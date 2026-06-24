訪日外国人動態分析サービス『インバウンドプロファイラー』にて、「週次速報値」を提供開始

株式会社ナビタイムジャパン

株式会社ナビタイムジャパン（代表取締役社長：大西 啓介、本社：東京都港区）は、2026年6月24日（水）より、訪日外国人動態分析サービス『インバウンドプロファイラー』において、前週までの観光動向を週単位で確認できる「週次速報値」機能を追加いたします。

『インバウンドプロファイラー』は、訪日外国人観光客向けナビゲーションアプリ『Japan Travel by NAVITIME』を通じて、利用者の同意を得て取得したインバウンドGPSデータや属性アンケートを活用し、訪日外国人観光客の行動傾向を簡単に比較・分析できるWeb分析サービスです。訪日外国人観光客の滞在者数や国・地域の割合を把握できるほか、年月ごとの滞在者数の推移や時間帯別の滞在状況を確認できます。

これまで本サービスでは、月次単位でのデータ更新・分析機能を提供してまいりましたが、自治体や観光事業者のお客様より「短期的なイベントやプロモーションを打った直後の反響をいち早く知りたい」「月次データよりも細かい粒度で観光動向を把握したい」といったお声が多く寄せられていました。このようなニーズにお応えし、観光プロモーションにおける迅速な効果検証をサポートするため、データを週次単位で更新できるようにし、新たに『週次速報値』機能を追加いたしました。

■「週次速報値」機能の特長

本機能では、任意の市区町村別に、週次でのデータ分析が可能になりました。確認したいエリアと週を選択するだけで、前週までの訪日外国人観光客の動向をダッシュボード上で直感的に把握・分析することができます。

・最短1週間前のデータをダッシュボードへ反映

ダッシュボード上に「滞在者数」「前週の滞在者数」「前週比（%）」が表示され、最短1週間前の直近データを可視化できます。プロモーション施策や週末のイベント実施直後の反響など、タイムリーな効果検証が可能となります。

・週次データのヒートマップ表示とメッシュ単位の分析

週単位の粒度で訪日外国人観光客の動向が可視化され、対象市区町村の滞在エリアをヒートマップで直感的に把握できます。さらに、ヒートマップ内の特定のメッシュを選択することで、該当エリアにおける「国・地域別の割合」「時間帯別の滞在状況」「長期的な週次推移」を深掘りして確認できます。これにより、「特定の週」における「特定の観光スポット周辺」の動向など、時期とエリアを絞り込んだ詳細な分析が実現可能です。

今後も、本サービスの利便性向上に務めるとともに、インバウンド観光動態データの提供を通じて、インバウンド受け入れ環境整備に取り組まれる自治体・事業者様の、観光戦略の検討やマーケティングをサポートできればと考えております。

なお、本機能は『インバウンドプロファイラー』の利用者であれば追加料金なしでご利用いただけます。

■分析事例：滋賀県における春季の特定エリアへの滞在・周遊動向の可視化

本機能でいち早く局所的なトレンドを捉え、さらに既存の分析機能と掛け合わせることで、周辺エリアへの波及効果などより深い分析が可能になります。以下は、滋賀県彦根市および近隣エリアを対象とした分析事例です。

1. 【新機能】週次での滞在状況とメッシュ単位でのエリア分析（彦根市）

「週次速報値」を活用し、彦根市の訪日外国人観光客の滞在状況を確認したところ、直近では2026年4月6日週において滞在者数が大きく伸びていることが分かりました。

彦根市の週次変化

同週の彦根市内のヒートマップを確認すると、彦根城周辺に人が集中していることが確認できました。

2026年4月6日週の彦根市の滞在状況

彦根城を含むメッシュへと分析対象を絞り込んだところ、2025年も同時期（4月頃）に訪問者が多かったことが確認できました。

彦根城を含むメッシュ単位での週次変化

さらに、彦根駅から彦根城・城下町（夢京橋キャッスルロード）を含むメッシュを確認すると、2026年のみ大きく滞在者が伸びていることが明らかになりました。

彦根駅から彦根城・城下町を含むメッシュ単位での週次変化

2. 「市区町村サマリー」を用いた一緒に訪れるエリアの分析

新機能で捉えた滞在者増加の背景を分析するため、既存機能である「市区町村サマリー」を用いて「一緒に訪れることの多い市区町村」を確認しました。

その結果、彦根市を訪れた訪日外国人観光客は、京都市や大阪市のほか、彦根市に近い近江八幡市を訪問していることが分かりました。これにより、関西の主要都市から周辺地域を巡る広域な周遊ルートに、彦根市や近江八幡市が含まれていることが推測できます。

2026年4月に彦根市へ日帰りした人の訪問先

3. 【新機能】週次動向との相関（近江八幡市）

彦根市に日帰りした人の訪問先として挙げられた近江八幡市の「週次速報値」を見てみると、彦根市と同様に2026年4月6日週が伸びていました。

近江八幡市の週次変化

同市のヒートマップ等を確認すると、日牟禮八幡宮付近に人が多く滞在していることを確認できました。

■『インバウンドプロファイラー』について

2026年4月6日週の近江八幡市の滞在状況

『インバウンドプロファイラー』は、訪日外国人観光客向けナビゲーションアプリ（経路検索・多言語観光案内）『Japan Travel by NAVITIME』から利用者の同意を得て取得したインバウンドGPSデータと属性アンケートをもとに、訪日外国人観光客が集中している場所や時間帯、利用した鉄道路線など、様々な属性情報を絡めた分析が可能です。

▶サービス紹介サイト(https://data.navitime.co.jp/inboundprofiler/)

■移動データ事業について

ナビタイムジャパンの移動データ事業では、道路交通や公共交通、国内観光や訪日外国人について、移動に関する各種ビッグデータを活用した分析を行っています。

お問い合わせ先 ナビタイムジャパン 移動データ事業部

▶お問い合わせフォーム(https://data.navitime.co.jp/)

■関連プレスリリース

・（2026/6/11）訪日外国人旅行者の滞在が特定月に集中するエリアを分析(https://corporate.navitime.co.jp/topics/pr/202606/11_6023.html)

・（2026/1/29）『インバウンドプロファイラー』、「宿泊・日帰りの比較」を追加(https://corporate.navitime.co.jp/topics/pr/202601/29_5975.html)

・（2025/8/7）『インバウンドプロファイラー』にて「全国サマリー」を追加(https://corporate.navitime.co.jp/topics/pr/202508/07_5910.html)

・（2025/3/27）『インバウンドプロファイラー』にて「都道府県サマリー」を追加(https://corporate.navitime.co.jp/topics/pr/202503/27_5874.html)

■「インバウンドGPS」データについて

「インバウンドGPS」データとは、ナビタイムジャパンが提供する訪日外国人観光客向けナビゲーションアプリ『Japan Travel by NAVITIME(https://www.navitime.co.jp/pcstorage/html/japan_travel/english/)』にてユーザーの同意を得て取得された、訪日外国人観光客の移動に関するデータです。

・（2025/12/10）『Japan Travel by NAVITIME』が、日本サービス大賞 内閣総理大臣賞を受賞(https://corporate.navitime.co.jp/topics/pr/202512/10_5955.html)

※「NAVITIME」は、株式会社ナビタイムジャパンの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名や商品名等は、各社の商標又は登録商標です。