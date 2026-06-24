PINGU(TM)から縫製アソートコレクションがカプセルトイに登場！トートバッグに巾着までどれが出るかワクワクするラインナップ！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「PINGU(TM) アソートコレクション」（1回400円・税10%込、全6種）を2026年6月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。

【商品概要】

世界で愛されるペンギンの男のコ「ピングー」が、縫製アソートコレクションになってカプセルトイに登場！

トートバッグからフェイス巾着まで、日常使いにぴったりなラインナップです。

これから迎える夏のおでかけが楽しみになるような、軽やかなパステルカラーを基調にしたデザインです。



「トートバッグ」は縦幅300mmで500mlのペットボトルや折り畳み傘も収納可能！

お出かけ時のサブバッグや、折りたたんでエコバッグとして持ち歩くのにぴったりなアイテムです。

「フェイス巾着」はふわふわやわらか素材で、つい撫でたくなる愛おしさが満載です！

「スクエアポーチ」は裏表別デザインなのがピングーファンには嬉しいポイント。

横幅210mmの大きめサイズで、トラベルポーチとしても大活躍です。

「ティッシュケース」はファスナー付きでティッシュ以外の小物も収納できるので、お出かけ先での身だしなみチェックにぴったりです。



お持ち歩きのアイテムをPINGU(TM)で揃えれば、毎日がもっとハッピーになるかも？！

ぜひこの機会にゲットしてみてください！

【商品情報】

トートバッグバンダナスクエアポーチAスクエアポーチBティッシュケースポーチフェイス巾着

●商品名：PINGU(TM) アソートコレクション

●発売日：2026年6月下旬から順次発売予定

●価格：1回400円

●対象年齢：15才以上

●種類数：全6種

・トートバッグ

・バンダナ

・スクエアポーチA

・スクエアポーチB

・フェイス巾着

・ティッシュケースポーチ

●商品素材：ポリエステル、ナイロン（ファスナー）､POM、綿（紐）

●生産国：中国

●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所

※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。

●発売元：アイピーフォー株式会社

※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。

本資料に記載されている情報は2026年6月現在のものです。

【ピングーとは…】

スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。

1980年に「ピングー」の原型となるテストフィルムが制作されてから2025年で45周年を迎えました。

1990年以降、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たちが繰り広げるあたたかでユーモアある物語は、世界中の人々に愛されています。

▼ピングー公式HP https://www.pingu.jp/



▼ピングー公式Instagram(@pingu_jp) https://www.instagram.com/pingu_jp/



▼ピングー公式X(@pingu_jpn) https://x.com/pingu_jpn



▼ピングー公式YouTube(@Pingu) https://www.youtube.com/@Pingu

●ご掲載に関してのお願い

クレジットを表記ください。

(C)2026 JOKER.

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。



事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業



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