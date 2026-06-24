スイス発 「Arsene Lippens（アルセーヌ・リッペンス）」 日本国内初上陸

株式会社ビヨンクール

株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）が運営するウォッチセレクトショップ「H°M’S” WatchStore（エイチエムエスウォッチストア）」にて、スイス・ジュネーブ発の独立系ウォッチブランド「Arsene Lippens（アルセーヌ・リッペンス）」が国内初上陸いたします。

■Arsene Lippensというブランドについて

「アルセーヌ・リッペンス」は、2023年にスイス・ジュネーブで設立された独立系ウォッチブランド。創設者が祖父の名前をブランド名に冠した背景には、時間・友情・物語を共有するという価値観が深く刻まれています。大量生産や効率性を優先する現代の時計産業の潮流とは一線を画し、「一つひとつの時計が持つ個性」と「着用者との関係性」を重視したものづくりを追求。伝統的なスイス機械式時計の技術を基盤としながらも、既存のスタイルにとらわれないデザインアプローチを採用することで、クラシックでありながら新鮮な感性を持つタイムピースを生み出しています。時計を単なる計時の道具としてではなく、人生の節目や思い出とともにある“パートナー”として位置づける思想は、ブランド全体に一貫して流れる哲学です。

■Artigianoに込められた意味

「アルティジャーノ」とは、イタリア語で「職人」を意味する言葉。その名の通り本コレクションは、イタリアの伝統的なテキスタイル文化とスイスの機械式時計技術を融合させた意欲作として誕生しました。最大の特徴は、実際の織物素材を文字盤に用いている点にあります。イタリア・コモ地方の職人によって生み出されたデニムや天然繊維をダイヤルに落とし込み、素材そのものの風合いを活かすことで、従来の時計にはない温もりと奥行きを実現しています。繊維の質感は光の角度によって微妙に表情を変え、平面的になりがちなダイヤルに有機的な深みをもたらします。織り目や色味には個体差があり、同じモデルであっても一つとして同じ表情は存在しません。

■ Classico ― 引き算の美学から生まれたコレクション

「クラシコ」は、視認性の高い文字盤、バランスの取れたプロポーション、そして控えめながらも上質なディテールによって構成されています。ケース径37.5mm、厚さ9.9mmという絶妙なサイズ設計は、ヴィンテージウォッチから着想を得ながらも現代の装着感を実現。スーツスタイルからカジュアルウェアまで幅広く馴染み、シーンを選ばず着用できる汎用性を備えています。文字盤には、古典的なハンマートーンダイヤルを思わせる繊細なグレイン仕上げを採用。光の当たり方によって表情を変える豊かな質感が特徴で、余計な装飾を排したデザインだからこそ、その美しさが際立ちます。ポリッシュとヘアラインを組み合わせたドーフィン針やアプライドインデックスが光を受けて上品に輝き、静かな存在感を放ちます。

■内部にはスイス製手巻きムーブメント

「Sellita SW210-1B」を搭載。約48時間のパワーリザーブを備え、日々の巻き上げという所作を通じて機械と対話する時間を楽しむことができます。ケース径は37.5mmとクラシックなサイズバランスを採用し、316Lステンレススチールケース、50m防水性能を備えるなど、日常使いにも配慮した設計となっています。ヴィンテージウォッチを思わせる端正なプロポーションと、現代的な装着感を両立しています。

■発売情報

2026年6月27日（土）より、エイチエムエスウォッチストア 表参道で先行販売後、6月29日（月）より公式オンラインストアにて発売する。

Artigiano

Chianti / 0599-CH / \242,000（税込）Portofino / 0599-P / \242,000（税込）Como / 0599-C / \242,000（税込）

商品詳細

ケース素材 : 316L ステンレススチール

ケース径 : 37.5mm

ケース厚 ： 9.9mm

ラグ幅 : 20mm

防水 ： 5ATM（50M）

風防 : ドーム型サファイアガラス

文字盤 : イタリア製テキスタイル

ムーブメント : Sellita 210-1b 手巻き

Classico

2835-Blu - \275,000（税込）2835-Grigio - \275,000（税込）

商品詳細

ケース素材 : 316L ステンレススチール

ケース径 : 37.5mm

ケース厚 ： 9.9mm

ラグ幅 : 20mm

防水 ： 5ATM（50M）

風防 : ドーム型サファイアガラス

ムーブメント : Sellita 210-1b 手巻き

パワーリザーブ : 48時間

▼ 販売店舗

H°M’S” WatchStore 表参道

H°M’S” WatchStore オンラインストア（ https://www.hms-watchstore.com/ )

▼ お客様お問い合わせ先

店名: エイチエムエスウォッチストア表参道

住所: 東京都渋谷区神宮前4-4-9-1F

03-6438-9321