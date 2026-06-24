『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』にフォーカスしたカプセルコレクションがROSE BUDより登場。

株式会社ビーズインターナショナル

株式会社ビーズインターナショナル（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：西方雄作）が運営するレディース向けセレクトショップ「ROSE BUD（ローズ バッド）」にて、映画をテーマにしたTシャツを制作するプロジェクト「COLSUN（コルサン）」より、世代を超えて愛される世界的大ヒット映画「ハリー・ポッター」シリーズとの特別なカプセルコレクションが登場。

ROSE BUD限定として6月26日（金）よりオンラインストアにて予約販売開始、7月4日（土）よりROSE BUD全店舗にて発売いたします。



今回フォーカスしたのは、シリーズの転換点とも言える第4作『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』。



ハリー、ロン、ハーマイオニーの姿をノスタルジックに切り取ったフォトプリントや、「三大魔法学校対抗試合」を象徴するドラゴンやゴブレットのグラフィック。さらには、杖を構えるハリーの姿や、闇の帝王・ヴォルデモートの気配を感じさせるエッジの効いたバックプリントなど、映画のダークでスリリングな世界観をファッションへと見事に昇華させました。

かすれ感のあるプリントや、チャコール、えんじ色といった深みのあるボディカラーを採用することで、大人が日常で着こなせるヴィンテージライクな仕上がりに。

デニムやワイドパンツに合わせるだけで、映画のワンシーンのようなストーリー性のあるスタイリングが完成します。



ここでしか手に入らない特別なコレクションをお見逃しなく。

HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE T-SHIRTHARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE T-SHIRTHARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE T-SHIRTHARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE T-SHIRT

HARRY POTTER AND THE GOBLET OF FIRE T-SHIRT \7,920(tax.inc)

サイズ：S / L カラー：BLACK / WHITE / BURGUNDY

HARRY POTTER PHOTO T-SHIRTHARRY POTTER PHOTO T-SHIRTHARRY POTTER PHOTO T-SHIRTHARRY POTTER PHOTO T-SHIRT

HARRY POTTER PHOTO T-SHIRT \7,920(tax.inc)

サイズ：L カラー：WHITE / BEIGE

HARRY POTTER VOLDEMORT T-SHIRTHARRY POTTER VOLDEMORT T-SHIRT

HARRY POTTER VOLDEMORT T-SHIRT \7,920(tax.inc)

サイズ：S / L カラー：BLACK

HARRY POTTER T-SHIRTHARRY POTTER T-SHIRT

HARRY POTTER T-SHIRT \7,920(tax.inc)

サイズ：S / L カラー：WHITE / BLACK

HARRY POTTER HERMIONE GRANGER T-SHIRTHARRY POTTER HERMIONE GRANGER T-SHIRT

HARRY POTTER HERMIONE GRANGER T-SHIRT \7,920(tax.inc)

サイズ：S / L カラー：WHITE

(C)&(TM)︎ WBEI(s26)

COLSUN Harry Potter Capsule Collection

■発売日

2026年6月26日（金） ROSE BUD公式オンラインストアにて予約発売開始

2026年7月4日（土） ROSE BUD全店舗にて発売開始（※アウトレット店は除く）

■発売店舗情報

ROSE BUD公式オンラインストア： https://rosebud-web.com/

ROSE BUD 新宿

☎︎03-53682-767

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-38-1 ルミネエスト新宿 B2F

平日 11:00-20:00 土日祝 10:30-21:00

ROSE BUD mozoワンダーシティ

☎︎052-982-7090

〒450-0002 愛知県名古屋市西区二方町40 mozoワンダーシティ 1F 1029-1区画

10:00-21:00

ROSE BUD 梅田

☎︎06-6151-1244

〒530-8558 大阪府大阪市北区梅田3-1-3 ルクア3F

10:30-20:30

ROSE BUD 天王寺

☎︎06-6773-5375

〒543-0055 大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39 天王寺ミオ本館2F

11:00-21:00

ROSE BUD なんばシティ

☎︎06-6556-7451

〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波5-1-60 なんばシティ本館B1F

11:00-21:00

ROSE BUD 広島

☎︎082-248-7474

〒730-0035 広島県広島市中区本通10－1 広島パルコ本館2F

10:00-20:30

ROSE BUD 福岡

☎︎092-235-7263

〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-11-1 福岡パルコ本館 4F

10:00-20:30

ROSE BUD 鹿児島

☎︎099-248-9511

〒892-0826 鹿児島県鹿児島市呉服町6-5 マルヤガーデンズ1F

10:00-20:00

[About ROSE BUD]

1993年、原宿と渋谷を結ぶ明治通り沿いにレディースセレクトショップの先駆けとしてROSE BUDは誕生しました。

豊富なカラー、ファブリックを使用した様々なアイテムを展開するオリジナルブランド「ROSE BUD」をはじめ、アメリカ、ヨーロッパを中心に世界中からセレクトしたインポートブランドからモード感溢れるドレスやデニムブランドが揃い、旅先で新しい発見をしたかのような感動を与えるセレクトショップです。

”ROSE BUD”は英語でバラの蕾の意味です。

バラの蕾には希望といった花言葉があり、大切に育てられた蕾が花を咲かせて実になるように、ROSE BUDを通して出会った人々の縁を大切に未来へ繋げていきたいという思いが込められています。

Instagram： https://www.instagram.com/rosebud_official_