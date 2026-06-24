乳酸菌サプリ『LUXURY PROBIOTICS+』が「ISETAN BEAUTY ベストコスメ インナーサポート部門 第1位」を連続受賞
インナーサポート部門 第1位 受賞 『LUXURY PROBIOTICS+』
株式会社we laboが展開するインナーエイジングケアブランド「we world」の乳酸菌サプリメント『LUXURY PROBIOTICS+』が、三越伊勢丹が選出する「ISETAN BEAUTY ベストコスメ 2026 上半期」において、インナーサポート部門 第1位を受賞いたしました。
「ISETAN BEAUTY ベストコスメ 2025 年間」に続き、連続の1位受賞です。
「ISETAN BEAUTY ベストコスメ 2026 上半期」は、伊勢丹新宿店および「ISETAN BEAUTY online」における購買データ（売上金額・販売数）をもとに選出されるアワードです。『LUXURY PROBIOTICS+』は、多くのお客様からご支持いただいているインナーケアサプリメントとして評価され、このたび第1位を受賞いたしました。
また、「ISETAN BEAUTY ベストコスメ 2025 上半期」では同ブランドのNMNサプリメント『LUXURY NMN 15000』、「ISETAN BEAUTY ベストコスメ 2025 年間」および「ISETAN BEAUTY ベストコスメ 2026 上半期」では『LUXURY PROBIOTICS+』がインナーサポート部門 第1位を受賞しており、we worldブランドとして3期連続での第1位受賞となります。
「ISETAN BEAUTY ベストコスメ 2026 上半期」インナーサポート部門 第1位を獲得した『LUXURY PROBIOTICS+』
「ISETAN BEAUTY ベストコスメ 2025 年間」インナーサポート部門 第1位を獲得した『LUXURY PROBIOTICS+』
「ISETAN BEAUTY ベストコスメ 2025 上半期」インナーサポート部門 第1位を受賞した、NMNサプリメント『LUXURY NMN 15000』
「ISETAN BEAUTY ベストコスメ 2026 上半期」
https://meeco.mistore.jp/meeco/bestcosmetics/(https://meeco.mistore.jp/meeco/bestcosmetics/)
ISETAN BEAUTY ベストコスメ 受賞記念キャンペーン
今回の受賞を記念し、公式オンラインストアにて期間限定の特別キャンペーンを実施いたします。
【キャンペーン期間】
2026年6月24日（水）～6月30日（火）
【キャンペーン内容】
3個セット 10％OFF
通常価格 55,080円（税込）
↓
特別価格 49,572円（税込）
【販売場所】
公式オンラインストア
https://shop.welabo.jp/
ISETAN BEAUTY ベストコスメ 受賞製品
腸からのエイジングケアに特化した乳酸菌サプリメント
『LUXURY PROBIOTICS+』は、従来の腸活・腸内ケアを超え、エイジング研究の世界的基準である「エイジングホールマーク」が示す12の老化要因の中でも、近年注目が高まる「腸内細菌バランスの崩れ」に着目して開発されたサプリメントです。
〈製品特徴〉
小腸～大腸まで届く4種の生きた善玉菌と、善玉菌の定着を助ける3種のプレバイオティクス（善玉菌の栄養素）を独自配合しております。
腸の救世主と呼ばれる「短鎖脂肪酸の産生」「善玉菌の増加と定着」に着目
老化要因の中でも、特に以下にアプローチが期待できます。
・腸内細菌バランスの乱れ
・慢性炎症
・栄養感知能力の低下
最先端長寿研究や専門家の知見を基に、配合内容だけでなく安全性・製造工程にも徹底的にこだわり、高い実感性を求めるユーザーから支持を集めています。
『LUXURY PROBIOTICS+』（\18,360 税込）
『LUXURY PROBIOTICS+』は、エイジングホールマークスが示す12の老化要因の内、3つの要因にアプローチします
〈製品情報〉
製品名：LUXURY PROBIOTICS+
価格：18,360円（税込）
内容量：3粒×30包（1か月分）
ご購入はこちら
【公式オンラインショップ】
https://welabo.jp/shopping/
【Amazon】
https://www.amazon.co.jp/dp/B0C2TN4C9T/
【販売店】
伊勢丹 新宿店 B2F、6F／銀座三越 7F／三越日本橋本店 7F／京王百貨店新宿店 8F／小田急百貨店町田店 5F／伊勢丹浦和店 6F／新潟伊勢丹 3F／ジェイアール京都伊勢丹 B2F／大丸京都店 B1F／阪神梅田本店 B1F／あべのハルカス近鉄本店 ウィング館B2F／福屋八丁堀本店 6F
▶︎ we world 公式Instagram
https://www.instagram.com/ww.weworld/
@ww.weworld
株式会社welabo 企業理念
年齢を超えて常に躍動し、輝き続ける人生
「アクティブエイジング」という未来を、あなたへ。
we worldは、年齢を超えた輝きと力強さを引き出すエイジングインナーケアブランドです。
老化を恐れる時代から、年齢を味方にする時代へ。
新たな可能性に満ちた未来のために、we worldはこれからも進化を続けます。