【新発売】濃密弾力泡で毛穴洗浄*¹！透明感あふれる素肌へ導くトリプル酵素泡洗顔

DINETTE株式会社

DINETTE株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役：尾崎美紀）が展開するビューティーブランド「PHOEBE BEAUTY UP（フィービービューティーアップ）」は、トリプル酵素泡洗顔「リッチバブルウォッシュ」を7月1日(水)に発売いたします。

▪️商品特徴

クリアピンクの濃密弾力泡で毛穴洗浄*¹し、透明感あふれる素肌へ導くトリプル酵素*²泡洗顔。

パパイン・リパーゼ・プロテアーゼの酵素で汚れを浮かせて、微細スクラブ*²*³で毛穴汚れをしっかり洗い流す。

さらに、美容液成分を含んだ濃密泡にはフィービー独自処方のヒト幹細胞培養液*⁴×セラミド*⁵を配合。

肌の奥*⁶までうるおいを守りながら、しっかり洗い上げます。

洗い上がりはつるんとすっきり、毛穴・くすみ*⁷をケアして明るい肌の印象へトーンアップ！*¹

◆Point1

トリプル酵素*²×微細スクラブ*³ 汚れを浮かせて洗い流す

パパイン・リパーゼ・プロテアーゼの3種の酵素を配合*⁸し、角栓や皮脂、古い角質などの汚れを分解して浮かせます。

さらにスクラブを含む濃密泡が毛穴汚れをしっかり洗い流し、摩擦を抑えながら黒ずみや角栓、くすみ印象にアプローチします。

◆Point2

ワンプッシュで完結！クリアピンクの濃密弾力泡

泡だて不要でボタンを押すだけで、瞬時にきめ細かく濃密なクリアピンクの泡が完成。

摩擦を抑えたやさしい泡で肌をやさしく洗い上げます。

◆Point3

美容液成分85%！ヒト幹細胞培養液*⁵×セラミド*⁶

洗顔料でありながら、美容液成分を85%配合。

さらに、ヒト幹細胞培養液*⁴と６種のセラミド*⁵をリポソーム化したカプセルを配合する独自処方を採用。有効成分の浸透をサポート*⁶し、洗いながらうるおいを守ります。

▪️開発背景

お客様からご好評をいただき、「LDK the Beauty ベストコスメランキング2023」を受賞した「パウダーウォッシュ」が、このたび「リッチバブルウォッシュ」としてリニューアルしました。

毎日お使いいただける設計はそのままに、さらに心地よい使用感を目指して進化させています。

酵素洗顔は効果感とやさしさ、続けやすさのバランスが重要なアイテムだからこそ、泡立ちや肌あたりを見直し、より心地よく使える処方へとブラッシュアップしました。

▪️肌に寄り添うフリー処方

肌へのやさしさを第一に考え、安心して使い続けていただけることを大切にしています。

その想いのもと、フリー処方にこだわった商品開発を行っています。

＜8つのフリー成分＞

エタノール、鉱物油、シリコン、合成香料、合成着色料、紫外線吸収剤、タルク、ヘキシレングリコール

*1 汚れや古い角質を洗い流すことによる効果

*2 プロテアーゼ、パパイン、リパーゼ（保湿成分）

*3 シリカ（吸着剤）

*4 ヒト幹細胞順化培養液（保湿）

*5 セラミドＮＧ、セラミドＡＰ、セラミドＡＧ、セラミドＮＰ、セラミドＥＯＰ、グルコシルセラミド（すべて皮膚コンディショニング）

*6 角質層まで

*7 汚れや古い角質

*8 保湿成分

▪️商品概要

商品名：フィービー ビューティーアップ リッチバブルウォッシュ

容量：120g

販売価格：3,960円(税込)

販売先：公式ブランドサイト、楽天市場店など各公式オンラインストア

◆PHOEBE BEAUTY UPについて

フィービービューティーアップは、当社が運営するSNS美容メディア『DINETTE』に寄せられたお客様の声を元に、2019年に誕生したビューティーブランドです。

「Be ME. 美しさは、自分のなかに。」というブランドメッセージのもと、“自分の理想に近づける可愛く超優秀なプロダクト”を通して、より多くのお客様が「私らしく輝いて生きていく」ことをサポートしていきたいと考えています。

ブランド誕生以来、多くのお客様にご愛顧いただき、シリーズ累計出荷本数200万本を突破しました。

Instagram ：@phoebe_beautyup (https://www.instagram.com/phoebe_beautyup/)

X : @phoebebeautyup(https://x.com/phoebebeautyup)



◆DINETTE株式会社について

私たちは、すべての女性が自分らしく輝ける社会を目指しています。2017年4月から美容メディア『DINETTE』の運営を開始し、ユーザーから集まった声を元に2019年2月にビューティーブランド『PHOEBE BEAUTY UP』が誕生し、まつ毛美容液を筆頭にスキンケア・メーキャッププロダクトを展開しております。また、2023年1月にフェムケアブランド『LUMERE BEAUTY』をローンチし、総合コスメ・ビューティーブランドとして「全ての女性が自分に自信を持ち自分らしく生きる」ことへ寄り添う存在となることを目指し、事業拡大を行っております。

公式サイト：https://dinette.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/dinette_inc/

X：https://x.com/dinette_inc/



