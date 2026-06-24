ミッフィーのギンガムチェック柄アイテムが大集合！「ミッフィー　ギンガムチェックコレクション」がカプセルトイに登場！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「ミッフィー ギンガムチェックコレクション」（1回400円・税10%込、全5種）を2026年6月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。

【商品概要】

世界中で世代を超えて愛されつづけるミッフィーが、ギンガムチェック柄の縫製アソートコレクションになってカプセルトイに登場！

ミッフィーのあたたかく優しい世界観を落とし込んだ、パステルトーンのデザインです。



「トートバッグ」は縦幅300mmで500mlのペットボトルや折り畳み傘も収納可能！

お出かけ時のサブバッグや、折りたたんでエコバッグとして持ち歩くのにぴったりなアイテムです。

サテン風生地を使用した「マチ付き巾着」は、まるでプレゼントのラッピングのようで胸がときめくデザイン。サテンリボンを蝶々結びにしてもかわいさ満点です。

「ティッシュケース」はファスナー付きでティッシュ以外の小物も収納できるので、お出かけ先での身だしなみチェックにぴったり。

「スクエアポーチ」は小物がたっぷり収納できるサイズ感で、カバンの中身の整理にお役立ちです。

実用的なアイテムが揃った魅力的なラインナップです。

ぜひこの機会にゲットしてみてください！

【商品情報】

トートバッグマチ付き巾着Aマチ付き巾着Bスクエアポーチティッシュケースポーチ

●商品名：ミッフィー ギンガムチェックコレクション

●発売日：2026年6月下旬から順次発売予定

●価格：1回400円

●対象年齢：15才以上

●種類数：全5種

・トートバッグ

・マチ付き巾着A

・マチ付き巾着B

・スクエアポーチ

・ティッシュケースポーチ

●本体材質:本体材質:ポリエステル、ナイロン・POM（ファスナー）

●生産国：中国

●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所

※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。

●発売元：アイピーフォー株式会社

※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。

本資料に記載されている情報は2026年6月現在のものです。

Illustrations Dick Bruna (C) copyright Mercis bv, 1953-2026 www.miffy.com

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。



事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業



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