乳酸菌サプリ『LUXURY PROBIOTICS+』が「ISETAN BEAUTY ベストコスメ インナーサポート部門 第1位」を連続受賞

株式会社we labo

インナーサポート部門 第1位 受賞 『LUXURY PROBIOTICS+』

株式会社we laboが展開するインナーエイジングケアブランド「we world」の乳酸菌サプリメント『LUXURY PROBIOTICS+』が、三越伊勢丹が選出する「ISETAN BEAUTY ベストコスメ 2026 上半期」において、インナーサポート部門 第1位を受賞いたしました。

「ISETAN BEAUTY ベストコスメ 2025 年間」に続き、連続の1位受賞です。

「ISETAN BEAUTY ベストコスメ 2026 上半期」は、伊勢丹新宿店および「ISETAN BEAUTY online」における購買データ（売上金額・販売数）をもとに選出されるアワードです。『LUXURY PROBIOTICS+』は、多くのお客様からご支持いただいているインナーケアサプリメントとして評価され、このたび第1位を受賞いたしました。

また、「ISETAN BEAUTY ベストコスメ 2025 上半期」では同ブランドのNMNサプリメント『LUXURY NMN 15000』、「ISETAN BEAUTY ベストコスメ 2025 年間」および「ISETAN BEAUTY ベストコスメ 2026 上半期」では『LUXURY PROBIOTICS+』がインナーサポート部門 第1位を受賞しており、we worldブランドとして3期連続での第1位受賞となります。

「ISETAN BEAUTY ベストコスメ 2026 上半期」インナーサポート部門 第1位を獲得した『LUXURY PROBIOTICS+』「ISETAN BEAUTY ベストコスメ 2025 年間」インナーサポート部門 第1位を獲得した『LUXURY PROBIOTICS+』「ISETAN BEAUTY ベストコスメ 2025 上半期」インナーサポート部門 第1位を受賞した、NMNサプリメント『LUXURY NMN 15000』

「ISETAN BEAUTY ベストコスメ 2026 上半期」

https://meeco.mistore.jp/meeco/bestcosmetics/(https://meeco.mistore.jp/meeco/bestcosmetics/)

ISETAN BEAUTY ベストコスメ 受賞記念キャンペーン

今回の受賞を記念し、公式オンラインストアにて期間限定の特別キャンペーンを実施いたします。

【キャンペーン期間】

2026年6月24日（水）～6月30日（火）

【キャンペーン内容】

3個セット 10％OFF

通常価格 55,080円（税込）

↓

特別価格 49,572円（税込）

【販売場所】

公式オンラインストア

https://shop.welabo.jp/

ISETAN BEAUTY ベストコスメ 受賞製品

腸からのエイジングケアに特化した乳酸菌サプリメント

『LUXURY PROBIOTICS+』は、従来の腸活・腸内ケアを超え、エイジング研究の世界的基準である「エイジングホールマーク」が示す12の老化要因の中でも、近年注目が高まる「腸内細菌バランスの崩れ」に着目して開発されたサプリメントです。

〈製品特徴〉

小腸～大腸まで届く4種の生きた善玉菌と、善玉菌の定着を助ける3種のプレバイオティクス（善玉菌の栄養素）を独自配合しております。

腸の救世主と呼ばれる「短鎖脂肪酸の産生」「善玉菌の増加と定着」に着目

老化要因の中でも、特に以下にアプローチが期待できます。

・腸内細菌バランスの乱れ

・慢性炎症

・栄養感知能力の低下

最先端長寿研究や専門家の知見を基に、配合内容だけでなく安全性・製造工程にも徹底的にこだわり、高い実感性を求めるユーザーから支持を集めています。

『LUXURY PROBIOTICS+』（\18,360 税込）『LUXURY PROBIOTICS+』は、エイジングホールマークスが示す12の老化要因の内、3つの要因にアプローチします

〈製品情報〉

製品名：LUXURY PROBIOTICS+

価格：18,360円（税込）

内容量：3粒×30包（1か月分）

ご購入はこちら

【公式オンラインショップ】

https://welabo.jp/shopping/

【Amazon】

https://www.amazon.co.jp/dp/B0C2TN4C9T/

【販売店】

伊勢丹 新宿店 B2F、6F／銀座三越 7F／三越日本橋本店 7F／京王百貨店新宿店 8F／小田急百貨店町田店 5F／伊勢丹浦和店 6F／新潟伊勢丹 3F／ジェイアール京都伊勢丹 B2F／大丸京都店 B1F／阪神梅田本店 B1F／あべのハルカス近鉄本店 ウィング館B2F／福屋八丁堀本店 6F

▶︎ we world 公式Instagram

https://www.instagram.com/ww.weworld/

@ww.weworld

株式会社welabo 企業理念

年齢を超えて常に躍動し、輝き続ける人生

「アクティブエイジング」という未来を、あなたへ。

we worldは、年齢を超えた輝きと力強さを引き出すエイジングインナーケアブランドです。

老化を恐れる時代から、年齢を味方にする時代へ。



新たな可能性に満ちた未来のために、we worldはこれからも進化を続けます。