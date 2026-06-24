世界中で大人気！「モンチッチ」のマーカーアクセサリーがカプセルトイに登場！メタル素材でアクセサリーチャームにもぴったり！
アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「モンチッチ マーカーアクセサリー」（1回300円・税10%込、全6種）を2026年6月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。
【商品概要】
世界中のファンに愛され続ける人気者「モンチッチ」がマーカーアクセサリーになってカプセルトイに登場！
ラインナップは「モンチッチくん」「モンチッチちゃん」「チムたん」「チャム」「クマ」「タヌタヌ」とモンチッチの仲間が大集合。
シリコンリング＆カニカン仕様で、ポーチやカバンにはもちろん、傘やペットボトル、リップクリームにつけられて便利です！
メタル素材なので、お手持ちのアクセサリーチェーンにつければ、ネックレスやブレスレットとして楽しむこともできます。
ぜひこの機会にゲットしてみてください！
モンチッチくん
モンチッチちゃん
チムたん
チャム
タヌタヌ
クマ
【商品情報】
●商品名：モンチッチ マーカーアクセサリー
●発売日：2026年6月下旬から順次発売予定
●価格：1回300円
●対象年齢：15才以上
●種類数：全6種
・モンチッチくん
・モンチッチちゃん
・チムたん
・チャム
・クマ
・タヌタヌ
●商品素材：亜鉛合金（本体）、シリコーン(リング)、銅（カニカン）、鉄（丸カン）
●生産国：中国
●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。
●発売元：アイピーフォー株式会社
※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。
本資料に記載されている情報は2026年6月現在のものです。
【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。
事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業
X：https://x.com/ip4_cpsl （＠ip4_cpsl）
Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）
問い合わせ先：info@ip4.co.jp