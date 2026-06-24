フランチャイズ事業を本格スタート広尾・紀尾井町で培った高級とんかつの技術とノウハウをパッケージ化 新ブランド「高級とんかつ 慶（YOI）」全国加盟募集開始

株式会社エン高級とんかつ「慶（YOI）」２０２６年６月１日 フランチャイズ事業をスタート

株式会社エン（本社：東京都町田市、代表取締役社長：杉本孝太郎）は、2026年6月1日より高級とんかつブランド「慶（YOI）」のフランチャイズ事業を本格スタートしたことをお知らせいたします。

当社はこれまで、東京・広尾の「とんかつひとみ」、紀尾井町の「とんかつ洋食ひとみ」を通じて、高級とんかつ業態の運営に取り組んでまいりました。

今回、その運営ノウハウ・商品開発・人材育成・店舗管理・接客品質管理を体系化し、再現性の高いフランチャイズパッケージとして構築。新ブランド「高級とんかつ 慶（YOI）」として全国展開を開始いたします。

高級とんかつ市場の成長を背景に全国展開へ

近年、高級寿司、高級焼肉、高級うなぎに続く新たなプレミアム和食業態として、高級とんかつ市場が注目を集めています。

消費者の価値観が変化する中、

「本当に良いものにお金を使いたい」

というニーズが高まり、高価格帯でありながら高い顧客満足度を実現できる業態として高級とんかつが支持されています。

株式会社エンでは、この成長市場において全国の事業パートナーと共にブランド展開を進めてまいります。

5年間の店舗運営実績をFCパッケージ化

当社は広尾・紀尾井町エリアでの運営を通じて、

・ブランド豚の商品開発ノウハウ

・揚げ技術の標準化

・店舗オペレーション構築

・接客品質向上プログラム

・人材採用および教育制度

・売上・原価管理手法

・SNSマーケティングノウハウ

などを蓄積してまいりました。

これらを体系化することで、未経験者でも運営可能な高級とんかつ業態を実現しています。

「職人依存」から「再現性」へ

飲食業界では、高級業態ほど職人の経験や感覚に依存する傾向があります。

しかし株式会社エンでは、

「誰が運営しても一定以上の品質を実現できる仕組みづくり」

を重視してきました。

慶（YOI）では、

・商品品質の標準化

・接客品質の標準化

・店舗管理の標準化

・数値管理の標準化

を徹底し、持続可能なフランチャイズモデルを構築しています。

地域の有力企業・経営者を中心に募集

加盟対象は、

・地域の名士

・中堅企業

・上場企業

・不動産オーナー

・経営者

・異業種からの新規参入企業

を想定しています。

各エリア原則1社限定で募集し、長期的なブランド価値向上を目指します。

会社概要

会社名：株式会社エン

代表者：代表取締役社長 杉本孝太郎

本社：東京都町田市高ヶ坂4-34-1

本部事務所：東京都町田市玉川学園7-4-11 NSプラザ1B

設立：2015年12月1日（創業：2015年1月）

資本金：5,550千円

決算期：11月

従業員数：社員25名

パート・アルバイト80名

事業内容：

・高級とんかつ専門店運営

・フランチャイズ本部運営

・加盟開発支援

・飲食店コンサルティング

ブランド：

高級とんかつ 慶（YOI）

株式会社エン公式サイト

URL：https://en-foodbiz.com

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社エン

フランチャイズ事業部

本部事務所：

東京都町田市玉川学園7-4-11 NSプラザ1B

FC加盟開発責任者 仲谷

TEL：080-4136-0077

MAIL：nakayacooo@gmail.com