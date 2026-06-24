VRで出会った怪獣を連れて帰ろう！『かいじゅうのすみかVR』アクリルスタンドを福岡で販売開始

株式会社日本XRセンター

株式会社日本XRセンター（本社：東京都中野区、代表取締役CEO／プロデューサー：小林大河）は、キャナルシティ博多内のXRセンター福岡店にて、人気VRアトラクション『かいじゅうのすみかVR』に登場する怪獣たちのアクリルスタンドの販売を開始いたしました。

販売するのは、バルタン星人、ピグモン、ゴモラの3種類。『かいじゅうのすみかVR』を体験した後も、お気に入りの怪獣との思い出を持ち帰っていただけるアイテムとして、各税込1,980円で販売いたします。

XRセンター福岡店では、『かいじゅうのすみかVR』の体験に加え、バルタン星人・ピグモン・ゴモラのアクリルスタンドを販売し、体験と連動した楽しみ方を提供いたします。

■ 『かいじゅうのすみかVR』とは

ARアクリルスタンド バルタン星人ARアクリルスタンド ゴモラARアクリルスタンド ピグモン

“おいで。食べたりしないから”

『かいじゅうのすみかVR』は、バルタン星人、ピグモン、ゴモラ、レッドキングなど、円谷プロダクションの人気怪獣たちをリアルなスケールで体験できるVRアトラクションです。

プレイヤーは探査隊の一員としてバギーに乗り込み、怪獣たちが暮らす楽園を探検。探査用レーザーでデータを収集しながら、さまざまな怪獣との出会いを楽しむことができます。

登場する怪獣は全12体。体験ごとに異なるルートを進むため、何度でも新たな怪獣との出会いを楽しめます。

『かいじゅうのすみかVR』は、キャナルシティ博多4階のXRセンター福岡店にて体験いただけます。

■ VRで出会った怪獣たちがアクリルスタンドになって登場

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=3AL0I-V88Do ]

XRセンター福岡店では、『かいじゅうのすみかVR』に登場する人気怪獣たちのアクリルスタンドを販売しております。

ラインアップは、バルタン星人、ピグモン、ゴモラの3種類。

VRで出会ったお気に入りの怪獣を、ご自宅や職場のデスクに飾ってお楽しみいただけます。

【商品概要】

・ARアクリルスタンド バルタン星人（本体：約74×98mm／台座：60×60mm）

・ARアクリルスタンド ゴモラ（本体：約73×98mm／台座：60×60mm）

・ARアクリルスタンド ピグモン（本体：約43×74mm／台座：50×50mm）



・販売元：ティフォン株式会社

・製造元：株式会社BeBlock

・素材：アクリル

・価格：各1,980円（税込）

・販売場所：XRセンター福岡店（キャナルシティ博多4階）

メディア関係者様へ（取材のご案内）

XRセンター福岡店では、『かいじゅうのすみかVR』の体験取材および店舗取材を受け付けております。

また、XRアトラクション事業やロケーションXR市場の取り組みについても取材いただけます。

掲載・取材をご希望のメディア関係者様は、下記までお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ先：customersuccess@vrarri.com

【会社概要】

日本XRセンターは、日本、インド、サンフランシスコに拠点を持ち、“ベストバリューでXR実装を促進する“をミッションに、XRゲーム・アトラクション及びXR研修のコンテンツ開発を行う会社です。XR業界の権威あるイベント「XR Kaigi2025」のコンシューマー部門で最優秀賞を獲得しました。

会社名：株式会社日本XRセンター

所在地：〒164-0012 東京都中野区本町2-46-1中野坂上サンブライトツイン14階 東京コンテンツインキュベーションセンター No.29

代表者：小林大河

設立：2023年5月22日

事業内容：VRアトラクション開発及び店舗運営

主な実績：XR Kaigi 2025 コンシューマー部門最優秀賞受賞・Youtube経営エンターテインメント番組「REAL VALUE」出演・テレビ番組「有吉くんの正直さんぽ」出演

店舗展開：東京（中野ブロードウェイ）・福岡（キャナルシティ博多）・熊本（グリーンランド）

ホームページ：https://www.vrarri.com/

店舗ホームページ：https://xrcenter.space/

当社直営の常設店「XR Center Game Space」の最新情報は、当社公式LINEアカウントおよびSNSで随時お知らせいたします。

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