Mr. CHEESECAKEに、ラズベリーと桃を組み合わせてピーチ・メルバを表現した爽やかで瑞々しい夏限定フレーバー「Mr. CHEESECAKE Peach Raspberry」が登場

株式会社 Mr. CHEESECAKE

株式会社Mr. CHEESECAKE（本社：東京都港区 代表取締役CCO：田村浩二）は、ラズベリーとバニラの甘酸っぱい生地に、桃の果肉を混ぜ込んだ、爽やかで瑞々しい夏のフレーバー「Mr. CHEESECAKE Peach Raspberry（ミスターチーズケーキ ピーチラズベリー）」を2026年7月4日（土）より常設ストアと公式オンラインストアにて販売開始します。また、7月より大阪府、三重県、福岡県、滋賀県にて開催予定のポップアップストアでも販売。さらに、常設ストアには本フレーバーのカップタイプ商品「Mr. CHEESECAKE Petit Peach Raspberry（ミスターチーズケーキ プティ ピーチラズベリー）」が登場します。

特設サイト：https://mr-cheesecake.com/pages/peach-raspberry

この度、Mr. CHEESECAKEの夏限定フレーバーとして登場するのは、ラズベリーとバニラの甘酸っぱい生地に、桃の果肉を混ぜ込んだ、爽やかで瑞々しい「Mr. CHEESECAKE Peach Raspberry」です。桃とバニラアイスにラズベリーソースなどを組み合わせた「ピーチ・メルバ」から着想を得て、桃の果肉のフレッシュ感、バニラの甘い香り、ラズベリーの爽やかな酸味を組み合わせ、この夏にぴったりな甘酸っぱい味わいに仕立てました。

本フレーバーは、2026年7月4日（土）から常設ストア、公式オンラインストアにて販売開始します。常設ストアでは同日より本フレーバーのカップタイプ「Mr. CHEESECAKE Petit Peach Raspberry」も販売します。

また、7月より大阪府、三重県、福岡県、滋賀県にて順次開催予定のMr. CHEESECAKEのポップアップストア「Mr. CHEESECAKE YOUR CITY」でも販売。大阪府・大丸梅田店と三重県・近鉄百貨店 四日市店では、常設ストアや公式オンラインストアの販売に先駆けて、2026年7月1日（水）より販売開始します。

桃とラズベリーを組み合わせた、暑い季節にもぴったりな甘酸っぱい味わいをぜひご堪能ください。

シェフ田村から

「Mr. CHEESECAKE Peach Raspberry」は、シンプルな構成ながら素材の相性の良さから長く愛され続けているデザート「ピーチ・メルバ」から着想を得ました。「ピーチ・メルバ」は、桃とバニラアイスにラズベリーソースなどを組み合わせたデザートで、19世紀末にフランス料理の巨匠オーギュスト・エスコフィエが、オーストラリア出身の有名なオペラ歌手ネリー・メルバの歌声に感銘を受け、彼女のために特別に考案したことで知られています。

生地は、ラズベリーの爽やかな酸味をバニラの甘さで優しく包んだような初夏に合う味わいに仕立てました。そこに、シロップで炊いた桃のコンポートを混ぜ込むことで、夏らしいフレッシュな香りを感じられるとともに、滑らかなチーズケーキと瑞々しい果肉のコントラストをお楽しみいただけます。おすすめの食べ方は、ラズベリーの酸味とバニラの甘味のバランスが良い半解凍～全解凍。ペアリングドリンクには、『YouCha』のハマナスの花を使用した「メイグェイ花紅茶」と合わせることで、バラに似た香りと桃やラズベリーの相性の良さをお楽しみいただけます。レストランデザートとしても様々な形で再構築されている「ピーチ・メルバ」の世界を、Mr. CHEESECAKEを通してぜひお楽しみください。

製品概要

◆Mr. CHEESECAKE Peach Raspberry

ラズベリーとバニラの甘酸っぱい生地に、桃の果肉を混ぜ込んだ、爽やかで瑞々しい夏のフレーバー。桃とバニラアイス、ラズベリーソースを組み合わせたデザート「ピーチ・メルバ」を、Mr. CHEESECAKEらしく表現しました。ラズベリーの酸味をバニラの優しい甘味が包み込み、まろやかなコクの中に心地よい爽やかさを感じられます。生地にはコンポートした桃の果肉を混ぜ込み、瑞々しく軽やかな味わいを添えました。滑らかなチーズケーキと果肉の食感のコントラストとともに、夏らしいすっきりとした余韻をお楽しみください。

価格：\4,644（税込）

販売場所：GINZA SIX店、名古屋栄店、公式オンラインストア、ポップアップストア

◆Mr. CHEESECAKE Petit Peach Raspberry

ラズベリーとバニラの甘酸っぱい生地に、桃の果肉を混ぜ込んだ、爽やかで瑞々しい「Peach Raspberry」のカップタイプ。ケーキの上はベイクド、下はレアのような1つで2つの食感をお楽しみください。

価格：\891（税込）

販売場所：GINZA SIX店、グランスタ東京店、羽田空港店、名古屋栄店

常設ストア販売概要

販売期間：2026年7月4日（土）～7月31日（金）予定

◆GINZA SIX店

住所：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX B2F

営業時間：10:30～20:30

店舗ページ：https://mr-cheesecake.com/pages/ginza-six

◆グランスタ東京店

住所：〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内 B1F 銀の鈴エリア（フロアマップ㉘）

営業時間：8:00～22:00（月～土）、 8:00～21:00（日・祝日）

店舗ページ：https://mr-cheesecake.com/pages/gransta-tokyo

◆羽田空港店

住所：〒144-0041 東京都大田区羽田空港3-3-2 第1旅客ターミナルビル2階 マーケットプレイス

営業時間：6:00～20:00

店舗ページ：https://mr-cheesecake.com/pages/haneda-airport

◆名古屋栄店

住所：〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-25-1 ザ・ランドマーク名古屋栄 B1F

営業時間：10:00～20:00

店舗ページ：https://mr-cheesecake.com/pages/nagoya-sakae

*いずれの店舗も各日の在庫がなくなり次第、販売終了となります

*販売期間は予告なく変更となる場合がございます

*営業日・営業時間は各施設に準ずるものとします

*詳細は各店舗ページよりご確認ください

公式オンラインストア販売概要

販売期間：2026年7月4日（土）10:00～7月31日（金）23:59 予定

URL：https://mr-cheesecake.com/

*在庫がなくなり次第、販売終了となります

ポップアップストア店舗概要

■大丸梅田店

開催期間：2026年7月1日（水）～7月14日（火）

開催場所：地1階西 お菓子なパレード



■近鉄百貨店 四日市店

開催期間：2026年7月1日（水）～7月14日（火）

開催場所：2階 近鉄パーキング連絡通路

■小倉井筒屋

開催期間：2026年7月15日（水）～7月21日（火）

開催場所：本館地階 美・食館 メッセージラボ

■近鉄百貨店 草津店

開催期間：2026年7月15日（水）～7月28日（火）

開催場所：1階正面出入り口前 イベントスペース

*いずれの店舗も各日の在庫がなくなり次第、販売終了となります

*混雑回避のため、整理券の配布や、店頭でお待ちいただく可能性がございます。予めご了承ください

*販売商品は予告なく変更する可能性がございます。予めご了承ください

*ポップアップストア各店舗で販売商品は特設サイト（https://yourcity.mr-cheesecake.com）からご確認ください

Mr. CHEESECAKEとは

フレンチレストラン出身のシェフ田村による感性と確かな技術でこれまでにない食感、香り、味を実現。バニラ・レモン・トンカ豆が生み出す、甘く爽やかな香りのチーズケーキや、香ばしい香りと、ムースのように淡い口溶けが特長のティラミスなど、レストランデザートのような濃厚かつスッと溶ける儚い食感を楽しめるスイーツをお届けしています。現在はオンライン販売に加え、東京駅構内のグランスタ東京店や羽田空港第1ターミナル内の羽田空港店、旗艦店のGINZA SIX店を常設ストアとして展開。2026年6月開業した商業施設「HAERA」に東海地方初の常設ストアとして名古屋栄店がオープンしました。

URL：https://mr-cheesecake.com/

公式MAIL MAGAZINE：https://mr-cheesecake.com/pages/mail-magazine

メディアキット：https://mr-cheesecake.com/pages/media-kit

■シェフ・田村 浩二 プロフィール

神奈川県三浦市生まれ。新宿調理師専門学校を卒業後、乃木坂「Restaurant FEU（レストラン フウ）」にてキャリアをスタート。ミシュラン二ツ星の六本木「Edition Koji Shimomura（エディション・コウジ シモムラ）」の立ち上げに携わる。表参道の「L'AS（ラス）」で約3年務めたのち、渡仏。World's 50 Best Restaurants 2019 の1位を獲得したミシュラン三ツ星のフランス南部マントン「Mirazur（ミラズール）」、一ツ星のパリ「Restaurant ES（レストラン エス）」で修業を重ね、2016年に日本へ帰国。2017年には、世界最短でミシュランの星を獲得した「TIRPSE （ティルプス）」のシェフに弱冠31歳で就任。 World's 50 Best Restaurants の「Discovery series アジア部門」選出、「ゴーエミヨジャポン2018期待の若手シェフ賞」を受賞。 2018年12月に株式会社Mr. CHEESECAKEを設立し、代表取締役に就任。人生最高のチーズケーキ「Mr. CHEESECAKE」を展開し、記憶に残る日常をおいしさという体験を通して作り続けている。