夏のマンゲキ2大イベント『マンゲキカップ2026』『オールマンゲキTOKYO』開催決定！

吉本興業株式会社

毎年、多くのブレイク芸人を輩出している若手芸人の登竜門「よしもと漫才劇場」にて、このたび、この夏を彩る2大イベントの開催が決定しました。

まず、大阪の「よしもと漫才劇場」と「森ノ宮よしもと漫才劇場」にて、2026年7月25日（土）、「マンゲキカップ2026 余った具材でチャーハンって、夏フェスっすよね～・・・んんん？！どのように？このように！山下さんもそう思うじゃろ？」を開催いたします。

2年ぶりの開催となる今回は、大阪マンゲキ所属芸人100組以上が一堂に会する夏恒例のビッグイベント。

この夏リニューアルしたSUNTV「ワチャラチャ忍忍」で活躍中の天才ピアニスト、フースーヤ、ジョックロックに加え、GAORA「豪快キャプテンの よそはよそ、うちはうち。」で初の冠番組を持つ豪快キャプテンの4組が新MCを担当し、会場を熱く盛り上げます。

さらに今回は、2026年7月末をもって劇場を卒業するガチャガチャ、祇園、デルマパンゲ、吉田たち、ラビットラ、十手、ダブルアート、マイスイートメモリーズ、マグリット、シゲカズですの10組にスポットを当てた「卒業特集」を実施。

この日限りのスペシャル企画とともに、2026年特別な夏フェスをお届けします。

また、2026年8月13日（木）・14日（金）には、東京・渋谷よしもと漫才劇場、神保町よしもと漫才劇場、大阪・よしもと漫才劇場、森ノ宮よしもと漫才劇場の東西4劇場が一堂に会する特別イベント『オールマンゲキTOKYO』を、きゅりあん大ホール（品川区立総合区民会館）にて開催いたします。

8月13日（木）は『オールマンゲキTOKYO ～東京マンゲキの日～』、8月14日（金）は『オールマンゲキTOKYO ～大阪マンゲキの日～』と題し、東西のマンゲキメンバーが集結。

ここでしか見ることのできない特別なライブをお届けします。

両イベントの会場チケットは、FANYチケットにて2026年7月1日（水）9:00より先行受付を開始いたします。

『マンゲキカップ2026』概要

マンゲキカップ2026

～余った具材でチャーハンって、夏フェスっすよね～・・・んんん？！どのように？このように！山下さんもそう思うじゃろ？～

<日程>

2026年7月25日(土)

●劇場観覧

【第一部】13:30開場／14:00開演／17:00終演

【第二部】17:30開場／18:00開演／21:00終演

●オンライン配信（第一部・第二部セット）

【第一部】14:00開演／17:00終演

【第二部】18:00開演／21:00終演

※2会場からのリレー配信

<会場>

●よしもと漫才劇場

（大阪市中央区難波千日前12-7 YES・NAMBAビル5F)

●森ノ宮よしもと漫才劇場

（大阪市中央区大阪城3番6号クールジャパンパーク大阪 SS ホール）

<出演>

【MC】豪快キャプテン、天才ピアニスト、フースーヤ、ジョックロック

大阪・よしもと漫才劇場メンバー

<料金>

●よしもと漫才劇場

・通し券（Tシャツ付）13,000円

・第一部（Tシャツ付）8,000円、第一部のみ 5,000円

・第二部（Tシャツ付）8,000円、第二部のみ 5,000円

※先行で完売した場合、一般販売はございません

●森ノ宮よしもと漫才劇場

・通し券（Tシャツ付）11,000円

・第一部（Tシャツ付）7,000円、第一部のみ 4,000円

・第二部（Tシャツ付）7,000円、第二部のみ 4,000円

※先行で完売した場合、一般販売はございません

●配信（第一部・第二部セット）

・オンラインチケット（フレ！フレ！フレークシール・きらり☆キラリストバンド付）6,000円

※送料込み

・オンラインチケットのみ 4,000円

▼チケット販売スケジュール

<よしもと漫才劇場>

先行受付：7/1（水）9:00～7/3（金）23:59

一般販売： 7/10（金）10:00~

<森ノ宮よしもと漫才劇場>

先行受付：7/5（日） 9:00 ～7/6（月） 23:59

一般販売：7/10（金）10:00~

▼配信スケジュール

<配信（第一部・第二部セット）>

・オンラインチケット（フレ！フレ！フレークシール・きらり☆キラリストバンド付）6,000円

※送料込み

※販売は7/10（金）10:00～7/31（金）23:59まで

※見逃し配信期間は8/9（日）23:59まで

・オンラインチケットのみ 4,000円

※販売は7/10（金）10:00～8/9（日）12:00まで

※見逃し配信期間は8/9（日）23:59まで

『オールマンゲキTOKYO』概要

8/13（木）『オールマンゲキTOKYO ～東京マンゲキの日～』

8/14（金）『オールマンゲキTOKYO ～大阪マンゲキの日～』

<日程>

2026年8月13日(木)

●劇場観覧

東京マンゲキの日

＜第一部＞

12:30開場 13:00開演 15:30終演（150分）

＜第二部＞

17:00開場 17:30開演 20:00終演（150分）

2026年8月14日(金)

●劇場観覧

大阪マンゲキの日

＜第一部＞

11:30開場 12:00開演 14:30終演（150分）

＜第二部＞

16:00開場 16:30開演 19:00終演（150分）

<会場>

●きゅりあん大ホール（品川区立総合区民会館）

（東京都品川区東大井5丁目18－1 8F大ホール)

<出演者>

●8月13日(木)

＜東京＞

ダンビラムーチョ、蛙亭、滝音、九条ジョー、ケビンス、カベポスター、エバース、エルフ、9番街レトロ、イチゴ、しんや、ゼロカラン、ボブのコーラ、伝書鳩

＜大阪＞

黒帯、華山、翠星チークダンス、愛凛冴、ぐろう、ライムギ、九ノ段、シカノシンプ、釈迦虎、生姜猫

●8月14日(金)

＜東京＞

今井らいぱち、さや香、ダブルヒガシ、ドンデコルテ、ミカボ、太鵬、めぞん、インテイク、ヨネダ2000、金魚番長、大王、兄弟、イワサキ、ナユタ

＜大阪＞

豪快キャプテン、ドーナツ・ピーナツ、丸亀じゃんご、真輝志、フースーヤ、cacao、三遊間、空前メテオ、ジョックロック、例えば炎

<料金>

■会場チケット

●8月13日(木)

・1日通し券（S席・オリジナルミニポスター付）：14,000円

・第一部（一般席）：前売5,000円 当日5,500円

・第二部（一般席）：前売5,000円 当日5,500円

※先行で完売した場合、一般販売はございません

●8月14日(金)

・1日通し券（S席・オリジナルミニポスター付）：14,000円

・第一部（一般席） ：前売5,000円 当日5,500円

・第二部（一般席） ：前売5,000円 当日5,500円

※先行で完売した場合、一般販売はございません

■配信チケット

【セット券】

・【全4公演】配信2日セット券：6,500円

・【全2公演】東京マンゲキの日 配信セット券：3,500円

・【全2公演】大阪マンゲキの日 配信セット券：3,500円

・1公演配信：2,000円

▼チケット販売スケジュール

<8月13日(木)> <8月14日(金)>共通

一次先行受付（1日通し券）：7/1(水)9:00～7/3(金)11:00

二次先行受付（一般席） ：7/7(火)9:00～7/9(木)11:00

一般発売 ：7/13(月) 10:00

※全席指定席

※先行で完売した場合、一般販売はございません

※先行はクレジットカード決済のみ

※先行申込は4枚まで

▼配信スケジュール

【全4公演】オールマンゲキTOKYO 配信2日セット券

※販売は7/13（月）10:00～8/20（木）12:00まで

※見逃し配信期間は8/21（金）23:59まで

【2公演】オールマンゲキTOKYO ～東京マンゲキの日～ 配信1日セット券

※販売は7/13（月）10:00～8/20（木）12:00まで

※見逃し配信期間は8/20（木）23:59まで

【2公演】オールマンゲキTOKYO ～大阪マンゲキの日～ 配信1日セット券

※販売は7/13（月） 10:00～8/21（金）12:00まで

※見逃し配信期間は8/21（金）23:59まで

【1公演】オールマンゲキTOKYO～東京マンゲキの日～ ＜第一部＞＜第二部＞共通

※販売は7/13（月）10:00～8/20（木）12:00まで

※見逃し配信期間は8/20（木）23:59まで

【1公演】オールマンゲキTOKYO～大阪マンゲキの日～ ＜第一部＞＜第二部＞共通

※販売は7/13（月） 10:00～8/21（金）12:00まで

※見逃し配信期間は8/21（金）23:59まで

『マンゲキカップ2026』 新4MCコメント

豪快キャプテン

（山下ギャンブルゴリラ）

初のフェスのMC！！

またやるかもしれんし2度とないかもしれないから2度とないと思ってみんなで優勝目指して頑張るから見にきてな！！！

（べーやん）

お疲れ様です！

栄誉あるフェスのMC初めて務めさせて頂きます！

最高の夏フェスになる事間違いなし！

みんなもそう思うじゃろ？

天才ピアニスト

（竹内知咲）

夏の風物詩、マンゲキ夏フェス！

今年は新MC陣でパワフルに盛り上げるわよ！！！

暑さも夏バテも吹き飛ばすわよ！

一緒に盛りあがろう！

あなたの参加をお待ちしてるッ！

（ますみ）

今年もマンゲキFesな気分になってきましたーー！！！

盛り上がったもん勝ち！！

推しチームを決めて一緒に楽しむ事が今！！決まりました！！待ってるわよ～(ハート)(ハート)

フースーヤ

（田中ショータイム）

ピピピピピピピピピピーピピ、ピピピっピ、ピピピピピピピピピ！ピーピピピピピピピ！！！

（すみません、今ホイッスル咥えてて上手く喋れなかったです。とにかく盛り上げれるように全力で頑張ります、最高の夏の思い出作りましょう的なこと言ってます！）

（谷口理）

ビーチボール！！

トウモロコシ！！

カブトムシ！！

全部まとめてワッショーーーイ！！

(注:チャットGPTにフースーヤ谷口っぽい意気込みコメント考えてもらいました)

ジョックロック

（福本ユウショウ）

この度マンゲキ夏フェスの新MCに就任させていただきました！

今まで僕が参加したチームは全敗しているので今回こそは勝利に導きます！

いや、道引きます！！！！！！！！！！

（ゆうじろー）

この夏、マンゲキを背負わせて頂きます！！

みなさん、ぼくに任せて頂ければ大丈夫です！！ぼくに任せてください！！！！

ケビンス

（仁木恭平）

これはでかい！このイベントでトルネード（その日見たお笑いによって他の生活の部分も上手くいくさま）を提供できたらさらに良いのだが！

（山口コンボイ）

中太縮れの麺がガツンと豚骨醤油のたくましいスープを口の中にどんどん運んでくれます！ヒタヒタになった海苔をご飯に巻いて食べる頃にはまた来る事を決めてしまっていました！…すいませんラーメン屋のレビューと間違えました。この度は大変申し訳ありませんでした。

ゼロカラン

（ワキユウタ）

ツッコミスター2位、吉本の中で1位の僕がオールマンゲキでゴールデンスター連発します。

（たいが）

オールマンゲキに出ること自体初めての身としては僕に何ができるんだろうと思い悩む日もありました。自問自答を繰り返しています。翔代表としての自覚、プライドを胸に世界一を目指します！

黒帯

（大西進）

甲子園球児のような熱い気持ちで頑張ります！

坊主とかはできないですけど！

（てらうち）

僕たちのおかげで同期達が卒業を免れたと聞いています！

責任を持って盛り上げます！

例えば炎

（タキノ ルイ）

オールマンゲキという事で、普段見れない組み合わせの芸人や、普段見まくってる組み合わせの芸人を見ることになるでしょう！

とてつもない化学変化が起きる事を望みながらも、いつもの感じをお届けできたら最高です！

頑張ってお笑いをしよう2026！開幕！ーStay dirty, Stay curious.ー

（田上）

ウチら関西、最強布陣で挑むねん、客も演者も関西弁しか許さんさかい、そやねん、やねん、せやかて、やねん！