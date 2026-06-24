【育てるタオル】表参道にひまわりが咲く夏イベント『ひまわりDays』を開催！公式online storeとの共同企画も。

株式会社英瑞

株式会社英瑞が展開するタオルブランド「育てるタオル」は、2026年7月8日（水）から8月7日（金）までの期間、夏のイベント「ひまわりDays」を開催いたします。

表参道showroomで販売中の店舗限定色「サンフラワー」の名前の由来となったひまわりの季節に合わせ、表参道showroomと公式online storeの共同企画として、さまざまなコンテンツをお楽しみいただける「ひまわりDays」を実施いたします。



期間中は、店内外を鮮やかなひまわりで彩り、夏らしい空間を演出。ひまわりを背景に撮影できるフォトスポットや、Instagramキャンペーン、ご購入特典など、夏の思い出づくりをお楽しみいただけるコンテンツをご用意いたしました。



また、シグネチャーシリーズ「feel」の、表参道showroom限定色としてご好評いただいている「サンフラワー」を、公式online storeでも期間限定で販売いたします。

表参道showroom限定色「サンフラワー」について

ライフスタイルに溶け込む柔らかい色目が特徴である「育てるタオル」の中で、この場所に合う限定色として明るい"黄色"を選びました。

「サンフラワー」という名前の由来は、太陽に向かってまっすぐ伸びる向日葵から。

やわらかな光が差し込む表参道の街並みや、 使うたび心まで明るくなるような心地よさを重ねています。

使うほどに風合いが育っていく「育てるタオル」と、 光を追いながら美しく育つ向日葵。

その共通する姿を、この特別な一色に込めました。

店内外に華やかなひまわりで彩った装飾ディスプレイを展開

期間中、表参道showroomはひまわりをモチーフにした装飾ディスプレイを展開いたします。

店外にはスタッフが育てたひまわりガーデンをご用意。

さらに店内には、ライフスタイルデザインブランド「5%Garden」様が手掛けた、ひまわりを背景に撮影できるフォトスポットが登場します。

まるでひまわり畑を訪れたかのような華やかな空間で、夏ならではのフォトジェニックな時間をお過ごしいただけます。



■ひまわりフォトスポット

「5%Garden」が手掛けた、ひまわりを背景に撮影できるフォトスポット。

ご家族やご友人との記念撮影はもちろん、SNS投稿にもおすすめです。

CONCEPT

太陽の光をたっぷりと浴びながら咲くヒマワリの生命力と、

夏空に広がる明るい風景をベースに、心弾む夏らしい自然空間を表現。

Instagramプレゼントキャンペーン

期間中、表参道showroomへご来店いただき、育てるタオル公式Instagram(https://www.instagram.com/sodaterutowel/)のフォロー＆フォトスポットで撮影した写真をタグ付け投稿をしていただいた方を対象に、プレゼントキャンペーンを実施いたします。

投稿完了後、店内スタッフへお声がけください。

プレゼントをお渡しいたします。

ガチャ「育てるPON!」開催

期間中、表参道showroomにて11,000円（税込）以上ご購入いただいたお客様を対象に、ガチャポンを1回プレゼント。

表参道showroom限定色「サンフラワー」が当たるチャンスも！

ご来店の思い出としてお楽しみください。

公式online store「サンフラワー」期間限定販売

公式online storeでは、普段は店頭でしか出会えない特別なカラーを期間限定で販売。

「遠方でなかなかお店に行けない」という方も、おうちで過ごす時間をちょっと贅沢に彩るギフトをお探しの方も、この貴重な機会に、ぜひ表参道showroomの特別な世界観をご体感ください。

販売期間：2026年7月8日(水)11:00～8月7日(金)19:00

育てるタオル 公式online store(https://sodaterutowel.com/)

■商品名 feel サンフラワー

■ラインナップ・価格（税込）

・プチハンドタオル（20×20cm）／1,320円

・プチフェイスタオル（20×40cm）／1,980円

・フェイスタオル（34×85cm）／3,300円

・バスタオル（60×120cm）／6,820円

■イベント概要

イベント名：ひまわりDays

開催期間：2026年7月8日（水）～8月7日（金）

営業時間：11:00～19:00

開催場所：育てるタオル 表参道showroom

内容：

・ひまわり装飾ディスプレイ

・ひまわりフォトスポット

・Instagramプレゼントキャンペーン

・11,000円（税込）以上ご購入でガチャポン1回

・公式online storeにて「サンフラワー」期間限定販売

会社概要

社名： 株式会社 英瑞（エイズイ）A-Z CORPORATION

代表： 佐藤 昌子

本社： 東京都港区北青山3-5-38 善光ビル

設立： 1965年4月

主な事業内容／繊維製品製造、及び輸入卸

資本金／5000万円

育てるタオル 公式online store：https://sodaterutowel.com/

《リリースに関する問い合わせ先》

株式会社 英瑞（エイズイ） TEL：03-6721-1230 担当：刈屋