「JR東海×呪術廻戦 新幹線で行くじゅじゅ探訪 in 名古屋」スペシャルコンテンツ動画制作を担当

株式会社PIF

番組・コンテンツ制作を手がけるBUNGY UNITは、人気アニメ『呪術廻戦』のスタンプラリー企画（愛知県名古屋市）において、スペシャルコンテンツ企画・制作業務を担当しました。

本施策は、JR東海との連携のもと展開される回遊型プロモーションで、作品の世界観と地域回遊を掛け合わせた体験型コンテンツとして展開されています。

■『じゅじゅ訪問 in 名古屋』デジタルスタンプラリー 概要

本企画は、人気アニメ『呪術廻戦』の世界観を活かし、名古屋市内の複数スポットを巡るデジタルスタンプラリー企画です。

参加者は対象スポットを巡りながらスタンプを集め、全スポットを巡るとオリジナル特典を獲得することができます。

作品のキャラクターやビジュアルと連動した展開により、ファンにとって没入感の高い体験を提供します。

■今後の展開

デジタルスタンプラリーの楽しみ方デジタルスタンプラリーコースコンプリート特典「ポストカード」

BUNGY UNITでは今後も、アニメ・ゲームIPをはじめとするエンターテインメント領域において、オンライン・オフラインを横断した体験設計や演出プロデュースを通じ、ファン体験価値の向上に取り組んでまいります。

■JR東海との連携による回遊施策

本施策はJR東海の観光キャンペーン「推し旅」と連動し、鉄道利用と地域回遊を促進する企画として実施されています。

交通インフラとIPコンテンツを掛け合わせることで、

・広域での回遊促進

・観光需要の創出

・ファン層の移動喚起

を実現する取り組みとなっています。

■関連リンク

・アニメ公式サイト：https://jujutsukaisen.jp/news/5th_20260420_01.php

・スタンプラリー特設サイト：https://recommend.jr-central.co.jp/oshi-tabi/jujutanbo03/nagoya.html

・JR推し旅公式X：https://x.com/oshitabi_update

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社PIF 広報担当

メール：press@p-i-f.net

HP：https://www.p-i-f.net/

※本件窓口ではございません。

詳細については公式ページにてご確認ください。