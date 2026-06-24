「時空のテレホンカード」で電話機に残された音声を聞く日常侵蝕型イベント『050-5893-5336展』チケット一般販売開始！

株式会社マレ

『人の財布』や『かがみの特殊少年更生施設』を手掛ける第四境界は、7月17日開幕の日常侵蝕型イベント『050-5893-5336展』（ひとのでんわ展）のチケット一般販売を開始(https://www.hitonodenwaten.com/)し、体験内容の概要を公開いたしました。

また6月9日より実施したチケット先行販売の反響を受け、会期を当初の7月31日から8月16日まで延長することを決定いたしました。

『050-5893-5336展』は、イベント名の電話番号に電話しなければチケットが購入できないイベントとして発表され、2週間で2万件以上の着信を記録。Xに投稿された告知ポストが1000万impを突破するなど、いま注目を集めているイベントです。

当イベントでは、電話の歴史と人の想いが展示されると発表されておりましたが、それは表向きの内容であり、体験のほんの一部に過ぎません。

実際には「時空のテレホンカード」と呼ばれるカードを使用して、電話機に残された音声を聞きながら、ある物語を体験していただくこととなります。

体験は途中で2つのルートに分岐し、それぞれの物語と結末が展開。その真実は非公開となりますが、本日公開しましたWebサイトを探索することで、当イベントの本当の姿をご確認いただけます。

そしてチケット一般販売を記念して、イラストレーター・望月けいさんによるキービジュアルが初公開。また、声優の速水奨さん、飯田ヒカルさん、遠野ひかるさんの出演が決定したことも発表いたします。

■体験内容

受付にて、当イベント内限定でご使用いただける「時空のテレホンカード」をお渡しいたします。デザインは全4種類（※1）で、ランダムでの配布となります。

各電話機が設置されている台にこの「時空のテレホンカード」をかざし、そして受話器を手に取ることで、実際に電話の音声を聞くことができます。

ただし、「時空のテレホンカード」にはあらかじめポイントが設定されており、電話の音声を聞くたびにポイントが消費されていきます。

基本的には1枚のカードで物語を最後までご体験（※2）いただけますが、同じ音声を複数回聞きたい場合や、全ての音声を踏破したい方に向けたカード単体の販売（価格は1,000円税込）も行っております。

また、「時空のテレホンカード」をスマートフォンにかざすと、ご自身がこれまで聞いてきた音声の内容を、専用Webサイトのマイページから振り返ることができます。

一度スマートフォンと連携（※3）を行えば、自動的にマイページが更新されていきます。

※1：通常デザイン4種類のほかに、「特典グッズ引換券付きチケット」限定デザイン、「スペシャルゲストチケット」限定デザインが存在します。

※2：当イベントは途中で2ルートに分岐し、1枚のチケットでご体験いただけるのは片方のルートのみとなりますが、それぞれのルートにそれぞれの結末がございます。

※3：連携にはスマートフォンのNFC読み取り機能を使用します。読み取りは1度のみになります。

■チケット情報

・チケット販売ページ

https://w.pia.jp/t/hitonodenwaten/

・入場券 一般

A日程：3,400円(税込)

B日程：3,900円(税込)

※A日程：7月21日(火)～7月24日(金)、7月27日(月)～7月31日(金)、8月3日(月)～8月7日(金)、8月10日(月)、8月12日(水)

※B日程：7月17日(金)～7月20日(月)、7月25日(土)～7月26日(日)、8月1日(土)～8月2日(日)、8月8日(土)～8月9日(日)、8月11日(火・祝)、8月13日(木)～8月16日(日)

・入場券 子ども / 学生割引

共通：2,500円(税込)

※本券は15歳以下もしくは学生の方を対象としたチケットです。

※学生の方は入場時に学生証を確認いたします。必ず学生証をお持ちください。

※15歳以下の方は入場時に年齢を確認いたします。学生証または年齢を確認できる公的証明書をお持ちください。

※入場の際に本割引の対象外であることが確認された場合は、入場日の一般料金との差額を現金にて頂戴します。

※割引対象外であることを理由にした払い戻しは致しかねます。ご了承ください。

・特典グッズ引換券付きチケット

A日程：7,800円(税込)

B日程：8,300円(税込)

＜特典＞

・差出人不明の招待状

・時空のテレホンカード（限定版）

・時空のテレホンカード（一般全4種類）

・チケット＆テレホンカードホルダー

※A日程：7月21日(火)～7月24日(金)、7月27日(月)～7月31日(金)

※B日程：7月17日(金)～7月20日(月)、7月25日(土)～7月26日(日)

※入場券と別に、特典グッズ引換券が発行されます。会場にて引換券とグッズを引き換えさせていただきます。

※会期中はいつでも引換可能です。

※特典グッズ引換券を紛失された場合、再発行およびグッズ引換は致しかねます。ご了承ください。

※先行販売にてご購入のお客様には招待状を郵送いたします。チケットぴあ登録のご住所を最新の状態に更新してからお申し込みください。

※一般販売（6/24）以降にご購入のお客様にはグッズ引換の際に招待状もお渡しします。

・スペシャルゲストチケット

共通：100,000円(税込)

＜特典＞

・関係者日ご招待（2026年7月16日(木) ※実施） 同伴不可、開催時間は後日告知

・時空のテレホンカード（VIP）

・無制限周回時、同伴3名まで可（時空のテレホンカードのお渡しはありません）

・特典グッズ（特典グッズ引換券付きチケットと同じものです）

※入場券と別に、特典グッズ引換券が発行されます。会場にて引換券とグッズを引き換えさせていただきます。

※会期中はいつでも引換可能です。

※特典グッズ引換券を紛失された場合、再発行およびグッズ引換は致しかねます。ご了承ください。

※先行販売にてご購入のお客様には招待状を郵送いたします。

チケットぴあ登録のご住所を最新の状態に更新してからお申し込みください。

※一般販売（6/24)以降にご購入のお客様にはグッズ引換の際に招待状もお渡しします

※無制限周回とは、会期中何度でもご入場いただける権利のことをいいます。

※無制限周回時の同伴は、毎回メンバーが変わっても問題ございません。

・リピートチケット

共通：2,500円（税込）

※リピートチケットは、7月17日(金)以降に販売される再入場チケットのことをいいます。

※現地にて掲出されるQRコードから購入ページへアクセスできます。

※満員の日程では販売がございません。

■開催概要

開催地：

東京建物 ぴあ カンファレンス TO YAESU HALL

開催期間：

2026年7月17日(金)～ 2026年7月31日(金)

※A日程：7月21日(火)～7月24日(金)、7月27日(月)～7月31日(金)、8月3日(月)～8月7日(金)、8月10日(月)、8月12日(水)

※B日程：7月17日(金)～7月20日(月)、7月25日(土)～7月26日(日)、8月1日(土)～8月2日(日)、8月8日(土)～8月9日(日)、8月11日(火・祝)、8月13日(木)～8月16日(日)

開催時間：

10:00 ～ 20:00 ※最終入場は19:00

集合時間：

各回15分前から ※混雑状況によってご入場までお待ちいただく場合がございます

公式サイト：

https://www.hitonodenwaten.com/

■第四境界

第四境界は現実と仮想の間の曖昧な領域に物語を紡ぎ出すクリエイター集団です。

私たちのゲームはARGと呼ばれ、ゲーム機や専用のソフトを必要としません。

道端に落ちていた財布、ブラック企業の給与明細、フリマサイトで見つけた使用済みの交換日記――

そういった“リアルなモノ”そのものがゲームになっており、小説や映画のような物語をお楽しみいただけます。

そのため謎解きゲームとも、ボードゲームとも異なるもので、私たちは日常侵蝕ゲームと名付けました。

現実と仮想の境界が曖昧となる体験をどうぞお楽しみください。

・公式サイト ：https://www.daiyonkyokai.net/

・X ：https://x.com/daiyonkyokai

・ストア ：https://shop.daiyonkyokai.net/

・Discord ：https://discord.com/invite/CgmPzZuVSf

・note ：https://note.com/daiyonkyokai/

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