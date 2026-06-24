名古屋おもてなし武将隊(R)秀吉公・利家公が来館！小・中学生入館無料の夏まつり開催／名古屋刀剣ワールド

東建コーポレーション株式会社秀吉公・利家公と夏まつり 2026年7月24日(金)開催

名古屋刀剣博物館「名古屋刀剣ワールド」（愛知県名古屋市、以下当館）では、2026年7月24日(金)、イベント「秀吉公・利家公と夏まつり」を開催します。

7月11日(土)から開催する特別展「戦国武将ゆかりの刀剣～豊臣秀吉・秀長兄弟～」にちなみ、当日は名古屋おもてなし武将隊(R)から豊臣秀吉公、前田利家公、陣笠隊 踊舞様にお越しいただきます。7月24日(金)に限り、小・中学生以下のお子様は入館無料です。しゃてきやわなげ、カプセルトイなど豪華景品が盛りだくさんの夏まつりをご家族でお楽しみください！

小・中学生は入館無料！夏まつりの４大イベント

名古屋おもてなし武将隊(R)がやってくる7月24日(金)、秀吉公＆利家公と楽しめる４大イベントを開催します。7月24日(金)は小・中学生以下のお子様の入館無料！入館券を発券いたしますので、北館１階ミュージアムショップの有人受付にお申し出ください。

【イベント１】豪華景品が盛りだくさん！縁日コーナー

イベント1-１.：「しゃてき」や「わなげ」で夏まつりを楽しもう！しゃてきで的を狙おう！わなげで上手に投げられるかな？

縁日コーナーでは、「しゃてき」や「わなげ」が並ぶ夏まつりを開催します！的を狙って当たると景品がもらえる「しゃてき」や、点数の合計に応じて景品がもらえる「わなげ」など、夏まつりならではの楽しいゲームで遊ぶことができます。入館券をお持ちの方はどなたでも１回無料でご参加いただけます。

さらに7月24日(金)に限り、小・中学生以下のお子様は入館無料のため、ゲームに成功すればなんと無料で豪華景品が当たるチャンス！大人から子どもまで、たくさんの方のご参加をお待ちしております。

■開催日時：7月24日(金) 10:00～17:00

■場所：本館２階ゲート前ロビー（縁日コーナー）

■参加方法：各ブースのスタッフに名古屋刀剣博物館の入館券をご提示ください。おひとり様につき１回無料でご参加いただけます。２回目以降は１回100円にてご参加いただけます。

イベント1-２.：特賞はホテル多度温泉の宿泊券！豪華景品が当たるカプセルトイが登場！豪華景品が当たるカプセルトイが登場※画像はイメージです特賞は自家源泉100%「ホテル多度温泉」ペア宿泊券

縁日コーナーに１回500円で豪華景品が当たるカプセルトイが登場！なんと特賞として、天然温泉が楽しめるリゾートホテル「ホテル多度温泉」のペア宿泊無料券が当たります。他にも名古屋刀剣博物館ペアご招待券やミュージアムショップで人気のオリジナルグッズなど豪華景品が盛りだくさん！この機会にぜひ挑戦してみてください。



■設置場所：本館２階ゲート前ロビー（縁日コーナー）

■参加費：１回500円

イベント1-３.：ワークショップでオリジナルしおりを作ろう！

豊臣秀吉・秀長兄弟ゆかりの刀や、お気に入りの刀の写真を選び、世界にひとつだけのオリジナルしおりを作ることができるミニワークショップを開催します。

好きな刀や家紋などのモチーフを選び、シールやマスキングテープなどでデコレーションして気軽に作ることができます。入館券をお持ちの方なら、どなたでも無料でご参加いただけます。

■開催場所：本館２階ゲート前ロビー（縁日コーナー）

■参加費：無料

名古屋おもてなし武将隊(R)も夏まつりにやってくる！

名古屋おもてなし武将隊(R)から、豊臣秀吉公、前田利家公、陣笠隊 踊舞様が夏まつり会場に登場します。秀吉公や利家公、踊舞様と一緒に、名古屋刀剣博物館の夏まつりを楽しみましょう！

■ご登場時間：11:30～12:00

【イベント２】秀吉公・利家公とお抹茶を愉しむ大茶会（プレゼント付）

秀吉公・利家公とお抹茶を愉しむ参加者特典として「三英傑ガーゼハンカチ」をプレゼント

名古屋おもてなし武将隊(R)の豊臣秀吉公・前田利家公とともに、お抹茶とお菓子を愉しむ夏の大茶会を有料チケットによる人数限定で開催いたします。ご参加いただいた方には、お茶席にも使いやすい「三英傑ガーゼハンカチ」をプレゼント。この夏は名古屋刀剣博物館で、茶の湯の侘び寂びを感じる特別なひとときをお過ごしください。

■開催日時：7月24日(金) 10:00～10:30（9:30より受付開始）

■開催場所：本館２階 和カフェ＆レストラン有樂

■参加費：1,000円／人 ※定員になり次第受付を終了いたします。

■参加者プレゼント：三英傑ガーゼハンカチ（オリジナルデザイン）

■申込方法：以下のリンクまたは「お申込はこちら」ボタンからチケット購入サイトに進み、必要事項をご入力の上お申込みください。

https://ticket.rakuten.co.jp/mini/events/gD5184kfp

【イベント３】名古屋おもてなし武将隊(R)と記念写真を撮ろう！

「秀吉公・利家公の大茶会」お申込はこちら :https://ticket.rakuten.co.jp/mini/events/gD5184kfp

人気のフォトスポットで好きな背景、衣装、兜、刀や鉄砲を選んで、名古屋おもてなし武将隊(R)の秀吉公・利家公・踊舞様と一緒に撮影！勇ましいお三方と並べば、まるで戦国時代にタイムスリップしたかのような一枚に！ご家族やご友人と一緒に記念撮影を楽しめます。

■開催日時：7月24日(金)13:30～14:00

■開催場所：本館２階 フォトスポット

【イベント４】秀吉公・利家公と学ぶ！ギャラリートーク

特別展「戦国武将ゆかりの刀剣～豊臣秀吉・秀長兄弟～」会期：7/11(土)～9/27(日)

名古屋刀剣博物館では、特別展「戦国武将ゆかりの刀剣～豊臣秀吉・秀長兄弟～」を7月11日(土)より開催いたします。本展では、《重要文化財》「大坂長義（おおさかちょうぎ）」など、豊臣秀吉公や前田利家公にもゆかりある刀剣を展示いたします。

今回は名古屋おもてなし武将隊(R)の豊臣秀吉公・前田利家公・陣笠隊 踊舞様と一緒に展示品を観ながら学芸員のお話を聴くことができる特別なギャラリートークを開催いたします。貴重な展示品の数々について、秀吉公・利家公と一緒に学んでみましょう。

■開催日時：7月24日(金)15:00～15:30

■開催場所：北館４階 特別展示室

イベントゲスト

(C)2009 Nagoya Omotenashi Busho-Tai Secretariat豊臣秀吉 名古屋おもてなし武将隊(R)

【PROFILE】

愛嬌のある笑顔とフットワークの良さで、農民から天下人へと登りつめた、天下一の出世頭。会えば誰もが好きになる“人たらし”の技は天下一品。愛嬌のある見た目と笑顔で相手との距離を一気に縮め、誰しもを笑顔にする。

(C)2009 Nagoya Omotenashi Busho-Tai Secretariat前田利家 名古屋おもてなし武将隊(R)

【PROFILE】

若き日は“うつけ犬千代”、やがては“槍の又左”として二人の天下人を支えた。生真面目な律儀者として常に武士の本流を歩く。融通が効かず、頭が固いと揶揄もされるが、静かに重いその胆力で武将隊の底を支える。

(C)2009 Nagoya Omotenashi Busho-Tai Secretariat踊舞 名古屋おもてなし武将隊(R)

【PROFILE】

大道芸を生業としていたが、優美な舞踊が目に留まり、信長に召抱えられた足軽。その時、踊舞（とうま）という名を拝命。気は優しくてチカラ持ち。ダイナミックに舞い踊るその姿は、見る者の心を奪う。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23091/table/77_1_448333b27e2f604e31a45c96558de93c.jpg?v=202606241251 ]