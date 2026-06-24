最新作公開を記念して、2012年の名作がカラオケルームに登場！「宇宙刑事ギャバン　ＴＨＥ　ＭＯＶＩＥ」をJOYSOUND「みるハコ」で、6月26日(金)より無料配信！

株式会社エクシング

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社エクシングは、通信カラオケ「JOYSOUND」の映像視聴サービス「みるハコ」にて、最新作映画『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画2026』公開を記念し、2012年に公開された、「宇宙刑事ギャバン ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」を期間限定で無料配信します。本配信は、6月26日(金)から8月25日(火)までの期間、対象機種「JOYSOUND X1」および「JOYSOUND MAX GO」を導入している全国のカラオケルームでお楽しみいただけます。

▽みるハコWEBサイト特設ページ（チケット購入・視聴方法など）：

https://miruhaco.jp/archives/item2/826668/

『宇宙刑事ギャバン THE MOVIE』は、かつて地球を救った伝説の英雄からその名と使命を受け継いだ、若き宇宙刑事・十文字撃の活躍を描くSFアクション作品です。新世代のヒーローとなった彼を中心に、地球の滅亡を企む宇宙犯罪組織との激しい攻防が展開されます。かつて滅ぼされたはずの悪の空間の復活、そして幼馴染の少女を巡る陰謀に若き刑事たちが立ち向かいます。偉大な先代の魂を受け継ぎ、時に葛藤しぶつかり合いながらも、大切なものを守るために命を懸けて戦う新世代の姿を描いた本作は、世代を問わず楽しめること間違いなし！

ぜひこの機会に、お近くのカラオケルームで作品の世界観に浸りながら、特別なひとときをお過ごしください。

＝＝ 宇宙刑事ギャバン ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ＝＝

◆対象機種・店舗：「JOYSOUND X1」、「JOYSOUND MAX GO」を導入している対象店舗

※対象店舗は、みるハコWEBサイトの特設ページをご確認ください。

◆配信期間：2026年6月26日(金) ～ 2026年8月25日(火)

◆配信コンテンツ： 宇宙刑事ギャバン ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ

◆料金：無料 ※別途室料

◆再生時間：1時間23分

▽みるハコWEBサイト特設ページ（チケット購入・視聴方法など）：

https://miruhaco.jp/archives/item2/826668/

▼JOYSOUND「みるハコ」とは

カラオケルームで音楽、スポーツのライブ・ビューイングや、選りすぐりの映画・アニメなどを視聴できるサービスです。映像とともに気兼ねなく会話や飲食ができるのは、プライベート空間ならでは！「同じ趣味の仲間と盛り上がりたい」「最近会えなかった友人とのひと時に」「自分だけの没入できる空間が欲しい」 そんな思いを叶える身近な場所としてお楽しみください。

【映画公開情報】

『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画2026』

7月24日（金）より劇場公開！

https://zeztz-gavan-26movie.com/

映画「ゼッツ・ギャバン インフィニティ」製作委員会

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