【再生回数100万回突破！】ゲーム実況グループ「ドズル社」の大人気動画『トラック4万台分以上の超広い森の木をすべて切るまで終われません！【マイクラ】』が公開から17日でミリオン再生を達成

株式会社ドズル

ゲーム実況に特化したクリエイター事務所「WONDER DIVE（ワンダーダイブ、所在地：東京都港区、代表：ドズル）」は、ゲーム実況グループ「ドズル社」の公式YouTubeチャンネルにて2026年5月28日(木)に公開した、「大富豪おじいちゃん」シリーズ（以下、本シリーズ）の動画『トラック4万台分以上の超広い森の木をすべて切るまで終われません！【マイクラ】』（以下、本動画）が、公開から17日後の2026年6月14日(日)に再生回数100万回を突破したことをお知らせいたします。

本動画は、ゲーム『マインクラフト』内でメンバーの「ドズル」「ぼんじゅうる」「おんりー」「おらふくん」「おおはらMEN」の5名が、『大富豪おじいちゃん』からの無理難題なミッションに挑む大人気企画です。今回は、現実の世界におけるトラック4万台分以上にも及ぶ、広大な荒廃した森の木をすべて切り倒すという途方もないミッションに全員で協力して挑みます。

※本動画は、Mojang AB及びMicrosoftとは無関係の非公式のコンテンツです。

■ 動画の概要と見どころ

シリーズ最新作となる本動画では、お馴染みの『大富豪おじいちゃん』から、突然変異により荒廃した森を再生させるため「森の木をすべて切り倒してほしい」という規格外の依頼を受け、挑戦がスタートします。

序盤は途方もない広さと過酷な手作業に苦戦しますが、伐採を進めて資金を獲得し、強力なチェーンソーやオリジナルロボットを次々と購入していくことで、作業スピードが劇的に加速していく構成となっています。すべての木を切り倒し、森に若々しい命が戻ったのも束の間、終盤には「最後の試練」が待ち受けています。5人が協力して途方もない作業を成し遂げていく姿は、本動画の見どころの一つです。

■シリーズ全体で29本の動画が100万回再生を突破！『大富豪おじいちゃん』シリーズ

本シリーズは、『大富豪おじいちゃん』から課される無理難題な依頼にメンバー全員で挑む大人気企画です。最初は地道な作業から始まり、獲得した資金で便利なオリジナルアイテムを購入して一気に作業を効率化していくゲーム性の高さと爽快感が特徴で、視聴者から高い支持を集め続けています。これまでにシリーズ全体で29本の動画が100万回再生を突破しています。

・大富豪おじいちゃんシリーズの再生リスト

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1dRlq-oq6-gc_-X-LTwu1BELffwrSiLr(https://www.youtube.com/playlist?list=PL1dRlq-oq6-gc_-X-LTwu1BELffwrSiLr)

■ 動画詳細

・動画タイトル：『トラック4万台分以上の超広い森の木をすべて切るまで終われません！【マイクラ】』

・動画URL：https://youtu.be/P_9rnXjUq6E

・出演者：ドズル、ぼんじゅうる、おんりー、おらふくん、おおはらMEN

・動画公開日：2026年5月28日(木)

・100万回再生達成日：2026年6月14日(日)

ドズル社について

リーダーの「ドズル」を中心に活動するゲーム実況グループ。クリエイター事務所「WONDER DIVE」に所属。ドズル、ぼんじゅうる、おんりー、おらふくん、おおはらMENの5名で『マインクラフト』を中心としたゲーム実況動画を毎日公開し、チャンネル登録者数は276万人（2026年6月現在）を突破。「人生というゲームをもっと楽しく」というテーマで、ゲーム実況者の枠を超えたさまざまなエンターテインメントを提供している。

・YouTubeチャンネル｜https://www.youtube.com/@dozle

・X｜https://x.com/dozle_official

・公式サイト｜https://www.dozle.jp

WONDER DIVEについて

WONDER DIVEは、ゲーム実況を中心に活動するクリエイターをマネジメントする事務所です。“ワクワクに飛び込め” をテーマに、所属クリエイターそれぞれのワクワクを大切にしながら、イベント・グッズ・映像制作など、幅広いエンターテインメント事業を行っています。

お問い合わせ先：info@wonder-dive.jp

運営：株式会社ドズル

株式会社ドズルについて

株式会社ドズルは動画配信プラットフォーム上でのコンテンツ発信及び、自社ブランドを活用したグッズ販売・ライセンスビジネスなどのIP事業を行っているエンターテインメント企業です。

・所在地：東京都港区

・代表者：ドズル

・設立：2016年9月

・事業内容：クリエイタープロダクション事業、デジタル戦略コンサルティング事業、インフルエンサーマーケティング事業

・コーポレートサイト：https://www.dozle.jp/

*記載されている会社名・商品名・サービス名などは、各社の商標および登録商標です。