「リサとガスパール」からパンやスイーツ柄がパリ気分で可愛い、縫製バラエティーコレクションがカプセルトイに登場！

アイピーフォー株式会社

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小濱 剛）は、「リサとガスパール バラエティーコレクション」（1回400円・税10%込、全5種）を2026年6月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。

【商品概要】

大人かわいい魅力で大人気の「リサとガスパール」から、縫製バラエティーコレクションがカプセルトイに登場します。

とびきりキュートなパリの住民のリサとガスパールが、美味しそうなパンやスイーツに囲まれた姿に、持っているだけでパリ気分が味わえるような可愛いデザインです。



「トートバッグ」は縦幅285mmでちょっとしたお出かけにぴったりなサイズ感！折り畳み傘や500mlのペットボトルも収納できます。

「バンダナ」はピクニックにぴったりなデザイン。ヘアアレンジのアクセントにも使えます！

「ラウンドポーチ」「マチ付きポーチ」は裏表別デザインで抜かりない可愛さで、カバンの中の小物整理にもぴったりなデザインです。



日常使いにぴったりな実用的なアイテムが目白押しです！

ぜひこの機会にゲットしてみてください。

【商品情報】

トートバッグバンダナマチ付きポーチAマチ付きポーチBラウンドポーチ

●商品名：リサとガスパール バラエティーコレクション

●発売日：2026年6月下旬から順次発売予定

●価格：1回400円

●対象年齢：15才以上

●種類数：全5種

・トートバッグ

・バンダナ

・マチ付きポーチA

・マチ付きポーチB

・ラウンドポーチ

●商品素材：ポリエステル、POM・ナイロン（ファスナー）

●生産国：中国

●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所

※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。

●発売元：アイピーフォー株式会社

※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。

本資料に記載されている情報は2026年6月現在のものです。

【リサとガスパールについて】

「リサとガスパール」は、フランス生まれの人気絵本キャラクターです。

ほわほわの白いボディにつぶらな黒目、赤いマフラーがお似合いなのが、リサ。

黒いボディに青いマフラー、赤いお鼻にくりくり瞳が、ガスパール。

ふたりはうさぎでも犬でもない、パリの住人。遊びもいたずらもいつも一緒です。

オフィシャルHP https://lisagas.jp/

オフィシャルInstagram https://www.instagram.com/gaspardetlisa_official/

(C) 2026 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Livre

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。



事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業



X：https://x.com/ip4_cpsl （＠ip4_cpsl）

Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）



問い合わせ先：info@ip4.co.jp