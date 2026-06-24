「リサとガスパール」からパンやスイーツ柄がパリ気分で可愛い、縫製バラエティーコレクションがカプセルトイに登場！

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アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「リサとガスパール バラエティーコレクション」（1回400円・税10%込、全5種）を2026年6月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。




【商品概要】

大人かわいい魅力で大人気の「リサとガスパール」から、縫製バラエティーコレクションがカプセルトイに登場します。
とびきりキュートなパリの住民のリサとガスパールが、美味しそうなパンやスイーツに囲まれた姿に、持っているだけでパリ気分が味わえるような可愛いデザインです。

「トートバッグ」は縦幅285mmでちょっとしたお出かけにぴったりなサイズ感！折り畳み傘や500mlのペットボトルも収納できます。
「バンダナ」はピクニックにぴったりなデザイン。ヘアアレンジのアクセントにも使えます！
「ラウンドポーチ」「マチ付きポーチ」は裏表別デザインで抜かりない可愛さで、カバンの中の小物整理にもぴったりなデザインです。

日常使いにぴったりな実用的なアイテムが目白押しです！
ぜひこの機会にゲットしてみてください。



トートバッグ


バンダナ


マチ付きポーチA


マチ付きポーチB


ラウンドポーチ

【商品情報】

●商品名：リサとガスパール　バラエティーコレクション


●発売日：2026年6月下旬から順次発売予定


●価格：1回400円


●対象年齢：15才以上


●種類数：全5種


・トートバッグ


・バンダナ


・マチ付きポーチA


・マチ付きポーチB


・ラウンドポーチ


●商品素材：ポリエステル、POM・ナイロン（ファスナー）


●生産国：中国


●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。


●発売元：アイピーフォー株式会社


※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。 　




本資料に記載されている情報は2026年6月現在のものです。




【リサとガスパールについて】


「リサとガスパール」は、フランス生まれの人気絵本キャラクターです。


ほわほわの白いボディにつぶらな黒目、赤いマフラーがお似合いなのが、リサ。


黒いボディに青いマフラー、赤いお鼻にくりくり瞳が、ガスパール。


ふたりはうさぎでも犬でもない、パリの住人。遊びもいたずらもいつも一緒です。



オフィシャルHP　https://lisagas.jp/


オフィシャルInstagram　https://www.instagram.com/gaspardetlisa_official/



(C) 2026 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre




【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。

事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業

X：https://x.com/ip4_cpsl　（＠ip4_cpsl）
Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/　（＠ip4_official）

問い合わせ先：info@ip4.co.jp