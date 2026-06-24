タイドラマ『Me and Thee／ミー・アンド・ティー』CSチャンネル・日テレプラスにて7月13日(月) 23時 テレビ初放送！

株式会社ＣＳ日本

株式会社ＣＳ日本（東京都港区）は、当社が運営するCSチャンネル「日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ」で、タイドラマ「Me and Thee／ミー・アンド・ティー」を、7月13日(月)23:00から、テレビ初放送いたします。本作で主演を務めるのは、これまで「Fish Upon the Sky」（2021年）、「Never Let Me Go」（2022年）、「We Are」（2024年）で共演してきたポンドとプーウィン。

これまで学生役を中心にキャリアを築いてきたが、ポンドはマフィア一族の息子・ティーを、プーウィンはカメラマンのピーチを演じ実年齢より上の役に挑戦。成熟した魅力とコミカルな演技で、新境地を切り拓き、二人にとって俳優人生の代表作となる。また、「ThamePo -Heart That Skips a Beat-」

主演のウィリアム＆エス、パース＆サンタといったGMMTVの人気俳優たちも集結。ウィリアムはティーの弟・ローム役、エスは友人であり護衛兼秘書のモーク役を演じ、物語に欠かせないキャラクターを発揮。恋に落ちたら直球でアプローチするティーと、恋にはかなり鈍感なピーチ。ティーのひたむきな愛はピーチの心の奥底にあった孤独を包み込んでいき、2人の想いが1つに重なった時、最高にハッピーで心温まる感動の結末をお楽しみに。

■あらすじ

マフィア一家に生まれたティーは、香水ブランド“アルセニー”を手掛ける若手実業家。ある日、香水の新作コレクションの撮影で、モデルを務めるアーランに好意を抱く。その撮影を担当したフリーランスの有名カメラマンであるピーチは、アーランがティーに口説かれる現場に遭遇し、その物々しい雰囲気にアーランをその場から助け出す。平穏で1人で過ごすことが好きなピーチだが、突然現れたティーからアーランを口説く方法を教えてほしいと恋愛の指南役を頼まれ、穏やかだった生活は崩れ去ってしまう。ところが、いつの間にかアーランではなくピーチがティーに口説かれていて…。

◆放送情報

タイドラマ「Me and Thee／ミー・アンド・ティー」

・7/13(月)スタート 毎週(月)～(金) 23:00～ ※7/22(水)休止

https://www.nitteleplus.com/program/meandthee/

◆チャンネル情報 ※視聴にはご契約が必要です

日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ：https://www.nitteleplus.com

スカパー！（Ch.300）、スカパー！プレミアム（Ch.619）

J:COM（Ch.757）ほか全国CATV

ひかりＴＶ（Ch.555）、auひかり

◆会社情報

会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）

代表取締役社長：高橋 知也

所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階