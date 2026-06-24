東京大学 松尾研究室発のスタートアップneoAI、新オフィス・WeWork KDX虎ノ門一丁目での業務を開始

株式会社neoAI執務室の様子

東京大学 松尾研究室発のスタートアップである株式会社neoAI（本社所在地：東京都港区、代表取締役 CEO：千葉 駿介、以下「neoAI」）は、本社オフィスをWeWork KDX虎ノ門一丁目（東京都港区虎ノ門）へ移転し、2026年6月より新たな拠点での業務を開始しました。新オフィスはワンフロアを専有する249席規模の拠点で、従来の約70席から3倍以上へと拡大しました。

移転の背景と目的

neoAIは、重要インフラ産業（金融・エネルギー・運輸等）をはじめ、日本を支える各産業に最先端の生成AIソリューションを提供する、東京大学 松尾研究室発のスタートアップです。

導入社数は250社を超え、事業が急速に拡大するなかで、従来の約70席のオフィスから、3倍以上となる249席を備えた新オフィスへの移転を決定しました。

neoAIはメンバー全員が対面で働く方針をとっており、高密度に集まって速く意思決定し、プロダクトを作り続けられる環境を、事業成長の前提だと考えています。ハイグレードな設備を備えたWeWorkを拠点に、組織と事業のスケールを加速させます。

会議室エントランス

新オフィスについて

新オフィスは虎ノ門エリアのWeWork KDX虎ノ門一丁目、ワンフロアの専有。執務スペースに加えて複数の会議室・ラウンジ・Web会議用ブースを備え、全員出社・高密度で動くチームに合わせたレイアウトにしています。会議室は「富士」「日光」「知床」など日本にある世界遺産の名称で統一しました。

立地面では、東京大学工学部から約30分（東京メトロ千代田線 根津駅→霞ケ関駅利用）と近く、大学・研究機関との連携にも適した拠点です。

シェアフロア内装イメージ１. (C)WeWorkシェアフロア内装イメージ２. (C)WeWork

採用について

neoAIでは新オフィスへの移転を機に、エンジニア・ビジネス職ともに採用を一層強化してまいります。事業拡大を支える仲間を、新卒・中途・長期インターンなど幅広く募集しております。

採用ページ：https://neoai.jp/career

[表: https://prtimes.jp/data/corp/109048/table/48_1_27f7c95b811153d8d61ad89dcbc512da.jpg?v=202606240152 ]■ 株式会社neoAIについて

neoAIは、重要インフラ産業（金融・エネルギー・運輸等）をはじめ、日本の各産業に最先端の生成AIソリューションを提供する、東京大学 松尾研究室発のスタートアップです。

■ 会社概要

会社名：株式会社neoAI

所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-10-5 KDX虎ノ門一丁目ビル 3F

代表者：代表取締役 CEO 千葉 駿介

設立：2022年8月

URL：https://neoai.jp

採用ページ：https://neoai.jp/career