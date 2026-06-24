乳酸菌サプリ『LUXURY PROBIOTICS+』が「ISETAN BEAUTY ベストコスメ インナーサポート部門 第1位」を連続受賞

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株式会社we labo



インナーサポート部門 第1位 受賞 『LUXURY PROBIOTICS+』



株式会社we laboが展開するインナーエイジングケアブランド「we world」の乳酸菌サプリメント『LUXURY PROBIOTICS+』が、三越伊勢丹が選出する「ISETAN BEAUTY ベストコスメ 2026 上半期」において、インナーサポート部門 第1位を受賞いたしました。


「ISETAN BEAUTY ベストコスメ 2025 年間」に続き、連続の1位受賞です。




「ISETAN BEAUTY ベストコスメ 2026 上半期」は、伊勢丹新宿店および「ISETAN BEAUTY online」における購買データ（売上金額・販売数）をもとに選出されるアワードです。『LUXURY PROBIOTICS+』は、多くのお客様からご支持いただいているインナーケアサプリメントとして評価され、このたび第1位を受賞いたしました。



また、「ISETAN BEAUTY ベストコスメ 2025 上半期」では同ブランドのNMNサプリメント『LUXURY NMN 15000』、「ISETAN BEAUTY ベストコスメ 2025 年間」および「ISETAN BEAUTY ベストコスメ 2026 上半期」では『LUXURY PROBIOTICS+』がインナーサポート部門 第1位を受賞しており、we worldブランドとして3期連続での第1位受賞となります。





「ISETAN BEAUTY ベストコスメ 2026 上半期」インナーサポート部門 第1位を獲得した『LUXURY PROBIOTICS+』

「ISETAN BEAUTY ベストコスメ 2025 年間」インナーサポート部門 第1位を獲得した『LUXURY PROBIOTICS+』

「ISETAN BEAUTY ベストコスメ 2025 上半期」インナーサポート部門 第1位を受賞した、NMNサプリメント『LUXURY NMN 15000』



「ISETAN BEAUTY ベストコスメ 2026 上半期」


https://meeco.mistore.jp/meeco/bestcosmetics/(https://meeco.mistore.jp/meeco/bestcosmetics/)




ISETAN BEAUTY ベストコスメ 受賞記念キャンペーン



今回の受賞を記念し、公式オンラインストアにて期間限定の特別キャンペーンを実施いたします。



【キャンペーン期間】


2026年6月24日（水）～6月30日（火）



【キャンペーン内容】


3個セット 10％OFF


通常価格 55,080円（税込）



特別価格 49,572円（税込）



【販売場所】


公式オンラインストア


https://shop.welabo.jp/






ISETAN BEAUTY ベストコスメ 受賞製品


腸からのエイジングケアに特化した乳酸菌サプリメント


『LUXURY PROBIOTICS+』は、従来の腸活・腸内ケアを超え、エイジング研究の世界的基準である「エイジングホールマーク」が示す12の老化要因の中でも、近年注目が高まる「腸内細菌バランスの崩れ」に着目して開発されたサプリメントです。



〈製品特徴〉

小腸～大腸まで届く4種の生きた善玉菌と、善玉菌の定着を助ける3種のプレバイオティクス（善玉菌の栄養素）を独自配合しております。



腸の救世主と呼ばれる「短鎖脂肪酸の産生」「善玉菌の増加と定着」に着目


老化要因の中でも、特に以下にアプローチが期待できます。


・腸内細菌バランスの乱れ


・慢性炎症


・栄養感知能力の低下



最先端長寿研究や専門家の知見を基に、配合内容だけでなく安全性・製造工程にも徹底的にこだわり、高い実感性を求めるユーザーから支持を集めています。





『LUXURY PROBIOTICS+』（\18,360 税込）

『LUXURY PROBIOTICS+』は、エイジングホールマークスが示す12の老化要因の内、3つの要因にアプローチします


〈製品情報〉

製品名：LUXURY PROBIOTICS+


価格：18,360円（税込）


内容量：3粒×30包（1か月分）




ご購入はこちら


【公式オンラインショップ】


https://welabo.jp/shopping/



【Amazon】


https://www.amazon.co.jp/dp/B0C2TN4C9T/



【販売店】


伊勢丹 新宿店 B2F、6F／銀座三越 7F／三越日本橋本店 7F／京王百貨店新宿店 8F／小田急百貨店町田店 5F／伊勢丹浦和店 6F／新潟伊勢丹 3F／ジェイアール京都伊勢丹 B2F／大丸京都店 B1F／阪神梅田本店 B1F／あべのハルカス近鉄本店 ウィング館B2F／福屋八丁堀本店 6F



▶︎ we world 公式Instagram


https://www.instagram.com/ww.weworld/


@ww.weworld




株式会社welabo 企業理念


年齢を超えて常に躍動し、輝き続ける人生


「アクティブエイジング」という未来を、あなたへ。



we worldは、年齢を超えた輝きと力強さを引き出すエイジングインナーケアブランドです。


老化を恐れる時代から、年齢を味方にする時代へ。



新たな可能性に満ちた未来のために、we worldはこれからも進化を続けます。