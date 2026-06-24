【新発売】濃密弾力泡で毛穴洗浄*¹！透明感あふれる素肌へ導くトリプル酵素泡洗顔
DINETTE株式会社（本社：東京都渋谷区 代表取締役：尾崎美紀）が展開するビューティーブランド「PHOEBE BEAUTY UP（フィービービューティーアップ）」は、トリプル酵素泡洗顔「リッチバブルウォッシュ」を7月1日(水)に発売いたします。
▪️商品特徴
クリアピンクの濃密弾力泡で毛穴洗浄*¹し、透明感あふれる素肌へ導くトリプル酵素*²泡洗顔。
パパイン・リパーゼ・プロテアーゼの酵素で汚れを浮かせて、微細スクラブ*²*³で毛穴汚れをしっかり洗い流す。
さらに、美容液成分を含んだ濃密泡にはフィービー独自処方のヒト幹細胞培養液*⁴×セラミド*⁵を配合。
肌の奥*⁶までうるおいを守りながら、しっかり洗い上げます。
洗い上がりはつるんとすっきり、毛穴・くすみ*⁷をケアして明るい肌の印象へトーンアップ！*¹
◆Point1
トリプル酵素*²×微細スクラブ*³ 汚れを浮かせて洗い流す
パパイン・リパーゼ・プロテアーゼの3種の酵素を配合*⁸し、角栓や皮脂、古い角質などの汚れを分解して浮かせます。
さらにスクラブを含む濃密泡が毛穴汚れをしっかり洗い流し、摩擦を抑えながら黒ずみや角栓、くすみ印象にアプローチします。
◆Point2
ワンプッシュで完結！クリアピンクの濃密弾力泡
泡だて不要でボタンを押すだけで、瞬時にきめ細かく濃密なクリアピンクの泡が完成。
摩擦を抑えたやさしい泡で肌をやさしく洗い上げます。
◆Point3
美容液成分85%！ヒト幹細胞培養液*⁵×セラミド*⁶
洗顔料でありながら、美容液成分を85%配合。
さらに、ヒト幹細胞培養液*⁴と６種のセラミド*⁵をリポソーム化したカプセルを配合する独自処方を採用。有効成分の浸透をサポート*⁶し、洗いながらうるおいを守ります。
▪️開発背景
お客様からご好評をいただき、「LDK the Beauty ベストコスメランキング2023」を受賞した「パウダーウォッシュ」が、このたび「リッチバブルウォッシュ」としてリニューアルしました。
毎日お使いいただける設計はそのままに、さらに心地よい使用感を目指して進化させています。
酵素洗顔は効果感とやさしさ、続けやすさのバランスが重要なアイテムだからこそ、泡立ちや肌あたりを見直し、より心地よく使える処方へとブラッシュアップしました。
▪️肌に寄り添うフリー処方
肌へのやさしさを第一に考え、安心して使い続けていただけることを大切にしています。
その想いのもと、フリー処方にこだわった商品開発を行っています。
＜8つのフリー成分＞
エタノール、鉱物油、シリコン、合成香料、合成着色料、紫外線吸収剤、タルク、ヘキシレングリコール
*1 汚れや古い角質を洗い流すことによる効果
*2 プロテアーゼ、パパイン、リパーゼ（保湿成分）
*3 シリカ（吸着剤）
*4 ヒト幹細胞順化培養液（保湿）
*5 セラミドＮＧ、セラミドＡＰ、セラミドＡＧ、セラミドＮＰ、セラミドＥＯＰ、グルコシルセラミド（すべて皮膚コンディショニング）
*6 角質層まで
*7 汚れや古い角質
*8 保湿成分
▪️商品概要
商品名：フィービー ビューティーアップ リッチバブルウォッシュ
容量：120g
販売価格：3,960円(税込)
販売先：公式ブランドサイト、楽天市場店など各公式オンラインストア
◆PHOEBE BEAUTY UPについて
フィービービューティーアップは、当社が運営するSNS美容メディア『DINETTE』に寄せられたお客様の声を元に、2019年に誕生したビューティーブランドです。
「Be ME. 美しさは、自分のなかに。」というブランドメッセージのもと、“自分の理想に近づける可愛く超優秀なプロダクト”を通して、より多くのお客様が「私らしく輝いて生きていく」ことをサポートしていきたいと考えています。
ブランド誕生以来、多くのお客様にご愛顧いただき、シリーズ累計出荷本数200万本を突破しました。
Instagram ：@phoebe_beautyup (https://www.instagram.com/phoebe_beautyup/)
X : @phoebebeautyup(https://x.com/phoebebeautyup)
◆DINETTE株式会社について
私たちは、すべての女性が自分らしく輝ける社会を目指しています。2017年4月から美容メディア『DINETTE』の運営を開始し、ユーザーから集まった声を元に2019年2月にビューティーブランド『PHOEBE BEAUTY UP』が誕生し、まつ毛美容液を筆頭にスキンケア・メーキャッププロダクトを展開しております。また、2023年1月にフェムケアブランド『LUMERE BEAUTY』をローンチし、総合コスメ・ビューティーブランドとして「全ての女性が自分に自信を持ち自分らしく生きる」ことへ寄り添う存在となることを目指し、事業拡大を行っております。
公式サイト：https://dinette.co.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/dinette_inc/
X：https://x.com/dinette_inc/