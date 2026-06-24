【千葉県佐倉市】観る祭りから“参加する祭り”へ ふるさと納税で「佐倉の秋祭り」山車曳き体験の募集を開始！！

佐倉市

千葉県佐倉市は、2026年10月9日(金)～11日(日)に開催される「佐倉の秋祭り」において、ふるさと納税の返礼品として、実際に山車曳きに参加できる特別体験の受付を開始します。

本企画では、通常は氏子など限られた関係者のみが参加できる祭礼に、寄附者が“当事者”として加わることができる、極めて貴重な体験をご用意しました。

二番町の山車を任された者たちの背中 / お囃子で祭を担う子供たち

■知らない町が、“帰りたくなる場所”になる3日間

夕暮れから夜にかけて、提灯の灯りに照らされる佐倉の城下町。

軽快な囃子と「えっさのこらさ」の掛け声が響く中、数トンの山車を、人の力だけで曳き回します。

その綱の内側に入ることができるのは、本来ごく限られた人だけ。

本返礼品では、寄附者がその「内側」に入り、地元の人々とともに山車を動かす一員となります。

初めて訪れた町でも、半纏を身にまとい、同じ町名を背中に背負う、声を合わせるうちに自然と一体感が生まれ、気がつけば「また戻ってきたい」と思える特別な時間になります。

■選べる2つの体験プラン

背中に大紋(だいもん) 町名を背中に背負い、地域の伝統を繋ぎます１. 【数量限定】限定デザイン半纏付きプラン（おすすめ!!）

・寄付金額：84,000円

・内容：山車曳き体験 + 限定デザイン半纏 + 軽食・飲料

・特徴：ふるさと納税限定の半纏を着用し、“担い手”として祭りに参加

→ 半纏は当日現地で配布され、祭り終了後は記念としてお持ち帰りいただけます

２. 体験のみプラン（半纏なし）

・寄付金額：17,000円

・内容：山車曳き体験 + 軽食・飲料

・特徴：気軽に参加できる入門プラン

→気軽に秋祭りを体験したい方におすすめです

■3日間・日程別に全6商品を用意

・2026年10月9日(金)

・2026年10月10日(土)

・2026年10月11日(日)

各日程につき

「半纏付きプラン」「体験のみプラン」の2種類を設定（計6商品）

※いずれも数量限定のため、上限に達し次第受付終了となります

■お申し込みについて

・受付開始：2026年6月24日(水)～

・受付期限：2026年9月15日(火)予定

・寄付方法：さとふるほか、各ポータルサイトよりご確認いただけます

※詳細は各ポータルサイトのお礼品ページをご確認ください

＜掲載ページ(さとふる)＞

・【10月9日(金)限定】佐倉の秋祭りを満喫!佐倉二番町山車曳き特別体験(限定デザイン半纏付き)(https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1749849&query_id=e4b55b27-69c2-46f8-9743-517843e2be9d)

・【10月9日(金)限定】佐倉の秋祭りを満喫!佐倉二番町山車曳き特別体験(https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1749851&query_id=7c308590-a0d4-4b91-8391-3aaa85a6081a)

・【10月10日(土)限定】佐倉の秋祭りを満喫!佐倉二番町山車曳き特別体験(限定デザイン半纏付き)(https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1749852)

・【10月10日(土)限定】佐倉の秋祭りを満喫!佐倉二番町山車曳き特別体験(https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1749853&query_id=b4467ec9-edfc-42a8-95df-80c31b2ed275)

・【10月11日(日)限定】佐倉の秋祭りを満喫!佐倉二番町山車曳き特別体験(限定デザイン半纏付き)(https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1749854)

・【10月11日(日)限定】佐倉の秋祭りを満喫!佐倉二番町山車曳き特別体験(https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1749855&query_id=e2a2b4bb-51bf-4239-a3f8-fb2e42b450af)

３日目は二番町お旅所から麻賀多神社の大神輿が出発します■“観るだけではわからない”佐倉の秋祭りの魅力

佐倉の秋祭りは、江戸時代から続く歴史ある祭礼で、中でも二番町が所有する「玉乃井龍神人形山車」は、文化年間に制作されたと推定される貴重な山車です。

舵などの補助機構を持たず、すべてを人の力で動かすこの山車は、囃子・掛け声・綱元・梃子など、関わる人々の力と呼吸が一つになって初めて前に進みます。

また、麻賀多神社の大神輿が町を渡御する様子を、通常より近い場所で体感できるのも魅力の一つです。

※麻賀多神社の大神輿の渡御は10月9日、11日を予定

■地域とともに守り、未来につなぐ祭礼文化

佐倉二番町の祭礼は、戦災や災害を乗り越えて受け継がれてきた貴重な文化です。

しかし近年は、担い手の減少や社会環境の変化により、地域だけで維持していくことが難しくなりつつあります。

本取り組みは、ふるさと納税を通じて外部の方々にも祭礼文化に触れていただき、次世代へとつないでいくことを目的としています。

■お問い合わせ

一緒に踊る祭りの醍醐味

佐倉市 魅力推進部 佐倉の魅力推進課

TEL：043-484-6748