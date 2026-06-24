楽天市場向けPC・スマートフォン対策用の画像自動生成ツール「IMG-UP」がレビュー選定を自動化する「AIおまかせ機能」をリリース【らくらくーぽん利用者限定】

株式会社ECXグループ

株式会社ECXグループ（本社：東京都港区、代表取締役会長：田中 裕之）の子会社でグリニッジ株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：塚部 一貴）は、楽天市場のPC・スマートフォン対策用の画像自動生成サービス「IMG-UP」において、「らくらくーぽん」利用店舗限定の新機能として、AIが最適なレビューを自動分析・選定してページに掲載する「AIおまかせ機能」の提供を開始いたしました。

■ 「AIおまかせ機能」開発背景

楽天市場においてレビューの重要性が増す一方で、「売上に繋がる良質なレビューの選別」や「定期的な画像更新」は店舗様の大きな運用負荷となっていました。

こうした課題を解決するため、AIの活用によってレビューの「分析・選定」から「商品画像への反映」までを自動化しました。

■ 「AIおまかせ機能」主な機能・特徴

1. 最大100件のレビューから売上に繋がる「最高の1件」をAIが厳選

これまでの「最新の1件を表示」に加えて、らくらくーぽんにある直近最大100件のレビューデータをAIが徹底分析し「具体的エピソード」「ポジティブな共感性」「説得力のある体験談」の3つの観点から、ユーザーの購買意欲を高める最適な1件を選定します。

注文番号などの個人情報やネガティブな要素は自動除外されるため、ブランドイメージも守られます。



l 具体的エピソード：強みが伝わる具体的な体験談

l ポジティブな共感性：「使ってみたい」と思わせる動機付け

l 説得力のある体験談：検討中ユーザーが信頼できる客観的な内容

2. AIの選定理由を管理画面上にアイコン表示で「可視化」

AIがそのレビューを選んだ具体的な理由や評価ポイントを、管理画面上で確認できます。

ECコンサルタントの視点を取り入れた解説が可視化されるため、店舗様も安心して掲載をおまかせいただけます。

3. 設定不要＆毎月自動更新で運用の手間は「ゼロ」

毎月、AIが最適なレビューへ商品画像を自動更新します。

「らくらくーぽん」利用店舗は新たな設定不要で、自動的に切り替わります。

※AIによる画像更新の件数は1店舗につき月間20,000回まで、上限に到達した場合は翌月まで画像更新は行われません。

■「IMG-UP」とは

「IMG-UP（イメージアップ）」は、楽天市場におけるスマートフォン対策用の画像自動生成サービスです。

楽天ランキング入賞や受賞歴・レビュー評価点数・ピックアップレビュー・出荷日、お知らせなどの最新情報をシステムが自動で取得し、商品画像に組み込むことで可視化し、ユーザーに「安心感」「信頼感」「人気度」を瞬時に伝えることができます。

これまで多くの店舗が、スマートフォン施策の一環として「高評価レビューの表示」「楽天ランキング入賞バナーの追加」などを手作業で行ってきましたが、「IMG-UP」を活用すれば自動化によって手間を削減しながら、より効果的な訴求を実現できます。

■「IMG-UP」概要

サービス名 ： IMG-UP（イメージアップ）

サービス内容： 楽天市場のPC・スマートフォン対策用の画像自動生成サービス

価格 ： 10,000円 （税別）10,000商品まで

URL : https://img-up.greenwich.co.jp/

▶▶ 「IMG-UP」無料トライアル申込みページ

URL：https://img-up.ultra-cloud.com/trial/request(https://img-up.ultra-cloud.com/trial/request)

■同時利用800店舗突破「IMG-UP×らくらくーぽん」セット割引プラン

レビュー増加と商品ページ訴求力強化の好循環サイクルで売れ続ける仕組みを実現します。らくらくーぽん同時利用でIMG-UPの月額利用料が通常料金10,000円の半額の5,000円でご利用いただけます。

価格 ： 5,000円（税別）

（※らくらくーぽん利用料10,000円（税別）が別途かかります。）



対象： 「らくらくーぽん」および「IMG-UP」を同時利用されるEC事業者様

詳細URL： https://img-up.greenwich.co.jp/coupon-campaign/(https://img-up.greenwich.co.jp/coupon-campaign/)

■ グリニッジ株式会社

・所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-19-20 プレファス神宮前 3階

・代表取締役 塚部 一貴

・設立：2003年5月26日

・事業内容：SaaS事業

・URL：https://www.greenwich.co.jp/

■本件に関する問い合わせ先

グリニッジ株式会社

営業担当

MAIL：ecs@greenwich.co.jp

TEL：03-5510-7260

FAX：03-5510-7296