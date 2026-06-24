夏の新トレンド”紅茶氷”でおうちカフェが進化　練乳アレンジも楽しめる限定セット登場

三井農林株式会社

日東紅茶ブランドを展開する、三井農林株式会社（所在地：東京都港区 代表取締役社長：藤井 洋 以下、当社）では、公式オンラインショップ限定のセットとして、「ひんやりカフェ気分セット」を2026年6月26日(金)より発売いたします。

暑い夏に向けて、ご自宅やオフィスでも手軽に”ひんやりカフェ気分”を楽しめる商品として、アレンジの幅が広がる春夏新商品のセットをご用意いたしました。

更には、日清煉乳の「ここだけ練乳」をセットに含め、練乳や紅茶氷を使った多彩なアレンジを手軽にお楽しみいただけます。

■【日東紅茶TeaMart限定】ひんやりカフェ気分セット

日東紅茶製品6種類と試供品2種類に加え、日清煉乳の「ここだけ練乳」5袋を詰め合わせたセット商品です。

さらに先着40セット限定で、かんてんぱぱの「かんてんクック」が付く特典もご用意しています。

【セット内容】

《日東紅茶 製品》

・水出しアイスティー ストレート 10袋入り

・水出しアイスティー ピーチジャスミンティー 10袋入り

・水出しアイスティー マスカット 10袋入り

・オリジナル マンゴーラッシーベース 490ml

・オリジナル クラフトコーラベース 480ml

・オリジナル レモネードベース 490ml

・試供品 至福のとろけるマンゴー 1本

・試供品 水出しアイスティー トロピカルフルーツ 1袋

《日清煉乳 製品》

・ここだけ練乳 20g × 5袋

【先着40セット限定特典】

先着40セット限定で

かんてんぱぱの「かんてんクック」をプレゼント。

《かんてんぱぱ 製品》

・かんてんクック 2g × 6袋

【価格】2,500円（税込）

【販売場所】公式オンラインショップ「日東紅茶TeaMart」

販売ページ：https://www.nittoh-teamart.com/html/page113.html

【販売期間】2026年6月26日(金）～ ※なくなり次第終了

■アレンジレシピ紹介（一例）

【レモネードマスカットティー】

《水出しアイスティー ストレート＋オリジナルレモネードベース》

レモンの酸味にマスカットの香りが加わることで爽やかな味わいに。スタッフ人気も一番のレシピです。

レモネード氷のシャーベットのような食感も夏にぴったりです。

レモネードマスカットティー

■「ここだけ練乳」について

ここだけ練乳は、日清煉乳が製造販売している商品です。日清煉乳は昭和8年の創業以来、原料乳製品を製造販売し、「安心・安全で高品質」な製品をお届けすることを第一に、日々活動しております。乳資源の活用において美味しさ、健康、フレッシュなど、様々なプラス要素を追い求めています。挑戦なくして進歩なし。Something New・乳。常に新たな取り組みを続けて参ります。

■日東紅茶TeaMartについて

2021年にオープンした日東紅茶公式オンラインショップです。

日東紅茶TeaMartでは、日東紅茶ブランドの商品が購入できるほか、紅茶に関する知識や美味しい飲み方を学べるセミナーや紅茶や商品の豆知識をまとめたコラムなど、日東紅茶の魅力を体験できるコンテンツを提供しています。

また、会員になると特別価格で購入できる商品や、会員限定で参加できるイベント等もご用意しています。

日東紅茶TeaMart ： https://www.nittoh-teamart.com/

■日東紅茶について

『TEAの「もっと」を創り出そう。』

三井農林株式会社が展開する主力ブランド「日東紅茶」は、1927年（昭和2年）に日本で最初の国産ブランド紅茶「三井紅茶」として誕生しました。その後、「日東紅茶」に改称し、「紅茶の美味しさを、もっと多くの方に伝えたい。」、「安心の品質を、もっと手頃な価格でお届けしたい。」という思いから、国内への紅茶の普及に努めてまいりました。現在も時代の変化に合わせて、紅茶だけにとどまらない『TEA』の持つ多様性を活かし、次々と新しいラインナップを送り出しています。

2027年に迎える日東紅茶100周年に向け、ワクワクする気持ちを胸に、TEAを携え、多くの皆様と出会えるようなさまざまな企画やコンテンツを準備しております。

※日東紅茶 公式ウェブサイト https://www.nittoh-tea.com/

■三井農林について

『Life Innovators～あなたの毎日に寄り添い、「もっと」こころ踊る未来のために、誠実に挑戦し続けます～』

1909年（明治42年）に設立した日本初の持株会社「三井合名会社」の山林課（のちの農林課）を起源とし、その後長年にわたりお茶製品を提供する事業を継続してまいりました。現在、食品事業では、家庭用紅茶・緑茶等の製造販売、ホテル・レストランチェーン、カップベンダー（自動販売機）への製品供給、および各種茶系飲料の原料供給を手がけ、機能性素材事業としては、茶抽出物／茶カテキンの研究・開発および原料供給・製品販売を展開しております。 静岡県藤枝市と山梨県北杜市に工場、静岡県藤枝市に食品総合研究所がございます。

※三井農林株式会社 公式ウェブサイト https://www.mitsui-norin.co.jp/