「リサとガスパール」からパンやスイーツ柄がパリ気分で可愛い、縫製バラエティーコレクションがカプセルトイに登場！
アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「リサとガスパール バラエティーコレクション」（1回400円・税10%込、全5種）を2026年6月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。
【商品概要】
大人かわいい魅力で大人気の「リサとガスパール」から、縫製バラエティーコレクションがカプセルトイに登場します。
とびきりキュートなパリの住民のリサとガスパールが、美味しそうなパンやスイーツに囲まれた姿に、持っているだけでパリ気分が味わえるような可愛いデザインです。
「トートバッグ」は縦幅285mmでちょっとしたお出かけにぴったりなサイズ感！折り畳み傘や500mlのペットボトルも収納できます。
「バンダナ」はピクニックにぴったりなデザイン。ヘアアレンジのアクセントにも使えます！
「ラウンドポーチ」「マチ付きポーチ」は裏表別デザインで抜かりない可愛さで、カバンの中の小物整理にもぴったりなデザインです。
日常使いにぴったりな実用的なアイテムが目白押しです！
ぜひこの機会にゲットしてみてください。
トートバッグ
バンダナ
マチ付きポーチA
マチ付きポーチB
ラウンドポーチ
【商品情報】
●商品名：リサとガスパール バラエティーコレクション
●発売日：2026年6月下旬から順次発売予定
●価格：1回400円
●対象年齢：15才以上
●種類数：全5種
・トートバッグ
・バンダナ
・マチ付きポーチA
・マチ付きポーチB
・ラウンドポーチ
●商品素材：ポリエステル、POM・ナイロン（ファスナー）
●生産国：中国
●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。
●発売元：アイピーフォー株式会社
※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。
本資料に記載されている情報は2026年6月現在のものです。
【リサとガスパールについて】
「リサとガスパール」は、フランス生まれの人気絵本キャラクターです。
ほわほわの白いボディにつぶらな黒目、赤いマフラーがお似合いなのが、リサ。
黒いボディに青いマフラー、赤いお鼻にくりくり瞳が、ガスパール。
ふたりはうさぎでも犬でもない、パリの住人。遊びもいたずらもいつも一緒です。
オフィシャルHP https://lisagas.jp/
オフィシャルInstagram https://www.instagram.com/gaspardetlisa_official/
(C) 2026 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre
【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。
事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業
X：https://x.com/ip4_cpsl （＠ip4_cpsl）
Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）
問い合わせ先：info@ip4.co.jp