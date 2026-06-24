大阪けいさつ病院、国際医療・へルスケア展「WHX Osaka」に出展決定！

社会医療法人大阪国際メディカル＆サイエンスセンター

大阪けいさつ病院（大阪市天王寺区）は、2026年7月2日から4日にかけてインテックス大阪（大阪市住之江区）で開催される国際医療・へルスケア展「WHX Osaka 2026（World Health Expo Osaka）」に出展いたします。

ブースでは、当院におけるスマートホスピタル(医療DX)、グローバル医療、高度先端医療に関する先進的な取り組みを発信いたします。また、ご来場者と共にみらいの病院づくりを考え、アイディアを募集するコーナーも設け、"共創"によるさらなる進化をめざします！ ぜひ当院のブースにお越しいただき、生まれ変わった『大阪けいさつ病院』を体感してください。

【WHX Osaka とは】

『日本の先端医療技術とサービスを世界に発信する国際展示会・カンファレンスです。

2025年6月に「Japan health」として初開催され、EXPO2025 大阪・関西万博との連携のもと、

医療エコシステムの主要プレイヤーが集結しました。

2026年には「WHX Osaka」として進化し、万博のテーマ「いのち輝く未来社会へのデザイン」を継承しながら、医療機関、医療従事者、医療機器メーカー、スタートアップ、研究・行政機関など、ヘルスケアに関わる幅広い関係者が集い、技術革新・規制対応・国際展開をテーマに交流が行われます。』

（WHX 公式サイトより）

【当院の出展内容】

・ZONE1 スマートホスピタル

最新のデジタル技術とセキュアな統合型データベースにより、診療・業務・患者体験を繋ぎ、より良い医療の実現を目指す当院の取り組み（医療ＤＸ）をご紹介します。2000台のスマートフォンによる業務改善事例から、各種アプリケーション等の利活用の例などをシーン別にご紹介します。

・ZONE2 世界をつなぐ医療の力

多言語でのご案内・通訳サポート、国際保険・キャッシュレス対応、海外医療機関との連携、快適な受診・滞在環境の提供など、国境を越えて信頼される医療の提供を当院では目指しています。そんなグローバル医療に対応する"国際医療センター"における取り組みをご紹介します。



・ZONE3 高度先端医療

日々、新たな治療方法を積極的に取り入れ、患者さんを第一に考えた、安全、安心な医療をお届けすることを当院では目指しています。現在、当院で行っている先端的治療を、臓器や疾患別に、幅広く、分かりやすくご紹介します。

・ZONE4 みらいの病院

テクノロジーとアイデアで、医療のみらいを共に創りましょう。あなたのアイデアが"みらいの病院"の一部になります。ボードに名刺やシールを貼って、理想の"みらいの病院"を描きましょう！

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/137186/table/34_1_fa521c5f695af6867e3a1ac6cdf81817.jpg?v=202606241252 ]

【社会医療法人 大阪国際メディカル＆サイエンスセンターについて】

社会医療法人大阪国際メディカル＆サイエンスセンターは、大阪市天王寺区に本部を置く社会医療法人で、大阪けいさつ病院を中心に、人間ドッククリニック、看護専門学校などを運営しています。

「国際的な医療・研究拠点」を目指し、海外患者の受け入れや医学研究の推進を見据え、2024年7月1日に「社会医療法人警和会」から現在の名称へ変更しました。



法人概要については【こちら(https://oim.or.jp/information/)】

スマートホスピタル最前線【こちら(https://oim.or.jp/about/works/smarthospital/)】