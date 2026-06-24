【村重杏奈×VIAGE】大人気ブラ「TOLEETY」が誕生2周年！村重杏奈が寝る間も惜しんで突き詰めた待望の新色“大人ベージュ”が6月24日発売。記念セールや限定トレカ特典も一挙解禁！

株式会社HRC

バストケアを中心とした女性向け通販事業を展開する株式会社HRC （本社：東京都豊島区 代表取締役：中沢宏）は、累計1,000万枚を突破した大人気ナイトブラブランド「VIAGE」とタレントの村重杏奈さんが共同プロデュースするインナーウエアブランド「TOLEETY（トゥリーティ）」の誕生2周年を記念し、2026年6月24日（水）より、夏の薄着シーズンに最適な待望の新色「ベージュ」を発売いたします。

2024年6月のブランド誕生以来、多くの女性に支持されてきた「TOLEETY」は、先日ついにシリーズ累計販売枚数80万枚を突破いたしました（2026年6月10日時点）。

そこで、この2年間の感謝を込め、新色発売と同日より村重杏奈さんの限定コンテンツがもらえる「SNS投稿キャンペーン」や、公式オンラインストアにて最大2,178円（税込）OFFとなる過去最大級の「2周年記念セール」も期間限定で開催いたします。

■「ベージュ＝ダサい」を覆す！夏服のオシャレを楽しむための“大人ベージュ”が新登場

待望の新色ベージュ プロデューサー村重杏奈さん着用写真

2周年を迎え、お客様から最も多くのご要望をいただいたのが「夏服でも透けない色がほしい」という声でした。白いTシャツやシアー素材のトレンドが続く中、インナーの透けに悩む女性のために、徹底的に肌馴染みの良さを追求。

プロデューサーの村重杏奈さんが「ベージュはベージュでも、最高に綺麗に見える“大人ベージュ”を作りたい！」とこだわり抜いた、大人のわがままを叶えるスキンカラー「ベージュ」が満を持して仲間入りします。

素肌に溶けこむスキンカラー白いTシャツにも透けないカラー

【プロデューサー・村重杏奈さんのコメント】

「新色はベージュはベージュでも、『大人ベージュ』でございます！夏に白いTシャツを着るとき、やっぱり一番頼りになるのはベージュなんですよね。だからTOLEETYのベージュは、服に絶対に透けない・響かないのはもちろん、身に付けるだけでお肌がパッとトーンアップして、すっごく綺麗に見える色味にこだわりました！ 毎日、寝る間も惜しんでこの絶妙なカラーを突き詰めたので、自信を持っておすすめできます。ベージュの概念、変わっちゃうと思います。みんなの夏のオシャレをお守りする最高の一枚ができたので、ぜひ試してほしいです！」

■2年で累計80万枚*¹突破！なぜ今、「TOLEETY」がここまで女性に支持されるのか？

プロデューサー 村重杏奈さん

大人気ナイトブラ「VIAGE」のバストケアの知見と、タレント・村重杏奈さんの「わがままな自分だからこそ、どの瞬間も綺麗でいたい」というこだわりを掛け合わせて生まれたTOLEETY。

「日中もラクに過ごしたい、でもバストケアは妥協したくない」という現代女性のリアルなニーズに寄り添い続け、発売からわずか2年で累計販売枚数80万枚を突破するメガヒットブランドへと成長いたしました。SNSでも「着けていることを忘れる心地よさ」「ノンワイヤーなのに理想のラインが作れる」*²と口コミが広がり続けています。

*¹ 2026年6月10日時点のシリーズ累計販売枚数

*² 着用時の補正効果による

■【SNS企画】村重杏奈さんの限定オリジナル画像＆トレカがもらえる2周年インスタ投稿キャンペーン

2年間ブランドを支えてくださったファンの皆様へ感謝を込め、特別なプレゼント企画を

公式Instagramにて実施いたします。*³

≪参加対象≫

TOLEETYを購入し、InstagramのTOLEETY公式アカウント（@toleety_official(https://www.instagram.com/toleety_hrc/?hl=ja)）のフォローと

指定のハッシュタグをつけて投稿してくださった方

≪特典１.【参加者全員】≫

村重杏奈さんの「限定オリジナル画像」プレゼント

≪特典２.【参加者の中から10名様】≫

新色も選べる「ブラ＆ショーツセット」 ＋ 「村重杏奈限定トレーディングカード」をプレゼント

*³ 応募条件や注意事項詳細は、TOLEETY公式Instagramのキャンペーン詳細投稿をご確認ください。

■【公式ストア限定】最大2,178円OFF！期間限定「2周年記念セール」も同時開催！

Instagram投稿キャンペーン特典 ここでしか手に入らない村重杏奈さん限定トレーディングカード

公式オンラインストアにて、まとめ買いがお得になる過去最大級のセールを開催いたします。

単品からセットまで、全オファーが割引対象となる「期間限定」のスペシャルセールです。

▼ スケジュール

第1弾： 2026年6月24日(水) 14:00 ～ 7月6日(月) 14:00（予定）

【割引 ＋ 500ポイントアップ付与※】のダブル特典！

第2弾： 2026年7月6日(月) 14:00 ～ 7月13日(月) 14:00（予定）

【特別割引】のみでの実施

▼ 価格（すべて税込）

【一番お得！】ブラショーツ3枚セット： 通常19,668円 ⇒ 17,490円【2,178円OFF】

（★第1弾はさらに500pt付与）

【定番人気】ブラ3枚セット： 通常13,134円 ⇒ 11,814円【1,320円OFF】

（★第1弾はさらに500pt付与）

※ポイントは次回以降のお買い物でご利用いただけます。

【最大2,178円OFF】TOLEETY2周年記念セール特設ページはこちら(https://toleety.com/lp?u=sin2prr&utm_source=sinm&utm_medium=prr&utm_campaign=snt)

■「TOLEETY（トゥリーティ）」商品概要

ブラックグレーパープルピンク

【商品概要：ブラ】

商品名：TOLEETY（トゥリーティ）軽やかストレスフリーブラ

素材 ：【身生地】ナイロン83％ ポリウレタン17％

【カップ】ナイロン79％ ポリウレタン21％

カラー：ブラック、グレー、パープル、ピンク、ベージュ（新色）

サイズ：8サイズ展開

（A65-70・A75-85・BC65-70・BC75-85・DE65-70・DE75-85・F65-70・F75-85）

単品価格： 通常価格 4,378円（税込） ⇒ セール特別価格 4,268円（税込）

販売店：ECサイト「TOLEETY official store」(https://toleety.com/lp?u=sin2prr&utm_source=sinm&utm_medium=prr&utm_campaign=snt)

【商品概要：ショーツ】

商品名：TOLEETY（トゥリーティ）軽やかストレスフリーショーツ

素材 ：【身生地／後ろ生地】ナイロン79％ ポリウレタン21％

【前シアー部分】ナイロン83％ ポリウレタン17％

【クロッチ】綿100％

カラー ：ブラック、グレー、パープル、ピンク、ベージュ（新色）

サイズ ： 3サイズ展開（S・M・L）

ブラ＆ショーツセット価格： 通常価格 6,556円（税込） ⇒ セール特別価格 6,336円（税込）

販売店：ECサイト「TOLEETY official store」(https://toleety.com/lp?u=sin2prr&utm_source=sinm&utm_medium=prr&utm_campaign=snt)

■「TOLEETY（トゥリーティ）」とは

TOLEETYは、「To Live True To Yourself」（「自分らしく生きる＝「なりたい」に向かって想いのままに進むこと」）というメッセージを込め、「私らしく、なりたい私へ。」という女性の願いを、誰もが叶えられる未来を実現するために誕生したブランドです。私たちは、そんなお客様に伴走し続け、「下着による当たり前のストレス」がない状態を当たり前にする。そして、「なりたい」を誰もが叶えられる未来を、これから実現していきます。



「TOLEETY official site」(https://toleety.com/)

■村重杏奈さんプロフィール

元HKT48一期生。父が日本人、母がロシア人というハーフタレント。明るく独特なポジティブキャラで見ない日はないくらいバラエティー中心に活躍。その一方、ハーフの容姿を生かして、様々なファッション誌やTGCなどモデルとしても活躍の幅を広げて多方面で活躍している。

また最近では、自身初の写真集【村重杏奈写真集「あんな」】を出版し、話題に。

■会社概要

■株式会社HRC

所在地：東京都豊島区高田3-14-29 KDX高田馬場ビル5階

代表者：代表取締役 中沢宏

創 業：2015年10月

資本金：3,000万円

従業員：113名（2026年3月時点）※子会社含む

URL：https://c-hrc.com/



【グループ会社】

■ネクステージグループホールディングス株式会社

所在地：東京都新宿区高田馬場4丁目9-12 日新西北ビル 7階

代表者：丹野 直人（代表取締役社長・グループCEO）

創 業：2006年8月

資本金：約2億7,052万円（グループ総資本金）

従業員数：255名（2025年10月時点）※グループ全体、派遣・パート除く

URL：https://c-nextage.com/