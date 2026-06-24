Ambient Dimensions── 自然の気配と溶け合う、暮らしの空間 ── Japanese Furniture Brands Exhibition 2026

株式会社SyuRo

デザイナー 松岡智之と、SyuRo 宇南山加子が、3 つの家具ブランドがリレー形式で紡ぐ5 ヶ月間。

長野県北佐久郡御代田町にて、日々の暮らしに寄り添うインテリア全般を提案しているギャラリー「SAMNICON （サムニコン）」(https://syuro.co.jp/shops/samnicon/)は、2026年7月10日（金）から12月20日（日）にかけ、プロダクトデザイナー、松岡智之がデザインを手がける日本屈指の家具プランド3社（匠工芸、広松木工、日進木工）と、リレー形式の特別なエキシビション・シリーズを開催いたします。

このエキシビション・シリーズでは、日本各地の家具産地で受け継がれてきた高度な木工技術や職人の手仕事から生まれた家具を、SAMNICONならではの自然豊かな環境の中で展示いたします。会場では、開放的な窓から差し込む光や吹き抜ける風、木々のざわめきや鳥の声といった自然の営みを感じながら、実際に家具に触れ、その座り心地や素材の質感、空間との調和を体感していただけます。製品の機能やスペックだけでは伝わらない、家具が暮らしにもたらす心地よさや佇まい、時間とともに育まれる価値を五感で味わうことで、日本のものづくりが培ってきた美意識とクラフトマンシップ、そしてこれからの豊かな暮らしのあり方を提案します。

また、会期中は、展示現品を特別価格にて販売いたします。（一部、特別価格販売の対象外となる商品がございます。）

第一弾は、北海道の匠工芸。2026年7月10日（金）～8月16日（日） の期間開催。

北海道、大雪山の麓で培われた高度な木工技術と、職人の手仕事による丁寧な家具づくりで高い評価を得る「匠工芸」。 2013年から続く松岡との協働によって生まれた、シンプルで端整な、暮らしに馴染む家具たち。その確かな佇まいをSAMNICONの空間でぜひご体感ください。

TERRIERシリーズ

Ambient Dimensions ─ Vol. 1 | TAKUMI KOHGEI

会期：2026年7月10日（金）～8月16日（日）

匠工芸は、北海道、大雪山を望む東神楽町を拠点に、長年にわたり家具づくりを続けてきたメーカーです。創業以来、自然への敬意と素材への深い理解を礎としながら、職人の手仕事と技術の蓄積によって、多彩な製品を生み出してきました。そのものづくりは、特定の技法や様式に依拠するのではなく、それぞれのデザインが求める課題に真摯に向き合い、設計者と職人が対話を重ねながら最適なかたちを探り出していく姿勢に特徴があります。

2013年の松岡智之との出会い以来、継続的な協働を重ね、現在までに複数のシリーズを発表してきました。松岡が提案する明快なコンセプトと造形に対し、匠工芸は高い設計力と木工技術をもって応答し、その実現を支えてきました。そこには、メーカーとデザイナーが対等な立場で意見を交わしながら、一つの家具の完成形を探求する姿勢があります。

本展では、両者の最初の協働作であり、IFDA（国際家具デザインコンペティション旭川）入選作品でもある《TAPERED》をはじめ、《SPREAD》《FAWN》、そして最新シリーズ《TERRIER》まで、これまで発表された各シリーズから選りすぐりの作品を紹介します。椅子やラウンジチェア、ソファ、テーブル、キャビネットなど、多彩なアイテムが一堂に会します。

今回展示されるすべての作品は、北海道産ナラ材を使用し、本展のために選定された特別なファブリックを張り込んだスペシャルバージョンです。また、匠工芸が一貫して追求してきた「座り心地」にもご注目ください。試作段階から身体感覚と人間工学的な検証を重ねることで実現される快適性は、造形的な美しさとともに家具の中に息づいています。

会場では、これらの家具を用いて3つのシーンを構成します。展示ディレクションを手がける宇南山加子は、匠工芸の根底にある自然へのリスペクトを起点に、SAMNICONの空間において、家具そのものの魅力とともに、その内側に息づく思想や技術、そして北海道の風土とのつながりを静かに描き出します。

匠工芸ホームページ(https://takumikohgei.com/)

SAMNICON について

SAMNICON（サムニコン）は禅における言葉SAM（作務）とNICON（而今）を合わせた造語です。SAM（作務）は食事、掃除、洗濯、農作業など、仕事と生活そのものを示し、NICON（而今）は中今を大切に生きるということを示しています。日々の暮らしの一瞬一瞬を慈しむことによって、五感が養われ、思いやりや優しさなどの大切さに気づき、豊かに楽しく過ごしていける場所でありますように。インテリア全般をご提案しております。

official site：https://syuro.co.jp/shops/samnicon/ instagram : samnicon_miyota(https://www.instagram.com/samnicon_miyota?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

[エキシビション概要]

"Ambient Dimensions" ─自然の気配と溶け合う、暮らしの空間─

Japanese Furniture Brands Exhibition 2026

会場：SAMNICON [長野県北佐久郡御代田町塩野４８２－１０ (https://maps.app.goo.gl/1fjwggCDboNNvWPH9)]

日程：2026年7月10日（金）～12月20日（日）

Vol.1 匠工芸（北海道・東神楽町）会期：2026年7月10日（金）～8月16日（日）

Vol.2 広松木工（福岡県・大川市）会期： 2026年8月21日（金）～ 9月27日（日）

Vol.3 日進木工（岐阜県・高山市）会期： 2026年11月13日（金）～ 12月20日（日）

[営業時間]

7月10日（金）～8月20日（日）の期間は、月・火・水定休 営業時間：11時～18時

※ 上記期間以外の営業については、Instagram(https://www.instagram.com/samnicon_miyota?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==) をご参照ください。