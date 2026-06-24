久保史緒里、乃木坂46卒業後初の主演映画に挑む。釜山国際映画祭 最優秀俳優賞受賞・林裕太主演作品も発表。日本初のタクシー映画祭「TAXIATER」の豪華出演者・作品情報を一挙公開。

タクシー映画祭「TAXIATER」豪華出演者・作品情報を一挙公開

株式会社ENGINE

株式会社ENGINE（所在地：東京都足立区、代表取締役：久保田徹朗）は、日本初（※1）のタクシー映画祭「TAXIATER」にて上映される、撮り下ろしの短編映画3作品の出演者及び作品情報を公開いたします。

「TAXIATER」は、8月5日「タクシーの日」を記念し、2026年8月3日(月)から1週間にわたり、東京23区内を走行する100台のタクシーと連携したサイネージメディアで、アカデミー賞級の豪華制作陣が手掛ける撮り下ろしの短編映画を上映することで、新たな映画体験、移動体験を創出する映画祭です。タクシー上映後には、池袋・渋谷・下北沢の都内3館で8月15日(土)-8月29日(土)の間、3作品の同時上映を行う劇場上映（一部、舞台挨拶・特別対談付き）を開催します。劇場上映チケットは、本日より販売開始です。

今回、発表となるのは、NHK大河ドラマや連続テレビ小説、映画、舞台等で俳優として活躍の場を広げる久保史緒里が挑む、乃木坂46卒業後・初主演作品をはじめ、第30回 釜山国際映画祭で映画『愚か者の身分』により最優秀俳優賞を受賞し、第35回 日本映画批評家大賞では新人男優賞に輝いた注目の若手俳優・林裕太の主演作品、更に映画『ルート29』で綾瀬はるかとのW主演を務め話題を集めた15歳の俳優・大沢一菜主演の最新作を含む全3作品です。各作品の出演者・監督コメントも同時に発表いたします。

※1：自社調べ（2026年4月）、日本国内における「映画及び映画祭企画」として

作品及び出演者の紹介

『世界は美しいと誰かが言った』

主演 久保史緒里（監督・脚本 中川龍太郎）

第38回 東京国際映画祭コンペティション部門に選出された映画『恒星の向こう側』（2026年秋公開）で共演する監督・中川龍太郎と俳優・久保史緒里がタッグを組んだ短編作品。NHK大河ドラマ『どうする家康』、連続テレビ小説『あんぱん』他、数々の映画やドラマ、舞台作品に出演する久保史緒里が、乃木坂46卒業後・初主演作品に挑戦する。脇を固めるのは、三浦貴大や中尾幸世等の実力派俳優。中川龍太郎と久保史緒里ら出演者が対話や日記を交換しながら作り上げた映像詩の世界観は、「アタック」が人々とともに歩み出す「明日」の世界とも呼応し、生きることの痛みと希望を、美しく描き出します。

（協賛：衣料用洗剤「アタック」）



＜あらすじ＞

重い病を抱える史花（久保史緒里）は、2歳の娘を抱き抱えて、行く宛もなくタクシーに飛び乗る。辿り着いたのは木々が生い茂り、風がそよぎ、光が溢れる湖のほとりの集落。そこで、幼い娘を亡くした経験を持つ光世（中尾幸世）と出会う。史花と律は彼女が営む民宿に、一晩だけ泊まることに。その一晩を通して、史花・律・光世、3人の女性の人生が交差する。その先に待っているものとは─────。

＜出演者＞

久保史緒里（藤吉史花役）三浦貴大（津嶋琢磨役）中尾幸世（宮川光世役）

中川龍太郎（監督・脚本）

映画監督、脚本家。慶應大学卒。映画『愛の小さな歴史』『走れ、絶望に追いつかれない速さで』が東京国際映画祭に選出。映画『四月の永い夢』でモスクワ国際映画祭コンペティション部門に選出され2冠を達成。映画『静かな雨』では東京フィルメックス観客賞を受賞し、映画『恒星の向こう側』で東京国際映画祭最優秀女優賞を受賞。詩人としても活動し、「詩とファンタジー」年間優秀賞を受賞。

中川龍太郎 コメント（監督・脚本）

「世界は美しいと誰かが言った」というタイトルが頭に浮かんでから、たった一時間でこの物語は書き終わった。撮影の直前になって、どこかで聞き覚えのある言葉だと思って、本棚を見た。長田弘さんの「世界はうつくしいと」があった。大好きな一冊だ。僕たちの無意識は無限で、僕らはその無意識の世界に満たされて、生きている。日々、自分で決めていると思っている事象も、感じていると思っている心情も、その裏には膨大な無意識の蓄積がある。僕たちは、覚えていない人たち、覚えていない景色、覚えていない言葉と共に生きている。世界中の全ての子どもたちの無意識の世界が、少しでも豊かで、美しいもので、満たされますように。そういう願いを持って、僕はこの物語を、信頼できる仲間たちと撮りました。

久保史緒里（藤吉史花役）

2001年7月14日生まれ、宮城県出身。2016年にアイドルグループ「乃木坂46」3期生オーディションに合格し、デビュー。2022年よりニッポン放送『乃木坂46のオールナイトニッポン』のパーソナリティを務め、グループ在籍中よりNHK大河ドラマ『どうする家康』、連続テレビ小説『あんぱん』のほか、数々のドラマ、映画、舞台へ出演。2025年11月に同グループを卒業し、現在は俳優として活動中。

久保史緒里 コメント（藤吉史花役）

撮影の日々を思い返すと、「私は母親になれたのだろうか」という想いが込み上げてきます。この想いこそが、史花の根源であり、限りある命への未練だったのかもしれません。この世界は時に残酷で、暗がりに包まれる日もあると思っています。そんな私自身が日々抱えている翳りのある想いも全て肯定してくださり、史花の命の要素へと変えてくださった中川監督に、心から感謝しています。撮影を終え、目の前の世界が愛おしくてたまらないと思う自分が居ました。この作品に触れてくださる方にとって、今を生きる命や、確かにそこに居た命に、心を寄せるきっかけになれば幸いです。よろしくお願いいたします。

『まるくてしかく』

主演 大沢一菜（監督・脚本 小宮山菜子）

主演には、映画『こちらあみ子』で鮮烈デビューを果たし、映画『ルート29』では綾瀬はるかとのW主演で話題を集めた俳優・大沢一菜を起用。相手役には、数々の話題映画・ドラマ作品に出演する、13歳の照井野々花。脇を固めるのは、田畑智子や松田弘子等の実力派俳優。監督・脚本は、第20回 大阪アジアン映画祭、ソウル国際プライド映画祭等、国内外で注目を集める小宮山菜子が務めます。更に映画『ドライブ・マイ・カー』やDisney+ 日本史上最高視聴数を記録した「ガンニバル」シリーズを手掛けた山本晃久がプロデュースを担います。小宮山菜子がクィアである主人公と紡いだ優しい物語は、一人ひとりの「好き」を包み込む「ハミング」の願いとも呼応する、世の中への静かなる祈りです。

（協賛：柔軟剤「ハミング」）

＜あらすじ＞

中学生の二藤（大沢一菜）と詩織（照井野々花）は、両親の離婚後、母・芽衣子（田畑智子）と離れて暮らす詩織の為に、かつて芽衣子と埋めたタイムカプセルを探しに行く。しかし、思い出の場所を掘っても、タイムカプセルは見つからない。二人は直接、芽衣子に会いに向かうが、その道中、小さなレストランで芽衣子が見知らぬ男性と再婚式を挙げている場面に遭遇してしまう─────。

＜出演者＞

大沢一菜（二藤役）照井野々花（詩織役）田畑智子（芽衣子役）松田弘子（こわいおばさん役）

小宮山菜子（監督・脚本）

1995年、北海道生まれ。東京造形大学映画専攻卒業。映像制作・映画配給会社勤務を経て、ndjc2023長編映画の企画・脚本開発サポートに選出。同研修で脚本・監督を務めた『街に溶ける』パイロット版が短編作品として第20回大阪アジアン映画祭インディ・フォラーム部門、ソウル国際プライド映画祭に出品。同作品が6月19日公開のオムニバス映画『PLAYLISTアジアの才能』の一編にも選出された。

小宮山菜子 コメント（監督・脚本）

男性女性だけでは括れない、ノンバイナリーでありクィアである主人公が生きていける日本映画をつくろうと思い、この物語を立ち上げました。当たり前だけが正しいのは苦しいです。いまある規範だけに捉われず、映画に生きる二藤と詩織、芽衣子に出会ってください。この映画を誰かとの間に置くことで、少しでも話しやすくなる人が増えたらいいし、ばらばらのままでも一緒にいることができたらうれしいです。二藤と詩織の将来への歩みが、一瞬でもあなたに宿る映画になることを祈っています。

大沢一菜（二藤役）

2011年6月16日生まれ、東京都出身。2022年、今村夏子原作・森井勇佑監督作品『こちらあみ子』の主演・あみ子役に抜擢され映画デビュー。同作で第36回高崎映画祭最優秀新人俳優賞を受賞し、高い評価を獲得した。その後、ドラマ『姪のメイ』『季節のない街』、映画『ルート29』などに出演。自然体で圧倒的な存在感と繊細な表現力を武器に、国内外から注目を集める若手俳優の一人。『こちらあみ子』は第52回ロッテルダム国際映画祭にも正式出品された。

大沢一菜 コメント（二藤役）

小宮山監督の書いた台本を読んで、いつも感じている不安や孤独感、苛立ちや喜びについて自分でもわからないままにしていたことに向き合ってみました。だからと言って全てわかった訳ではないですが、二藤を演じてみてこの映画の優しさに救われた気持ちになりました。観てくれた人にその優しさが広がっていくと良いなと思いました。

『Parallel Parking』

主演 林裕太 / 岸本加世子（監督 長島翔 / 脚本 向井康介）

第30回 釜山国際映画祭で映画『愚か者の身分』により最優秀俳優賞を受賞した注目の若手俳優・林裕太と、北野武監督作品『HANA-BI』『Dolls ドールズ』、向田邦子・脚本「あ・うん」、山田太一・脚本「男たちの旅路」等、映画やドラマに多数出演の岸本加世子によるW主演作品。監督はテレビ東京「サ道」シリーズ等を手掛ける長島翔。脚本は映画『ある男』で第46回 日本アカデミー賞最優秀脚本賞を受賞した向井康介。プロデュースは『舟を編む』で第37回 日本アカデミー賞最優秀賞を受賞した五箇公貴が務めます。行き場の無い、不安の中に生きる少年・悠生。彼の身に起きる一晩の不思議な出会いが、人々の毎日を「少しでも前向きに」と願う「キュキュット」の想いとも呼応して、行き止まりの彼の人生を、ゆっくりと突き動かします。

（協賛：食器用洗剤「キュキュット」）

＜あらすじ＞

行き場の無い不安と息苦しさの中で生きる青年・悠生（林裕太）。 ある夜、いつも通りアルバイトを終えて帰路についた悠生は、気が付くと、家とは違う方向にハンドルを切っていた。あてもなく車を走らせるうち、辿り着いたのはとあるパーキング。そこで、同じく車の中で夜を過ごしていた女性・みどり（岸本加世子）と出会う。ひょんなことから言葉を交わすようになった二人。みどりと過ごした不思議なひと晩を経て、立ち止まるしかなかった悠生の気持ちはゆっくりと動き始める─────。

＜出演者＞

林裕太（竹田悠生役）岸本加世子（藤島みどり役）

長島翔（監督）

1982年、山口県生まれ。テレビ東京のドラマ「サ道」シリーズ全話の監督を務める。その他の代表作にドラマ「天狗の台所」や「階段のうた」（第49回ギャラクシー賞テレビ部門を受賞）等。ABEMA「RAPSTAR」では総合演出を担当する等、フィクション、ノンフィクション、ミュージックビデオまでその活動は多岐に渡る。

長島翔 コメント（監督）

暗い夜の撮影でした。出口が見えない日々の中で、どうしても前に進めなくなったとき。ふいにハンドルを切った先に、何が待っているのでしょうか。明け方の撮影中、スタッフから「横の駐車場に、実際に車で寝ている親子がいましたよ」と聞きました。朝が来て、僕たちの撮影は終わりました。帰り道、車の窓から一台の車が見えました。悠生もみどりも、きっと僕たちのすぐ近くにいます。

林裕太（竹田悠生役）

2000年11月2日生まれ、東京都出身。20年に俳優デビュー後、映画「草の響き」（斎藤久志監督）でスクリーンデビューし注目を博す。昨年公開された映画『愚か者の身分』では、第30回釜山国際映画祭・最優秀俳優賞を受賞。同作で国内でも多数の映画賞で新人賞を受賞する等、その高い演技力と存在感で今注目の若手俳優の一人。

林裕太 コメント（竹田悠生役）

誰かのために生きれば、自分を犠牲にすることもあります。しかし、環境が悪ければ、その尊い生き方は自分自身を追い詰めてしまいます。日々に追われ、擦り減らし、自分のために生きることを忘れ、逃げられなくなってしまった人はどうしたらいいのでしょうか。悠生がどう生きてきたのか必死に想像し、行く先に明るい日々があるよう願い、演じました。短い期間でしたが、長島監督、岸本加世子さんと何度も話し、お芝居できたこと、光栄に思います。夜から始まり、朝日を求めるような撮影でした。今まで暗くて見えなかった道をそっと照らしてくれるような映画です。是非多くの方に届いてほしいです。

岸本加世子（藤島みどり役）

1960年生まれ、静岡県出身。1977年、久世光彦演出TBSテレビ「ムー」にてデビュー。1999年『HANA-BI』(98) で第22回日本アカデミー賞優秀主演女優賞、2000年『菊次郎の夏』(99) で第23回日本アカデミー賞最優秀助演女優賞受賞。その他の作品に、映画『秘密』(99) 、『鈴木家の嘘』(18) 、『FUJIKO』(26) 。ドラマ「ニューヨーク恋物語」(88) 、「美空ひばり物語」(89) 、「リボーン～最後のヒーロー～」(26) 等がある。

岸本加世子 コメント（藤島みどり役）

素晴らしい脚本と監督とスタッフと、息子のような…林裕太さんと、素敵な企画の中、撮影をさせていただきました。日が暮れて夜がきて朝を迎えて、あぁ、こういう想いで監督は撮られているんだな、こういう想いが脚本に書かれているんだなと、演じながら深まっていくような作品でした。

作品概要及び劇場上映スケジュールの紹介（3作品共通）

＜作品概要＞

上映時間：80分程度（3作品合計）

上映期間：タクシー上映 2026年8月03日(月)-8月09日(日)

劇場上映 2026年8月15日(土)-8月29日(土)

製作 ：株式会社ENGINE

制作 ：株式会社青火舎（短編映画『世界は美しいと誰かが言った』）

株式会社キアロスクロ（短編映画『まるくてしかく』）

株式会社maroyaka（短編映画『Parallel Parking』）

協賛 ：花王株式会社

衣料用洗剤「アタック」

柔軟剤「ハミング」

食器用洗剤「キュキュット」

＜劇場上映スケジュールの紹介＞

本日より舞台挨拶付きの池袋HUMAXシネマズ、劇場上映のみの下北沢トリウッドから劇場上映チケットのご予約が可能です。特別対談付きのユーロライブ（渋谷）は後日、登壇者と発表と合わせて、劇場上映チケットを販売開始します。詳細は以下のリンクよりご覧ください。

https://linktr.ee/taxiater

・【舞台挨拶付き】池袋HUMAXシネマズ（池袋）

各作品の監督と主演俳優による舞台挨拶を、作品毎に開催します。映画作品に込めた監督・主演俳優の想いや、実際の撮影現場での貴重な裏話・エピソード等を含めて、お話させて頂きます。

8月15日(土)13:00-14:50（舞台挨拶：監督 長島翔、主演 林裕太・岸本加世子）

8月15日(土)15:30-17:20（舞台挨拶：監督 長島翔、主演 林裕太・岸本加世子）

8月22日(土)13:00-14:50（舞台挨拶：監督 中川龍太郎、主演 久保史緒里）

8月22日(土)15:30-17:20（舞台挨拶：監督 中川龍太郎、主演 久保史緒里）

8月29日(土)13:00-14:50（舞台挨拶：監督 小宮山菜子、主演 大沢一菜、照井野々花）

8月29日(土)15:30-17:20（舞台挨拶：監督 小宮山菜子、主演 大沢一菜、照井野々花）

・【特別対談付き】ユーロライブ（渋谷）

映画及び広告業界の第一線で活躍するゲストや、本映画祭のメインスポンサーである花王・簑部敏彦による特別対談を開催します。映画作品と企業タイアップの可能性、これからの映画、広告制作について語ります。

8月19日(水)19:00-20:50（特別対談：Coming Soon…）

8月20日(木)19:00-20:50（特別対談：Coming Soon…）

8月21日(金)19:00-20:50（特別対談：Coming Soon…）

8月23日(日)10:00-11:50（特別対談：Coming Soon…）

8月23日(日)18:00-19:50（特別対談：Coming Soon…）

・下北沢トリウッド（下北沢）

8月21日(金)18:30-19:50

8月22日(土)18:30-19:50

8月23日(日)18:30-19:50

8月24日(月)18:30-19:50

8月25日(火)18:30-19:50

8月26日(水)18:30-19:50

8月27日(木)18:30-19:50

日本初のタクシー映画祭「TAXIATER」

「LIFE IS MOVEMENTS. 人生は、移動の連続である。」をコンセプトに掲げる「TAXIATER」は、8月5日「タクシーの日」を記念して2026年8月3日（月)から1週間にわたり、東京23区内を走行する100台のタクシーと連携したサイネージメディアで、アカデミー賞級の豪華制作陣が手掛ける撮り下ろしの短編映画を上映し、新たな映画体験、移動体験を創出する、日本初のタクシー映画祭です。

記念すべき第1回となる「TAXIATER」のメインスポンサーには、花王株式会社が展開する衣料用洗剤「アタック」、柔軟剤「ハミング」、食器用洗剤「キュキュット」の3ブランドが決定。花王を代表する各ブランドが、短編映画3作品それぞれとタイアップします。

TAXIATER公式X https://x.com/taxiater_movie

TAXIATER公式Instagram https://www.instagram.com/taxiater

株式会社ENGINEについて

社名 ：株式会社ENGINE

所在地 ：〒123-0845 東京都足立区西新井本町5丁目9番20号

設立 ：2025年12月

代表者 ：代表取締役 久保田徹朗

URL ：https://engine-portfolio.studio.site

会社概要：

ENGINE of The Creation.

日本国内の様々なクリエイターやメディア、企業、自治体との連帯（円陣）を原動力（エンジン）に、時世や市場に左右されず、作家の内なる創造力を解放させた音楽作品の制作や、映画作品の企画・製作、宣伝・プロモーションに挑むプロジェクト型の音楽及び映画ユニットです。