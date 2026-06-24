Lenovo社製、Ryzen PRO 9000シリーズを搭載、RTX PRO Blackwellシリーズを選択可能なエントリーワークステーション「ThinkStation P4」を取り扱い開始

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、AMD Ryzen PRO 9000シリーズを搭載し、NVIDIA RTX PRO Blackwellシリーズを選択可能なエントリーワークステーション「ThinkStation P4」の取り扱いを開始いたします。

「ThinkStation P4」は、最大16コア/32スレッドのAMD Ryzen PRO 9000シリーズを採用し、NVIDIA RTX PRO Blackwellシリーズを最大2基搭載可能なワークステーションです。CAD、シミュレーション、レンダリングなど、負荷の高いタスクにおいても高いパフォーマンスを発揮します。

拡張性に優れたタワー型の筐体を採用しており、将来のアップグレードも可能です。交換や増設が可能なメモリ、柔軟なオプションを備えたストレージに加え、合計4本の拡張スロットによる機能拡張にも対応。常に最適なパフォーマンスを期待できます。

アスクはキッティングサービスも行っています。納品前に各種設定作業を実施することにより、納品後の運用負荷を最小限に抑えられ、生産性の向上とTCO削減を見込めます。ぜひご活用ください。

拡張可能なエントリーワークステーション

ニーズに合わせて拡張可能な、タワー型ワークステーションです。メモリやストレージを増設できるほか、合計4本の拡張スロットを備えており、拡張カードによる機能追加も可能です。

NVIDIA RTX PROシリーズを選択可能

GPUは最大でNVIDIA RTX PRO 6000 Blackwellまで選択可能。AIによる支援やGPUアクセラレーションに対応したワークロードをスムーズに処理し、エンジニアリング、メディア＆エンターテイメント、研究など、幅広い分野で高いパフォーマンスを発揮します。

高いセキュリティと堅牢性

ThinkStationは「ThinkShield」によるセキュリティソリューションで保護されます。TPMの暗号化によるデータ保護、プライバシー保護でコンプライアンスと安心を確保します。

選定からキッティング・設置まで、IT機器導入の負担を軽減

弊社が取り扱うPC、ワークステーション、サーバー製品を対象に、キッティングサービスもご用意しております。本キッティングサービスは、エンドユーザーの運用負荷低減を目的として、ユーザーの希望する各種設定を納品前に実施するサービスです。

本サービスを活用し、納品前に各種設定作業を実施することにより、納品後の運用負荷を最小限に抑えられ、エンドユーザー側での生産性の向上とTCO削減が見込まれます。ぜひ本キッティングサービスをご活用ください。

製品詳細

製品の仕様や詳細に関しましては下記ページをご覧下さい。

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/lenovo/workstation/thinkstation-p4.html

お問い合わせ

見積依頼や製品に関するお問い合わせは下記ページよりお願いいたします。

お問い合わせはこちら :https://inquiry.ask-corp.jp/hc/ja/requests/new?type=info納期や価格など、お気軽にお問い合わせください

レノボについて

レノボ（HKSE：992／ADR：LNVGY）は、売上高620億米ドルの世界的なテクノロジー企業であり、Fortune Global 500の217位にランクされています。世界中で7万7000人の従業員を抱え、180市場で毎日数百万人の顧客にサービスを提供しています。レノボは、すべての人にスマートなテクノロジーを提供するというビジョン「Smarter Technology for All」を掲げ、世界最大のPCメーカーとしての成功を収めるだけでなく、サーバー、ストレージ、モバイル、ソリューション、サービスといった「New IT」技術（クライアント、エッジ、クラウド、ネットワーク、インテリジェンス）の発展を促進する新たな成長分野へも進出しています。世界を変革するテクノロジーを提供することで世界中のあらゆる場所のすべての人にとって、より包括的で信頼できるデジタル化社会を創出します。

URL： https://www.lenovo.com/jp/ja/

株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

本ニュースリリースに関するお問い合せ先

株式会社アスク 担当：大竹 諭

TEL：03-5215-5797、FAX：03-5215-5651

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-19 CIRCLES+ 市ヶ谷駅前 4階

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