3Dプリントサービスに待望の新材料。優れた剛性と硬度を実現し、機能試作の精度を向上させる「高硬度ABSライク樹脂」を提供開始

株式会社Ｂｆｕｌｌ

株式会社Bfull（本社：愛知県一宮市）3Dプリンター事業部は、提供中の3Dプリンター受託造形サービスにおける対応材料ラインナップに、新たに「高硬度ABSライク樹脂（黄）」を追加いたしました。

■ 新材料導入の背景

高硬度ABSライク樹脂（黄）の造形サンプル画像

従来のABSライク樹脂は幅広い用途で活用されてきましたが、一部の機能検証においては「剛性（曲げ弾性率）」が不足し、力が加わった際にたわんでしまうという課題がありました。

今回提供を開始する「高硬度ABSライク樹脂（黄）」は、この「剛性」を大幅に補う材料です。これにより、開発初期段階における機能試作の検証精度が飛躍的に向上し、お客様の開発スピード短縮に貢献いたします。

■ ユースケース：大手カスタムパーツメーカー様での活用実績

本材料は、すでに国内の大手カスタムパーツメーカー様にて内製活用されております。

新型エアロパーツ開発におけるフィッティング（嵌合）確認や、形状を維持した状態での風洞試験などの機能評価において高いパフォーマンスを発揮しています。

従来の樹脂ではたわんでしまうような形状でも高い剛性を維持できるため、より実物に近い高精度な検証が可能となっています。

【具体的な用途例】[表: https://prtimes.jp/data/corp/19615/table/639_1_c0cc9b06dcf374675659004fda2b5da9.jpg?v=202606241252 ]

■ 「高硬度ABSライク樹脂」の主な特性

■ 推奨用途

- 標準的なABSライク樹脂を凌駕する高い「曲げ弾性率（剛性）」を備えています。- 薄肉部でも「たわみ」が少なく、鋭利な形状やエッジをしっかりと維持します。- 既存のABSライク樹脂に比べて熱たわみ温度（60～72℃）が向上しており、塗装の低温乾燥工程や、マイルドな高温環境下での評価が可能です。- 切削加工性が良く、タップ立てやサンドペーパー仕上げが容易に行えます。

本材料が持つ高い剛性と特性は、以下の用途に最適です。

■ 取扱材料の詳細について

- 自動車・バイク：エアロパーツ、ダクト、内装治具の機能試作（※エンジンルーム等、60～72℃を超える高熱域は除く）- 家電・OA機器：高剛性が求められる筐体、内部フレームの試作- 産業用機械：正確な寸法保持が必要な組付け確認用の治具、検査用ゲージ- その他：嵌合（かんごう）確認が必要な、変形を嫌う精密部品画像：既存材料と新規材料の比較表

各種材料の詳細なスペックや物性データにつきましては、当社Webサイトをご覧ください。

詳細を見る :https://3dprinter.be-full.jp/sozai-2/

株式会社Bfullは、今後も最新技術や新材料の導入を積極的に進め、お客様のモノづくりを強力にサポートしてまいります。造形に関するご相談や、新材料でのお見積り依頼など、どうぞお気軽にお問い合わせください。

＜ 関連サイト等 ＞

・Bfull3Dプリント：https://3dprinter.be-full.jp/3dprint/

・超大型3DプリントMAX：https://3dprinter.be-full.jp/3dprint-max/

・ZRapid iSLA byBfull（販売）：https://3dprinter.be-full.jp/zrapid/

・ZRapid iSLA byBfull（短期レンタル）：https://3dprinter.be-full.jp/rental/

・VoxelDance Additive：https://voxeldance.be-full.jp/

・ガレージキットサービス：https://3dprinter.be-full.jp/gareki/

＜記事等でのご利用にあたって＞

本記事の内容を引用・転載される場合、下記の記載とリンクの設置をお願いいたします。

引用元： 株式会社Bfull 「Bfull3Dプリント」

リンク先：Bfull3Dプリント ( https://3dprinter.be-full.jp/3dprint/ )

【会社概要】

会社名 ：株式会社Bfull

代表者 ：前田 直人

所在地 ：愛知県一宮市神山1丁目10-1 神山ビル2階

企業サイト：https://be-full.jp/

Bfullは3Dプリンターユーザーとして10年以上、これまで40機種400台超の3Dプリンターを導入し、その多くが失敗の歴史でした。現在では日本最大級となる産業用大型光造形3Dプリンター×22台を設備し、年間150万パーツをAM製造する国内有数の光造形プロフェッショナル企業に。

2020年より工業向け受託造形サービスを開始し、取引先数は1,000企業超。2022年にはZRapid社に運用実績とノウハウを認められZRapid iSLAシリーズの国内販売をスタート。販売開始からわずか2年で国内自動車メーカーなど、大手製造業で多数の導入実績を蓄積しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Bfull 3Dプリンター事業部

TEL：0586-64-5629

Mail：sales@be-full.jp

Web：https://3dprinter.be-full.jp/