2026年7月14日（火）ウェビナー開催のお知らせ『amana creators talk FEATURED ARTIST LIVE【vol.6 CG Supervisor 花輪 幸輝】』

株式会社アマナ

コミュニケーション変革をクリエイティブで実現する株式会社アマナ（本社：東京都品川区、代表取締役社長：金子剛章、以下「アマナ」）は、2026年7月14日（火）、『amana creators talk FEATURED ARTIST LIVE【vol.6 CG Supervisor 花輪 幸輝】』をテーマにオンラインセミナーを開催します。

クリエイターの魅力を深く掘り下げて紹介するシリーズ「amana creators talk」。

第6回目となる今回は、広告映像を中心としたCG制作の第一線で活躍する、CGスーパーバイザーの花輪 幸輝が登壇。

ファシリテーターは、同期入社であるプロデューサーの佐藤 謙介が務めます。

本ウェビナーでは、花輪が長年実践してきた「表現開発（R&D）」に焦点を当てます。化粧品や医薬品の「効果効能」を視覚的に伝える卓越した技術は、どのようにして生み出されているのか。27年間にわたる「進化と苦悩」の軌跡や、表現の幅を広げるためのツールの変遷について深く掘り下げます。

さらに、近年SNSで発表している短尺の「ループ映像」に隠されたテクニックや、AI時代を迎える映像業界でのものづくりへのマインドセットなど、クリエイターとしての本質に迫る充実の内容です。

映像制作に携わる方はもちろん、新しい表現を模索しているクリエイターの皆様にとって、多くのヒントが得られる必見のウェビナーです。

スピーカー

花輪 幸輝

株式会社アマナ／CG Supervisor

2000年からCGデザイナーとしてキャリアをスタート。

TVCMのCG制作を中心に多くの案件に携わり、経験を積む。商品の効果・効能を訴求する表現を得意としている。

佐藤 謙介

株式会社アマナ／ビジネスプロデューサー

3DCGデザイナー、動画プロデューサーを経て、現在は主にデジタル商材を中心としたプロデュース業務やプロジェクトマネジメントに従事している。企業ブランディングや動画制作分野にも明るく、その経験を活かしたトータルプロデュースを得意とする。

このような方にオススメです- 広告映像の企画・制作に携わるクリエイター、ディレクター、プロデューサー- 企業の広告宣伝、ブランドイメージを企画・統括している方- 自社ブランドの魅力を直感的に伝える、質の高いCG映像の制作パートナーをお探しの方

開催概要

日時：2026年7月14日（火） 12:00～12:30（オンライン：録画配信）

定員：100名

参加費：無料

申込用URL：https://bit.ly/4vuvYHp

問い合わせ：TEL 03-3740-4011（代表）、E-Mail：eventpro@amana.jp

株式会社アマナについて

1979年に広告写真の制作会社として設立。その後、スチールや動画 （TVCM、WEB 動画等）、CG（レタッチ、3DCG、アパレル CG）といったビジュアル制作をプロデュースし提供する、国内最大規模の制作会社へと事業を拡大しました。現在は、豊富なクリエイティブ資源や年間 15,000 件にのぼる案件で培ったナレッジを活用しながら、クライアント企業の価値が伝わり・人々を動かすコミュニケーション変革をクリエイティブで実現することに取り組んでいます。さらに、アマナが独自に開発した商材（ソリューション）を組み合わせることで、企業のコミュニケーション施策や DX（デジタルトランスフォーメーション）推進をサポートするなど、クライアントと共に企業の価値を高めるプロジェクトを数多く手掛けています。

株式会社アマナ 会社概要

代表者 ：代表取締役社長 金子剛章

所在地：東京都品川区東品川2-2-43

設 立：1979年4月

資本金：100百万円

従業員数：（連結）430名 ※2025年1月1日現在

事業内容：

ビジュアルコミュニケーション事業（コミュニケーション領域における戦略・企画立案、ブランドデザイン＆アクティベーション、インナーコミュニケーション、コンテンツマーケティング、コンテンツ制作・編集、プロトタイピング、ムービー／グラフィック制作、WEB制作、その他各種プロモーション施策の立案など）

URL：https://amana.jp/