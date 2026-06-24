FDEによるAI実装支援サービスを株式会社Walkersが提供開始

FDE（Forward Deployed Engineer）とは

株式会社Walkers

FDE(Forward Deployed Engineer)とは、簡単に言えば「顧客の近くに入り込み、課題の特定から実装・導入までを一気通貫で前に進めるエンジニア」を指します。

単に要件を受け取って開発を行うのではなく、顧客の業務プロセスや運用ルール、社内特有の制約条件まで理解したうえで、AIやシステムを「実際に使われる形」に落とし込み、成果が出る状態まで伴走する点が特徴です。

- AI人材がいない、採れない：社内に実装できる人材がおらず、採用市場でも確保が困難- 既存ツールが業務に合わない：汎用SaaSでは自社固有の業務要件をカバーしきれない- 伴走するパートナーがいない：業務を深く理解したうえで一緒に手を動かす相手が見つからない

FDEサービスは、ツールを売るのではなく現場に入り込んで一緒に作ることで、この壁を突破します。

》サービス詳細はこちら：https://walker-s.co.jp/fde/

FDEサービスの4つの特長

1. AI駆動型人材を派遣

事業の中核を担えるレベルの専門人材が、貴社の現場に入り込みます。表面的なヒアリングにとどまらず、実際の業務フローや意思決定の流れを内側から理解したうえで、AIによる自動化と業務実行を推進します。外部ベンダーに丸投げするのではなく、社員の隣で一緒に手を動かすパートナーとして機能するため、現場の納得感を伴いながらAI活用を進められます。

2. 運用までワンストップ

外部の知見と既存のAIアセットを活用し、企画・設計・開発から運用、改善推進までを一気通貫で伴走します。フェーズごとに発注先が変わる従来の分業体制では、引き継ぎのたびに認識のズレや手戻りが発生しがちです。本サービスでは構想から成果創出までを一社が担うため、スピードと一貫性を両立し、無駄なコミュニケーションコストを大幅に削減できます。

3. AIを活用した意思決定

現場のデータと専門人材の知見を組み合わせ、勘や経験だけに頼らない意思決定を支援します。何を自動化し、どこに人を残すべきかを定量的な根拠とともに整理し、優先順位を明確にします。これにより、投資対効果の高い領域から着実にAI活用を進めることができ、限られたリソースの中でも最大の成果を引き出しながら、業務効率を大幅に向上させます。

4. 内製化・定着まで支援

成果をその場限りで終わらせず、組織に残す仕組みづくりまでを支援します。構築したAIの運用ノウハウを社内に移管し、自走できる人材の育成と定着を並行して進めます。支援が終わった後も貴社自身でAI活用を発展させ続けられるよう、持続的なノウハウと体制を構築します。外注に依存し続けるのではなく、自社の力としてAIを根づかせることをゴールに据えています

》サービス詳細はこちら：https://walker-s.co.jp/fde/

無料相談を受付中

弊社ではAI導入に関する相談を無料で承っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

》無料相談URL：https://walker-s.co.jp/contact/

株式会社Walkersについて

株式会社Walkersはテクノロジーとビジネスの交差点でクライアントの皆様と“共に歩む”成長支援カンパニーです。累計300件以上の開発・制作、200社以上の企業様を支援しています。

発展めまぐるしいAIやノーコードといった新しいテクノロジーと事業開発、補助金、マーケティングなどのビジネスのノウハウを掛け合わせることで皆様の事業の成功にコミットいたします。

》会社HP：https://walker-s.co.jp/