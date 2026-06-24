【KINS × to clinic shibuya】経営者のためのウェルネスイベント「腸内細菌×活力」をテーマに 6月29日（月）開催

株式会社KINS

ビジネスパーソンの健康管理へ。先進的な医療知見と「菌ケア」の視点から、経営者・役員層の健康と活力を考える限定セミナー＆交流会を渋谷サクラステージにて開催します。

総合的な菌ケアサービスを展開する株式会社KINS（本社：東京都江東区、代表取締役：下川穣、以下「KINS」）は、 医療法人aubeが運営するto clinic shibuya（所在地：東京都渋谷区、院長：荘子 万可、以下「to clinic」） と共同で、2026年6月29日（月）に経営者・役員層を対象とした限定ウェルネスイベント「6/29 to clinic shibuya×KINS WELLNESS EVENT」を開催いたします。

本イベントでは、ビジネスの最前線で活躍するリーダーのパフォーマンスに直結する男性更年期（テストステロン）と、研究が通門される腸内細菌と活力の関連性 をテーマに、2部構成の特別セッションをお届けします。また、参加特典として希望者全員に「毛髪によるテストステロン検査」を無料で実施するほか、セッション後は軽食を交えた参加者同士の交流パートもご用意しております。

■ 変化の激しい時代を勝ち抜く、経営者のための次世代ウェルネス

日々重大な決断を迫られる経営者や役員、ビジネスリーダーにとって、高いパフォーマンスと活力を維持することは最大の投資であり、組織の成長における重要課題です。

今回の共同イベントでは、近年研究が進む健康との関連が注目されています 男性ホルモン「テストステロン」と男性更年期のリアルに迫る医療アプローチ（to clinic shibuya）と、腸内細菌（菌ケア）の視点から、日々の健康習慣をサポートするアプローチ（KINS）が融合。ウェルネスに関する知見をもとに、ビジネスパーソンの健康習慣づくりをサポートする新たなソリューションをご提案いたします。

■ 【限定特典】毛髪によるテストステロン検査を無料実施

本イベントの参加特典として、ご希望の方全員に通常は有料となる毛髪によるテストステロン検査を無料で実施いたします（検査結果は後日個別報告）。開場時間、または交流パートの時間にその場で採取いただけます。毛髪テストステロン検査結果を通じて、ご自身のホルモン状態を把握する 機会としてご活用ください。

■ イベント概要

■ スケジュール詳細

■ 登壇者プロフィール

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/48644/table/135_1_a281096d712279c11fc59b8a3c04e1d1.jpg?v=202606241252 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/48644/table/135_2_06092f10cae7063cd4bd448866cae364.jpg?v=202606241252 ]◎ 荘子 万可（医療法人aube 理事長 / to clinic shibuya 院長）

2011年杏林大学医学部卒業。京都府立医科大学にて泌尿器科・男性医療等に従事した後、患者目線に立ったクリニック立ち上げを経て、2024年に「to clinic shibuya」を創立。ビジネスパーソンのパフォーマンス低下や健康リスクを解決するため、人生を一気通貫したヘルスケアの提供に尽力している。

◎ 下川 穣（株式会社KINS 代表取締役）

岡山大学歯学部卒業後、歯科医師として活動。慢性疾患の根本治療に腸内環境改善を活用するというアプローチでKINSを創業。エグゼクティブに向けた戦略的ウェルネスプログラム「KINS PRIME」を展開。

■ KINSについて

株式会社KINSは、『菌の力で世界を慢性疾患や症状から解放する』をミッションとする、マイクロバイオーム特化のヘルステック企業です。医療専門性とB2Cマーケティングの両方の専門性をかけ合わせることを強みとし、累計12万人超のユーザーを抱えるプロダクト事業（女性・男性対象）、菌に関連する慢性疾患や慢性症状の治療および臨床研究の場としてのクリニック事業（日本で動物病院2院・シンガポールでヒト向けクリニック1院）、両事業で取得できるデータや検体を用いて慢性疾患や症状の新しい治療法を目指す創薬事業の３つの事業を融合させ、男性・女性・動物の様々な菌にまつわる慢性疾患や症状からより多くの皆様を解放することを目指しています。

■ 会社概要

会社名：株式会社KINS（キンズ）

所在地：東京都江東区新木場1-18-6-7007

代表者：下川 穣

事業内容：マイクロバイオーム研究に基づくプロダクト事業・クリニック事業・創薬事業

公式サイト：https://corporate.yourkins.com/(https://corporate.yourkins.com/)