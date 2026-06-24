会社員620人が選ぶ「会社のHPをデザインしてほしいタレント」ランキング｜1位は所ジョージ！カズレーザーやバカリズムも上位に

株式会社ワンズマインド

株式会社ワンズマインド（本社：東京都新宿区、代表取締役：尾池 徹哉）が運営するビジネスマッチングサイト「比較ビズ」では、「会社のHPをデザインしてほしいタレント」に関するアンケート調査を実施し、ランキングとしてまとめました。

今回は「自社のホームページをリニューアルするとき、会社の価値観や要望を反映させたデザインにしてくれそう」と思われているタレントは誰かを調査。回答者には第1位～第3位まで名前を挙げてもらい、順位に応じたポイント（1位＝3pt、2位＝2pt、3位＝1pt）で集計しています。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

調査概要

- 引用元が「比較ビズ」である旨の記載- 比較ビズ（https://www.biz.ne.jp/）へのリンク設置

調査内容：会社のHPをデザインしてほしいタレントに関する調査

調査期間：2026年5月8日 ～ 2026年5月9日

調査機関：自社調べ

調査方法：アンケート調査ツールを利用して調査を実施

調査対象：会社員（正社員、契約社員、派遣社員）および経営者・役員

回答形式：1位から3位まで自由回答で記載、順位ごとにポイント付与しランキング化

有効回答者数：620人（男性310人：女性310人）

有効回答基準：

・第1位に集計対象を回答している場合のみ、有効回答者として集計

・第2位・第3位は、有効回答者に限り集計対象とし、空欄や「なし」などは0ptとして扱う

・ポイント配分：第1位＝3pt、第2位＝2pt、第3位＝1pt

第1位 所ジョージ 176ポイント

所ジョージと回答した人から、以下のコメントがありました。

・遊び心と親しみやすさを残しながら、企業の個性を自然に表現してくれそうだから。（20代・男性）

・色々な角度から幅広いアイディアを提供してくれそうだから。（60代・女性）

・才能豊かな方なので型にはまらないデザインを作ってくれそう（60代・女性）

・マルチな才能で、画期的なイメージデザインをしてくれそうだから（50代・男性）

・知識が幅広く、独自の解釈でつくってくれそう。（60代・男性）

堂々の第1位に輝いたのは、所ジョージです。マルチな才能や見識の広さで、画期的なデザインを考案してくれそうだという声が多く寄せられました。音楽活動で培った確かな表現力をデザインにも発揮し、独自の視点からさまざまな提案をしてくれそうです。

第2位 カズレーザー 135ポイント

カズレーザーと回答した人から、以下のコメントがありました。

・もの知りで頭が良いので、会社の特徴や市場を分析して提案してくれそう（60代・男性）

・論理的であること、発想力があること、この二つの力を兼ね備えているから（50代・女性）

・相手が望んでいることを読み取る能力や、それを叶える知識が豊富そうだから（30代・女性）

・ユーモアで独自性のあるHPを作ってくれそう（20代・女性）

・技術力と独自の視点をもっていそうな聡明な人なので（40代・女性）

第2位は、カズレーザーです。豊富な知識と論理的な思考力から、市場や世間の動向を鑑みた、企業に最適なデザインを生み出しそうだと期待されています。相手が求めることを汲み取り実現する力がある、とのコメントも届きました。

第3位 バカリズム 77ポイント

バカリズムと回答した人から、以下のコメントがありました。

・視点が面白いので個性的な仕上がりを期待できる（40代・女性）

・元々個性的なキャラクターで売れた芸人なので、プロデュース能力に長けていそう（30代・男性）

・企業の魅力、アピールポイントを引きだしてくれそうだから（40代・女性）

・発想が自由でユニークに仕上げてくれそう（60代・男性）

・ストーリーをきちんと設定して緻密に積み上げることができる。（60代・男性）

第3位には、バカリズムが選ばれました。圧倒的な個性とユニークな発想に定評があり、脚本家としての実績も持っているため多くの回答者からの支持を得ました。企業の歩みを反映させた唯一無二のデザインに一新してくれそうです。

第4位 タモリ 65ポイント

タモリと回答した人から、以下のコメントがありました。

・見識が広そうだから、アイディアが豊富そう（60代・女性）

・何でも万能にこなすから（50代・女性）

・センスが有り人脈が広い（60代・男性）

・知識の豊富さ（30代・男性）

第4位に選ばれたのは、タモリです。見識の広さだけではなく、鋭い観察眼や人脈の広さを理由に多くの票を獲得しました。企業の特徴を正確に捉え、関係者の協力を引き出しつつ、理想的なHPを制作してくれるでしょう。

第5位 阿部寛 64ポイント

阿部寛と回答した人から、以下のコメントがありました。

・思慮深く誠実で熱意を持って要望に応えてくれそう（60代・男性）

・斬新なデザインで、目を惹くホームページを作りそう。（60代・男性）

・公式ホームページのイメージが強くシンプルイズベストだから（40代・男性）

・パワーがありそう（30代・男性）

第5位は、阿部寛です。誠実で何事にも懸命に取り組むイメージから、回答者の信頼を得ました。昔ながらのシンプルな構成の公式HPも話題になっており、飾らないからこそ企業のメッセージを真っ直ぐ表現するHPに仕上がりそうです。

【男女別】HPをデザインしてほしいタレントランキング

男性が選ぶHPをデザインしてほしいタレントランキング

1位：所ジョージ／82ポイント

2位：カズレーザー／62ポイント

3位：バカリズム／44ポイント

3位：タモリ／44ポイント（同率）

4位：阿部寛／43ポイント

女性が選ぶHPをデザインしてほしいタレントランキング

1位：所ジョージ／96ポイント

2位：カズレーザー／73ポイント

3位：天海祐希／40ポイント

4位：香取慎吾／37ポイント

5位：バカリズム／33ポイント

男女別ランキングの所感

男女共に、1位に所ジョージ、2位にカズレーザーがランクインしました。順位に違いは見られますが、バカリズムも男女別ランキングの5位以内に登場しています。3人に共通するユニークさや発想力、表現力が評価のポイントとして重要視されているようです。

比較ビズについて

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