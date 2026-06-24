【AIスカウト「RecUp」ウェビナー運営局】学生に『選ばれる』新卒ダイレクトリクルーティング運用 完全マニュアル ウェビナー開催のお知らせ

株式会社Delight

株式会社Delight（本社：東京都豊島区、代表取締役：新井崇徳）（以下「当社」）は、「学生に『選ばれる』新卒ダイレクトリクルーティング運用 完全マニュアル」と題した無料ウェビナーを開催いたします。

今すぐ無料ウェビナーに申し込む :https://recup.delight21.co.jp/event/student-choice-recruiting-guide

新卒ダイレクトリクルーティングは、“送る採用”から“選ばれる採用”へ。学生視点で運用を設計できるかが成果を分けます。

新卒採用市場では、採用の早期化・長期化が進み、学生1人あたりが接触する企業数も増えています。ダイレクトリクルーティングの活用が広がる一方で、

採用現場では「スカウトを送っても反応が来ない」「学生に何を訴求すれば刺さるのかわからない」「接点は持てても、面談や選考につながらない」といった課題を抱える企業が少なくありません。

実際、新卒ダイレクトリクルーティングで成果を出すには、単に配信数を増やすだけでは不十分です。重要なのは、学生の志向性を踏まえたターゲット設計、自社の魅力を正しく伝える訴求整理、返信率を高める文面設計、さらに面談・選考・承諾まで見据えた一貫した運用設計です。

特に、知名度や条件だけでは選ばれにくくなっている今、学生から見て「会ってみたい」と思われる設計がますます重要になっています。

本ウェビナーでは、500社以上の採用支援に携わり、自社でも多数の運用改善を重ねてきた“DR運用のプロ”が、学生に選ばれる新卒ダイレクトリクルーティングの実践ノウハウを体系的に解説。

ターゲット選定の考え方から、返信率を高める訴求設計、志望度を高めるスカウト文面、属人化を防ぐ運用フローの整備、成果につなげる改善ポイントまで、現場で再現できる「完全マニュアル」としてお届けします。

27卒・28卒採用を見据え、学生との接点づくりから選考移行、志望度醸成までを一気通貫で見直したい採用担当者の方におすすめの内容です。

■ウェビナーの目次

■参加者限定のダイレクトリクルーティング相談会も実施中

今すぐ無料ウェビナーに申し込む :https://recup.delight21.co.jp/event/student-choice-recruiting-guide- オープニング- 【市場整理】なぜ新卒ダイレクトリクルーティングは“送るだけ”では成果につながらないのか- 【戦略編】学生に選ばれるためのターゲット設計と訴求軸のつくり方- 【実践編】開封率・返信率・面談化率を左右するスカウト運用のポイント- 【文面編】学生の志向性に合わせて刺さるスカウト文面の設計方法- 【導線編】初回接点から面談・選考・承諾につなげるフォロー設計- 【効率編】属人化を防ぎ、再現性を高める運用フローの仕組み化- 【事例公開】学生に“選ばれた”企業の新卒DR実践事例- 【まとめ】27卒・28卒採用で成果を出すための実践ステップ- 質疑応答- アンケート

現在、弊社では採用にお悩みの企業様限定で「1時間の無料採用相談」キャンペーンを実施しています。専任の採用コンサルタントが、貴社のダイレクトリクルーティングの活用方法を徹底分析。

「どの媒体を活用すれば採用率が上がるのか」

「既存の媒体のどういったスカウト文面が返信率が最大化するのか」

といった実践的な改善策を、その場で即フィードバックいたします。

採用活動を一段上のレベルへ引き上げたい企業様は、まずはお気軽にご相談ください。

【株式会社Delight 会社概要】

まずは無料で採用相談を申し込む :https://recup.delight21.co.jp/lp/#form

社名 : 株式会社Delight

所在地 ：170-0013 東京都豊島区東池袋３丁目22-17 東池袋セントラルプレイス 3階

代表者 ：代表取締役社長 新井 崇徳

設立 ：2017年3月13日

URL : https://delight21.co.jp/

サービスサイトURL：https://recup.delight21.co.jp/

事業内容 :

AIスカウト事業

採用コンサル事業



お問い合わせ先 : info@delight21.co.jp