そぼろだけのお弁当」を実現することで、シンプルながらも満足感の高い一品を目指しました。

どれも“好きだけど主役になることは少ないおかず”であり、『だけ弁当』らしさを表現できると考えました。

Q. 発売から5周年を迎えた今も、『だけ弁当』を続ける理由を教えてください。

『だけ弁当』は、おかずを1種類に絞るというシンプルな発想の商品ですが、「こういうのでいい」「これが食べたかった」というお声を数多くいただいてきました。

物価上昇が続く中でも、お客様に日常的に手に取っていただける商品であり続けたいという思いがあります。

今回、ローソンストア100では298円・398円・498円の価格帯に整理し、298円ラインを強化していますが、『だけ弁当』もその代表的な商品のひとつとして、これからも毎日の食事を支えていきたいと考えています。

Q. どのようなお客様に楽しんでいただきたいですか？

お昼ごはんや夕食を手軽に済ませたい方はもちろん、その日の気分や食事量に合わせて自由に選びたい方にも楽しんでいただきたいです。『だけ弁当』は単品でもお楽しみいただけますし、サラダやお惣菜、汁物などと組み合わせることで、自分好みの食事にすることもできます。

ローソンストア100にはさまざまな価格帯やサイズの商品がありますので、その日の気分に合わせて自由に組み合わせながら楽しんでいただければと思います。

■だけ弁当５周年記念キャンペーン実施

新価格帯への統一および「だけ弁当」シリーズ5周年を記念し、お客様の毎日の食事を応援する取り組みとして、レシートクーポン施策を実施いたします。期間中にお弁当をご購入いただくと、次回の購入時に使用できる「お弁当50円引券」が発券されます。

発券期間： 2026年6月24日（水）～ 2026年6月30日（火）

利用期間： 2026年6月24日（水）～ 2026年7月7日（火）

【レシートクーポンの注意事項】

※1会計につき割引券30枚まで発券可能です。

※対象店舗はローソンストア100です。ローソン、ナチュラルローソン、Lミニマートは対象外です。

※割引券はローソンストア100標準価格（税込）からの値引きとなります。

※鶏照り焼きタルタルうどん弁当、ざるそば弁当、冷やしそば・いなりセットは対象外です。

※レシートクーポンの発券・利用は、おにぎり弁当も含みます。

※商品1点につき1枚のみ利用可能です。

※他のクーポン券との併用はできません。

※記載の価格・規格はリリース時のものです。

※掲載商品はローソンストア100のオリジナル商品です。ローソン、ナチュラルローソンでは販売しません。

※記載の税込価格は軽減税率に準じます。イートイン利用時は標準税率（10％）が適用されます。

※エリア、店舗によって品揃えが異なります。

※画像はすべてイメージです。

※エリアによって仕様が異なる場合があります。

※お近くのローソンストア100はこちらで検索ください。https：//www.e-map.ne.jp/p/lawson/

●商品に関するお客様からのお問い合わせ先0120-07-3963

月曜～金曜（祝祭日除く）9：00-17：00