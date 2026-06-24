ネットショッピング中のポップアップ広告の「閉じる」ボタン、9割以上の方が誤タップでイライラ！約2割が「二度と利用しない」と答えたUIとは？

株式会社シナブル

株式会社シナブル(https://www.scinable.com/)（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：小林 裕紀）は、主にスマートフォンを使用してネットショッピングする20～50代の男女を対象に、「スマートフォンでのネットショッピングにおけるポップアップのストレス」に関する調査を実施しました。

スマートフォンでのネットショッピングは日常的なものとなりましたが、買い物の途中で画面を覆うポップアップに煩わしさを感じた経験はありませんか。

「閉じる」ボタンが押しにくかったり、決済の最中に別の案内が表示されたりすることで、せっかくの購買意欲が削がれてしまうケースも多く見受けられます。

では、意図しないポップアップによってストレスを感じているユーザーは、実際にどのくらいいるのでしょうか。

また、購入を諦めてしまう要因や、サイト運営者に求める理想的な表示方法とは、どのようなものなのでしょうか。

そこで今回、EC・OMO向け統合型MA/CRMプラットフォーム『EC Intelligence』（https://www.scinable.com/）を提供している株式会社シナブルは、主にスマートフォンを使用してネットショッピングする20～50代の男女を対象に、「スマートフォンでのネットショッピングにおけるポップアップのストレス」に関する調査を実施しました。

調査概要：「スマートフォンでのネットショッピングにおけるポップアップのストレス」に関する調査

【調査期間】2026年5月28日（木）～2026年5月29日（金）

【調査方法】PRIZMA（https://www.prizma-link.com/press）によるインターネット調査

【調査人数】1,003人

【調査対象】調査回答時に主にスマートフォンを使用してネットショッピングする20～50代の男女と回答したモニター

【調査元】株式会社シナブル（https://www.scinable.com/）

【モニター提供元】サクリサ

利用者の約8割が買い物中の「意図しないポップアップ」にストレスを感じている

はじめに、「普段、スマートフォンでネットショッピングする頻度」について尋ねたところ、『月に2～3回程度（25.9％）』と回答した方が最も多く、『2～3ヶ月に1回以下（25.5％）』『月に1回程度（21.6％）』と続きました。

月に1回以上の頻度で利用する方を合計すると、約7割が日常的にスマートフォンを使ってネットショッピングをしていることが判明しました。

「スマートフォンでネットショッピングするとき、意図しないポップアップの広告や案内が表示されて操作にストレスを感じることはどのくらいあるか」と尋ねたところ、約8割が『よくある（37.1％）』『ときどきある（42.7％）』と回答しました。

多くの方が意図しない表示にストレスを感じていることから、ポップアップ広告などの過剰な案内が、スマートフォンでの快適な購買体験を損なうことが示されました。

具体的にどのようなポップアップに直面しているのでしょうか。

ここからは前問で『よくある』『ときどきある』と回答した方にうかがいました。

「スマートフォンでネットショッピングしている際に表示されるポップアップのうち、多く遭遇するタイプ」について尋ねたところ、『クーポン配布やセール情報に関するもの（48.1％）』と回答した方が最も多く、『閲覧履歴に基づいたおすすめ商品（40.4％）』『外部サイトへの広告（アフィリエイトなど）（37.5％）』と続きました。

購買を直接的に促す内容が上位を占める結果となりました。前問の結果と併せて見ると、企業側が販売促進を目的として発信するクーポンやセール情報などの案内が、ユーザーの快適な閲覧を妨げる要因になっている可能性が示唆されました。

6割以上が「決済中のポップアップ」で購入を諦めた経験あり！

では、具体的にポップアップのどのような仕様がユーザーの不満を引き起こしているのでしょうか。

「ネットショッピング中にスマートフォンの画面にポップアップが表示された際、不満に感じる点」について尋ねたところ、『「閉じる」ボタンが小さく、押しにくい（66.5％）』と回答した方が最も多く、『「閉じる」ボタンが分かりにくい場所にある・見当たらない（57.1％）』『画面全体を覆い、コンテンツが見えなくなる（49.0％）』と続きました。

ポップアップ広告の内容そのものよりも、「閉じるボタンが小さく誤タップを誘発される」「見たい画面が塞がれてしまう」といった、実体験に伴う不便さに回答が集中しています。

自身の閲覧行動を物理的に邪魔される仕様そのものが、ユーザーのストレス要因となっていると推測されます。

「ポップアップの『閉じる』ボタンを押そうとして、誤って広告や別ページに飛んでしまい、イライラした経験はあるか」と尋ねたところ、9割以上の方が『よくある（50.2％）』『たまにある（43.0％）』と回答しました。

ほぼ全ての方が、意図しない画面遷移にストレスを感じていることが判明しました。

前問の結果と併せて見ると、ユーザーに配慮されていないUI設計が、結果的に誤操作とそれに伴う不満を直接的に引き起こす要因になっていることが明らかになりました。

「商品の購入手続きを進めている最中にポップアップが出たことで、購入手続きを諦めた経験はあるか」と尋ねたところ、約6割が『よくある（21.9％）』『ときどきある（41.6％）』と回答しました。

約6割が購入手続き中のポップアップ表示を理由に購入そのものをやめていることから、購入完了直前での意図しないポップアップが、顧客の離脱を招き、結果として販売機会の損失につながっている可能性が判明しました。

では、ブランドに対する全体的な評価はどのように変化するのでしょうか。ここからは全ての方にうかがいました。

「自分が探している商品とは全く無関係なキャンペーン情報が大きく表示された場合、そのネットショップに対してどのような印象を持つか」と尋ねたところ、『押し売り感が強く、サイトへの好感度や信頼感が下がる（34.3％）』と回答した方が最も多く、『ユーザーへの配慮に欠ける、不親切なサイトだと感じる（24.7％）』『不信感を抱き、二度と利用したくないと感じる（18.9％）』と続きました。

無関係な情報の表示がサイト自体への好感度や信頼感の低下を招く引き金になっていることが判明しました。

ユーザーの意図にそぐわない過度なポップアップは、単なる操作の妨げに留まらず、直接的な顧客離れを引き起こす要因になり得ることが示されました。

ユーザーがネットショップ運営者に求める改善点、第1位は『「閉じる」ボタンを大きく・押しやすくする』！

「ポップアップが表示された場合、どのようなものであれば許容できるか、もしくは購入の参考になるか」と尋ねたところ、『「閉じる」ボタンが大きく、分かりやすいもの（49.3％）』と回答した方が最も多く、『画面全体を覆わず、コンテンツを閲覧できるもの（28.1％）』『一度閉じたら一定期間再表示されないもの（25.6％）』と続きました。

内容の有益性以上に「閲覧を妨害しない」といった操作性に関する要件が上位に挙がっています。ユーザーの操作を妨げないUIへの配慮が、ポップアップを許容してもらうための前提条件になっている傾向が判明しました。

「ネットショップにおけるポップアップ等の案内について、最も利用したいと感じるのはどのタイプか」と尋ねたところ、『自分の興味やタイミングに合わせた、買い物の参考になる案内（ポップアップ）が適切に出るネットショップ（51.2％）』と回答した方が最も多く、『ポップアップなどの案内は一切出ないが、目当ての商品やキャンペーンを自分で全て探さなければいけないネットショップ（32.3％）』と続きました。

このことから、ユーザーはポップアップという仕組みそのものを完全に拒絶しているわけではなく、自分で目当ての情報を探し出す手間を考慮すると、自身のニーズに合致した案内であれば許容できる傾向が示されました。

最後に、「ポップアップのUI（デザインや操作性）について、ネットショップ運営者に改善してほしい点」について尋ねたところ、『「閉じる」ボタンを大きく・押しやすくする（58.7％）』と回答した方が最も多く、『画面を大きく覆う巨大な表示をやめる（35.2％）』『表示回数を制限する（32.7％）』と続きました。

操作性や表示頻度といった機能面に対する具体的な改善要望が上位に挙がっていることから、今後のネットショップ運営では、UIを見直すことで顧客体験そのものを高めるアプローチが重要になると推測されます。

まとめ：ユーザーの主権を奪うポップアップから寄り添う「心地よいWeb接客」への転換へ

今回の調査で、スマートフォンでのネットショッピングにおける意図しないポップアップ表示や操作性の悪いUIが、ユーザーの購入行動にネガティブな影響を与えている実態が明らかとなりました。

約8割のユーザーが日常的なポップアップ表示に対してストレスを感じており、その主な不満理由は内容の是非よりも、「閉じるボタンが小さく押しにくい」「画面全体を覆う」といった操作性の悪さに集中しています。

実際に、9割以上が閉じる際の誤タップ等でイライラした経験を持ち、さらに約6割が、購入手続き中のポップアップを契機に購入そのものを諦めたという結果になりました。見たい画面が突如として塞がれたり、無関係な情報が強制的に表示されたりすることで、「二度と利用したくない」という不信感に繋がるケースもみられます。ユーザーの閲覧行動を物理的に邪魔する仕様は、顧客を逃がしてしまう大きなリスクになっていると推測されます。

一方で、ユーザーはポップアップという仕組み自体を完全に否定しているわけではないようです。「一切出ないが、すべて自分で探さなければいけない状態」よりも、「自分の興味やタイミングに合わせた適切な案内」であれば、半数以上が利用したいと回答しています。自分で探し出す手間を考慮すると、自身のニーズに合致した案内であれば許容できる傾向が示されました。

ポップアップに対する改善要望として「『閉じる』ボタンを大きく・押しやすくする」ことが最多になったことからも、今後のネットショップ運営においては、ユーザーの閲覧体験を阻害しないUI設計を徹底することが不可欠です。その上で、個々のニーズに合わせた適切な情報提供を行うことが、顧客満足度を高め、確実なコンバージョンへつなげるための有効なアプローチであると考えられます。

分断されたデジタルマーケをひとつにする、統合型MA・CRMプラットフォームなら『EC Intelligence』

今回、「スマートフォンでのネットショッピングにおけるポップアップのストレス」に関する調査を実施した株式会社シナブルは、ECサイトの売上アップに必要な機能を網羅したクラウド型のソフトウェアである『EC Intelligence』（https://www.scinable.com/）を開発・販売しています。

主に、以下の機能が備わっています。

■検索・レコメンドエンジンとMAが統合

・高速レスポンス

独自開発の検索エンジンにより、100万点以上の商品からの検索・レコメンドを高速で行えます。

・レコメンドエンジン

テキストマイニングと協調フィルタリングにより、個別の検索結果やレコメンドを提供します。

■MA・データ分析・CDP

・メッセージ配信の一元管理

メール、LINE、SMS、アプリ通知、DMを統合的に管理し、コンテンツ作成や配信設定の時間を削減します。

・データ統合と顧客セグメント作成

複雑なSQL操作なしでデータを統合し、顧客セグメントの作成が可能です。

・自動データ結合と計算

CDP機能により、RFM分析や購入履歴のデータを自動で結合・計算します。

・高いメール到達率

SPF、DKIM、DMARCによる送信元ドメイン認証に対応し、メール到達率向上が可能です。

■Web接客・A／Bテスト・サイト改善

・バナーやポップアップの出し分け

顧客データを利用して、条件に応じたバナーやポップアップを表示します。

・A／Bテストと効果測定

すべてのコンテンツでA／Bテストが可能で、効果を自動で測定します。

■その他の機能

・アンケート作成

多様な設問形式やページ分岐に対応したアンケートフォームを作成できます。

・リアルタイム分析

サイト訪問者のリアルタイム分析を行い、現在の閲覧者数や購入者数を表示できます。

・セキュリティ

高いセキュリティを確保するため、ブラウザ認証、OTP認証、IP制限などに対応しています。

■EC Intelligenceの強み

EC Intelligenceの機能を活用した施策例が多くあります。

１.サイトからの離脱を減らすため、検索結果が0件の場合でも商品を提案する仕組みの導入

２.特定の顧客にのみクーポンを表示し、セール時でも利益率を維持する施策を実施

３.顧客ごとにカスタマイズされたクーポンや値下げ情報を自動でメール送信

上記以外にも施策例があるので、顧客体験の向上や売上の増加を図れます。

※本レポートのPDF版をご希望の方はこちらからダウンロードください。

URL：https://www.scinable.com/document/14