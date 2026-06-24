小説投稿サイトCaitaとふみを読む。が共同で朗読コンテストを開催！朗読の投稿機能もリリース、小説のメディアミックスを支援する取り組みへ

カイタ株式会社小説投稿サイトCaitaとふみを読む。で朗読コンテストを共同開催する。

小説投稿サイト Caita を運営するカイタ株式会社（本社：福岡県福岡市博多区、代表取締役社長：柳村北斗）は、朗読プロジェクト「ふみを読む。」を運営するTK&F合同会社（本社：愛知県名古屋市西区、代表：櫛谷考史）と共同で、2026年7月1日から9月30日まで朗読コンテスト『ことのは祭』を開催いたします。



また本コンテストの開催に合わせて、

Caita で小説作品の朗読音声・朗読動画を投稿できる「朗読投稿機能」を正式リリースいたしました。



今回の機能リリースにより、小説・イラストに加え、新たに朗読コンテンツの投稿・流通を可能とすることで、創作作品の音声化・映像化を促進します。



その第一弾施策として開催する『ことのは祭』では、Caitaに投稿された作品を題材とした朗読作品を募集し、小説と朗読者をつなぐ新たな創作機会の創出を目指します。

ユーザーの声から生まれた朗読投稿機能

Caitaでは、これまで3D空間を活用した朗読上映イベントを開催し、VTuberや朗読者の方々とともに小説作品の新たな楽しみ方を模索してまいりました。



その活動の中で、



「パブリックドメイン作品だけでなく、小説投稿サイトの作品も朗読したい」

「自分の作品を朗読してほしいが、気軽に依頼できる場がない」



といった声を、朗読者・作家の双方から数多くいただいてきました。

こうしたユーザーの声を受け、このたびCaitaでは朗読投稿機能をリリースいたしました。



本機能では、作者が「朗読投稿を許可」に設定した作品に対し、朗読者が自由に朗読音声や朗読動画を投稿できます。



これにより小説作品を起点として、



・朗読動画

・音声コンテンツ

・配信イベント

・VTuber企画

・映像作品



など、多様な二次創作・派生コンテンツの創出を促進します。



また作品の音声化を通じて、新たな読者接点を創出し、出版・映像・音声コンテンツなど将来的なメディアミックス展開の可能性を広げます。

気軽に朗読映像を視聴できる体験

今回の『ことのは祭』に向けて、

朗読プロジェクト「ふみを読む。」を運営するTK&F合同会社がプロモーション映像とインタビュー記事を制作してくださいました。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=pCQSas_TIFc ]



【インタビュー記事】

https://note.com/fumiyomi/n/nae2e69c0ab7b

『ことのは祭』について

朗読プロジェクト「ふみを読む。」は、YouTubeやオフラインイベントなどを通じて朗読作品を発表し、朗読文化の普及に取り組んでいます。



『ことのは祭』では、「ふみを読む。」のプロジェクトメンバーが応募作品の選考に参加し、受賞作品へ講評を寄稿します。



【賞金・賞品】

優秀賞 1名: 賞金 10万円 + 「ふみを読む。」の講評

金賞 1名: 賞金 5万円 + 「ふみを読む。」の講評

銀賞 1名: 賞金 3万円 + 「ふみを読む。」の講評

佳作 2名: 賞金 1万円

【開催スケジュール】

応募受付期間: 2026年7月1日 ～ 2026年9月30日

選考期間: 2026年10月1日 ～ 2026年12月31日

選考結果発表: 2027年1月予定

賞金付与: 2027年2月頃 Caitaのサイト内ポイントで付与(現金へ交換可能)



また受賞作品の発表にあわせて、2027年1月に「上映ウィーク」を開催いたします。

最終選考に残った朗読作品を5日間にわたり3D空間で上映し、各日の最後に受賞作品を発表する予定です。

小説投稿サイト「Caita」について

2025年7月にリリースし、2026年5月時点でユーザー数12,000人を突破。投稿作品数は6,000作品以上、投稿エピソード数は69,000話を超える小説投稿サイトです。



株式会社しまうまプリントとの共同企画「しまうま出版賞」の開催や、イラスト投稿機能の提供など、創作者の活動を支援する取り組みを展開しています。

また、投稿イラストを小説作品と連携できる「表紙連携」機能や、商業作家による講評企画などを通じて、小説家の育成にも力を入れています。

作家・川岸殴魚とコラボして開催している講評コーナー



さらに小説だけでなく、イラストレーターや漫画家とも連携し、AI時代における創作の価値を見つめ直す取り組みも実施しています。

受賞作品の漫画化・イラスト化や、その制作過程を3D空間で公開する企画など、作品の新たな楽しみ方や発表機会の創出に取り組んでいます。

受賞作を漫画やイラストにし、その制作風景を3D空間で上映する取り組み



Caitaは、小説投稿サイトに留まらず、作家・クリエイター・企業が連携しながら作品の価値を広げる創作プラットフォームを目指しています。

今後も出版社、IPホルダー、コンテンツ事業者との連携を通じて、小説作品の出版・音声化・映像化など、多様なメディアミックス機会の創出に取り組んでまいります。

サービス名: Caita

URL: https://caita.ai/

朗読プロジェクト「ふみを読む。」（TK&F合同会社）

「ふみを読む。」は、「朗読をもっと身近に」をモットーに、朗読文化をより多くの方へ届けることを目的としたプロジェクトです。

朗読は、文章を声に出して読むことに加え、言葉に込められた情景や感情を声のニュアンスで表現する一面も持ち合わせています。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=wgETpkm4fRE ]

当プロジェクトでは、この朗読文化を一人でも多くの方に親しんでいただくため、YouTubeやSNSを通じた朗読作品の配信をはじめ、食やアウトドアといった日常のエンターテインメントと融合した、新しい形のオフライン朗読イベントを企画・運営しています。



【朗読プロジェクト ふみを読む。】

公式サイト: https://fumiyomi.jp/

公式YouTubeチャンネル: https://youtube.com/@fumiyomi

公式 X (旧Twitter): https://x.com/fumi_wo_yomu/